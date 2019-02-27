 В Киевском военном лицее вместо памятника Суворову открыт мемориальный камень на месте установки памятника Ивану Богуну. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Начальник военного лицея Герой Украины генерал-майор Игорь Гордейчук поздравил коллектив и приглашенных гостей с памятным днем в истории учебного заведения. Он отметил, что подчиненный личный состав продолжает ковать нашу победу на военно-образовательной ниве, восстанавливает историческую справедливость и делает все возможное, чтобы военный лицей становился все более украинским.
"Сейчас наше государство героически отстаивает свою свободу и независимость. Лучшие сыны и дочери Украины надежно защищают нашу землю на Донбассе. Мы, в свою очередь, делаем это дело в стенах нашего учебного заведения. Я убежден, победа будет за нами. Мы выбрали стратегический путь евроатлантической интеграции и уверенно идем им. Украина победит на всех фронтах: военном, политическом, экономическом и гуманитарном. Отмечая каждый день украинских героев мы дойдем до победного конца. Это дело - зависит от каждого из нас. Стране-агрессору не удастся преодолеть украинский народ, оккупанту - не сломать наш дух. Ведь в нашем лицее дух Ивана Богуна с каждым днем крепнет!", - отметил Гордейчук.
Присутствующие минутой молчания почтили память павших на Донбассе украинских защитников и выпускников военного лицея, которые отдали свою жизнь за Родину. Поминальный молебен провел военный капеллан протоиерей отец Максим.
Ожидается, что памятник Богуну на территории Киевского военного лицея будет установлен в течение следующих двух лет. Авторство будущего памятника принадлежит ривненским скульпторам.