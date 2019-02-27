 "Украина, помни: Крым оккупирован", - в центре Киева прошла акция ко дню крымского сопротивления оккупантам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Организаторы мероприятия отметили: "Массовое ненасильственное сопротивление жителей Крыма, к сожалению, не смогло предотвратить временной оккупации Крыма, которая продолжается уже пять лет. В заложниках российских оккупантов остается крымскотатарский народ - коренной народ Крыма, сотни тысяч украинцев и жителей полуострова других национальностей, которые сохраняют верность Украинскому государству".

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В акции приянлли участие лидеры Меджлиса - Рефат Чубаров и Ильми Умеров.











Фото, видео, - Олег Богачук