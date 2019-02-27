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 Общество
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 "Украина, помни: Крым оккупирован", - в центре Киева прошла акция ко дню крымского сопротивления оккупантам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Международное движение LIBERATECRIMEA при содействии Меджлиса крымскотатарского народа, Крымскотатарского Ресурсного Центра, Либерально-демократической лиги Украины организовали акцию ко дню крымского сопротивления российской оккупации "Украина, помни: Крым оккупирован".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Организаторы мероприятия отметили: "Массовое ненасильственное сопротивление жителей Крыма, к сожалению, не смогло предотвратить временной оккупации Крыма, которая продолжается уже пять лет. В заложниках российских оккупантов остается крымскотатарский народ - коренной народ Крыма, сотни тысяч украинцев и жителей полуострова других национальностей, которые сохраняют верность Украинскому государству".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман - крымчанам: Мы думаем о том, как приблизить день, когда мы сможем отмечать дату освобождения Крыма от российских оккупантов

В акции приянлли участие лидеры Меджлиса - Рефат Чубаров и Ильми Умеров. 

Украина, помни: Крым оккупирован, - в центре Киева прошла акция ко дню крымского сопротивления оккупантам 01
Украина, помни: Крым оккупирован, - в центре Киева прошла акция ко дню крымского сопротивления оккупантам 02
Украина, помни: Крым оккупирован, - в центре Киева прошла акция ко дню крымского сопротивления оккупантам 03
Украина, помни: Крым оккупирован, - в центре Киева прошла акция ко дню крымского сопротивления оккупантам 04
Украина, помни: Крым оккупирован, - в центре Киева прошла акция ко дню крымского сопротивления оккупантам 05

Фото, видео, - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3114103
 
   
 Топ комментарии
 
Крим схоже продан за "одинтур".
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Дійсно, що у це1 день в 2014 році у Симферополі проходив мітинг, але після слів юлі почали тиснути на кримських татар.
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Я хочу вижить при порошенку.
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а за кого проголосуют крИмчане?
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сразу после аннексии петька стал для мокш легитимным, а до жтого им был яныкович. мокши и сечас готовы признать выборы без наблюдателей, ведь у них есть Крым
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Это позор,что крымские татары вынуждены напоминать всем гражданам Украины и нашей власти, что Крым - это Украина. Много граждан уже забыли вообще, что в стране война. Никакого воспитания и в частности патриотического не проводится.
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Дійсно, що у це1 день в 2014 році у Симферополі проходив мітинг, але після слів юлі почали тиснути на кримських татар.
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Шо Ви ту джулю всюди пхнете,хто це на той час?говоряща голова без жодних повноважень.
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Ложь. БЫЛО. Оно и сейчас есть
Иначе их не крутили бы в Крыму - русня боится
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где то потерял адресс одной фото - но текст приблизительно помню(возможно другой город Крыма), на одной колоне или столбе был нарисован сруснявый флаг и текст - Симферополь- россия и внизу дописанно - роднинький потерпи, это временно, всё будет хорошо.
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ну, флэшмоб, как флэшмоб, собрались, посвистели, помахали флажками, хлопнули по рюмашке и разошлись до следующего раза
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странное дело получается, когда был Майдан, все крымчане сидели на попе ровно и ничего не делали, на антиМайдане крымчане бежали в первых рядах и когда начали захватывать администрации в Одессе, Харькове, Донецке и Луганске люди тысячами вышли на сопротивление, люди погибали, получали травмы, но отстаивали свою независимость, к сожалению в Донецке и Луганске сепаратистов (в том числе МВД и СБУ), при поддержке российского спецназа оказалось больше и мы потеряли контроль над этими территориями. НО в Крыму не вышел никто!! С десяток самоотверженных людей и ВСЁ! АУ Крымчане, так это Украина и украинцы должны теперь не забывать, что Крым оккупирован? Совесть то есть?
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Неправда.
Они вышли в Симферополе
За это теперь и страдают, ведь на следующий день спецназ рашки и захватил парламент Крыма.
Именно, когда с площади ушли татары(
Погуглить не сложно. Желания нет?
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Многие забыли и про Крым и Донбасс или хотят забыть любой ценой
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Оккупированные территории должно помочь освободить НАТО. Только тогда зверь успокоится. Как он молчит в тряпочку из-за сбитого Турцией самолета, ручку пожимает.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Украина, помни: Крым оккупирован", - в центре Киева прошла акция ко дню крымского сопротивления оккупантам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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