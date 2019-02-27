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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (191) Лещенко (519) Данилюк Александр (295) Волкер Курт (385)

 Спецпредставитель США по Украине Волкер встретился с кандидатом в президенты Зеленским. ФОТО

Народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко и экс-министр финансов Александр Данилюк участвовали во встрече кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

Как передает Цензор.НЕТ, информация размещена на официальной странице в Фейсбуке "Команда Зеленского".

В сообщении отмечается: "Вчера встречались со специальным представителем Госдепартамента США по Украине - Куртом Волкером.

Курт - блестящий дипломат и друг Украины. Встреча была важной и содержательной. Был рад снова видеть госпожу посла Марию Йованович, с которой мы уже неоднократно встречались. Достигли полного взаимопонимания по всем вопросам. Все будет Украина!".

Обращает на себя винмание тот факт, что нардеп от БПП Сергей Лещенко ранее присутствовал на съезде, где выдвигался в президенты Анатолий Гриценко, а его коллеги по фракции Мустафа Найем и Светлана Залищук участвуют в избирательной компании Гриценко. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кто должен быть премьером, генпрокурором и главой СБУ? - Зеленский спросил избирателей, кого взять в "команду мечты". ВИДЕО

Спецпредставитель США по Украине Волкер встретился с кандидатом в президенты Зеленским 01
Спецпредставитель США по Украине Волкер встретился с кандидатом в президенты Зеленским 02

Источник: https://censor.net.ua/p3114088
 
 
 Топ комментарии
 
Толкал билеты на 95 квартал что ли ?
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Кое-что о дутых рейтингах и наглой лжи: Зеленский еще не был у своего Скрипина. По сути, единственный вариант, при котором возможно избрание Зеленского президентом - не встретить до выборов никого, кто задаст эти вопросы и заставит на них ответить. Именно поэтому Зе кандидат будет и дальше, под любым предлогом, избегать контактов с независимой прессой. Только ролики в Инсту и Ютьюб, которые он записывает сам. Потому что, если он начнет говорить, всем его рейтингам конец. Любое интервью разденет его, как Скрипин тех двух ватных дурочек. https://ukrmir.info/koe-chto-o-dutyh-rejtingah-i-nagloj-lzhi/
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Он и так хрипит, а у Скрипина совсем голс потеряет.
Тем более, что крыть нечем.
Зеленский из той же когорты, что и Брежнава, Лорак, Повалий, Лобода - вот пусть
там и продолжает.
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Американцы очень воспитанные люди- они не хохотали и не ухмылялсь.
Но "будущий президент", искренне верящий что станет главнокоманующим
(к счастью, у Украины нет ядерного оружия), и одетый во всё зеленое -
это действительно смешно.
Зачем клоуну строгий костюм и галстук, если он во всём зелёном так неотразим.
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Зелёный попуга, повторяющий за рейдером Коломойским.
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А Вы за кем повторяете ложь про его связь с Коломойским?
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Ой, таки посмотрите интервью, которое Соня Кошкина брала у Бени в Израиле.
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Смотрел. Коломойский прямо ответил, что ни о чём не договаривались.
Всё, факты закончились? То есть, опять врёте?
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Зелёный попугай - про него при совке песню крутили:
а-а, крокодилы-бегемоты, а-а, обезьяны-кашалоты, а-а, и зелёный попугай !
В точности про нынешнюю избирательную кампанию.
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Я конечно понимаю, что Вы вряд ли поймёте, о чём я скажу. Но всё же попробую...

Вы реально считаете, что оскорблениями других кандидатов Вы приносите пользу Смешко? Вы реально думаете, что видя весь поток грязи, льющийся из уст почитателя Смешко кто-то из читателей захочет узнать, "А кто это, за кого так изголяется такой 'культурный' и 'порядочный' человек? Наверное и Смешко такой же 'воспитанный' и 'умный'?"

Подумайте, если ещё можете...
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Ущербным всё время мерещатся оскорбления.
Это их проблемы.
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Как раз ущербные и оскорбляют, это я Вам как психолог скажу.
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Зелёный попугай - про него при совке песню крутили:
а-а, крокодилы-бегемоты, а-а, обезьяны-кашалоты, а-а, и зелёный попугай !
В точности про нынешнюю избирательную кампанию.
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Песня называется Если долго долго долго
(ютуб)
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Песня называется Если долго долго долго
(ютуб)
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ТО забытое с времен Яныка чувство, когда стыдно за представителя Украины. Зеля ты позор нации. Сгинь за поребрик.
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Всё, что заспамлено - против мухи зезе.
Бениным кадрам не хватает мозгов.
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Видимо правильно заспамлено. Там были только ложь и оскорбления. Значит "писакам" этого спама как раз мозгов и не хватает.
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Да-а-,было у матери три сына,двое умных,а третий жил в дерьме,но Зеленский ему покоя не давал.
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Полный список народных депутатов, требовавших отмены наказания за незаконное обогащение - ниже:
1. Руслан Сольвар, БПП
2. Андрей Шинкович, БПП
3. Александр Кирш, Народный фронт
4. Геннадий Чекита, БПП
5. Дмитрий Святаш, Відродження
6. Геннадий Бобов, Відродження
7. Артем Ильюк, Відродження
8. Василий Гуляев, Відродження
9. Олег Кулинич, Відродження
10. Федор Негой, БПП
11. Павел Пинзеник, Народный фронт
12. Ярослав Едаков, Народный фронт
13. Дмитрий Стеценко, Народный фронт
14. Константин Павлов, Оппоблок
15. Дмитрий Колесников, Оппоблок
16. Андрей Гальченко, Оппоблок
17. Иван Мирный, Оппоблок
18. Евгений Балицкий, Оппоблок
19. Сергей Сажко, Оппоблок
20. Максим Поляков, Народный фронт
21. Наталья Королевская, Оппоблок
22. Татьяна Бахтеева, Оппоблок
23. Виктор Бондарь, Відродження
24. Василий Нимченко, Оппоблок
25. Игорь Шурма, Оппоблок
26. Станислав Березкин, Воля народа
27. Антон Киссе, Відродження
28. Валерий Лунченко, Народный фронт
29. Игорь Бриченко, Народный фронт
30. Тарас Креминь, Народный фронт
31. Федор Бендюженко, Народный фронт
32. Александр Горбунов, Народный фронт
33. Николай Княжицкий, Народный фронт
34. Владислав Данилин, Народный фронт
35. Олег Крышин, Народный фронт
36. Борис Козырь, БПП
37. Дмитрий Андриевский, БПП
38. Елена Масорина, Народный фронт
39. Виталий Корчик, Народный фронт
40. Евгений Дейдей, Народный фронт
41. Владимир Шкварилюк, Народный фронт
42. Анатолий Дырив, Народный фронт
43. Сергей Фаермарк, Народный фронт
44. Роман Заставный, Народный фронт
45. Юрий Вознюк, Народный фронт
46. Дмитрий Лубинец, БПП
47. Вадим Пидберезняк, Народный фронт
48. Виктор Развадовский, Відродження
49. Юрий Шаповалов, Відродження
50. Валерий Писаренко, Відродження
51. Сергей Мельничук, Радикальная партия
52. Елена Бойко, Народный фронт
53. Сергей Мартыняк, Воля народа
54. Геннадий Ткачук, БПП
55. Артур Палатный, БПП
56. Валерий Ищенко, БПП
57. Олег Великин, БПП
58. Андрей Шипко, Відродження
59. Игорь Молоток, Воля народа
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показал ему репризу с Украиной-праституткой и термосом?.... рассказал о гражданской войне, офшорах и бизнесе в Рашке у "Патрашенки"?.... Зеленський в компанії нардепа Лещенка та екс-міністра фінансів Данилюка зустрівся з Волкером - Цензор.НЕТ 8059
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обравши Трампа американці самі започаткували моду на кловунів
ми вирішили побити рекорд і висунули ЗЕ !
тепер вже не так смішно, да ? Зеленський в компанії нардепа Лещенка та екс-міністра фінансів Данилюка зустрівся з Волкером - Цензор.НЕТ 1345
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у клоуна костюми тільки щоб на сцені обсирати Україну? а на офіційну зустріч можна як босота в гольфі? треба було взяти ще лисого з семками....
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Данилюк это который коррупционер и ушедший со скандалом с должности министра - Державна фіскальна служба підпорядковувалася Міністерству фінансів України. Останні 2 роки ДФС очолював виконувач обов'язків Мирослав Продан, хоча за законодавством мав бути на цій посаді лише 3 місяці. На думку експерта, призначити голову ДФС мав саме Олександр Данилюк, чого не зробив, бо хотів бачити на цій посаді "свою людину" - Лещенко - квартира в центре за деньги сожительницы - кто верит? да еще столько же надо на ремонт - мои руки не чего не крали - вот вам команда зели - сам та он не понимает в большинстве вещей - люби друзи - мы это уже видели )))))))
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Нда.... Как я понял из всего, просто Волкеру облом было в цирк идти, так он пригласил клоуна....
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Ничего, у пети уже 2 самолета с баблом в готовности стоят, 1 апреля чухнет в Испанию, только мы его и наши бабки видели.
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Про цього клоуна зця, знає весь світ вже,а хто ти?? Візьми його статки і доплюсуйсуми податків за них сплачені, плюс за створені робочі міся, прокати роялті і т.д.! А все,що сплатили подібні тобі це ПДФО з 3600 і то при реальній в 15000.
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От розтолкуйте мені, а чим вам Беня не вгодив, аби не він майдан мігби закінчитись не почавшись, не було би Харкова, Дніпра,Одеси і Херсона теж - булоб ОРДЛХДОХО і про це тямущі вкурсі. Людина яка створила імперію а в нього її тупо вдячно віджали. При Зелені Беня повернеться і виставить рахунок, тільки не нам а їм, я цього дочекатись не можу ,щоб подивитись як шоколадне кодло буде викручавутись і пакувати речі.Беня так і сказав, "я злопамятний"))) Замєс намічається епічний)
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Зеленський в компанії нардепа Лещенка та екс-міністра фінансів Данилюка зустрівся з Волкером - Цензор.НЕТ 8710Выборы. Ментальная оборона (Часть 2)
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Зеленський в компанії нардепа Лещенка та екс-міністра фінансів Данилюка зустрівся з Волкером - Цензор.НЕТ 2061

В общем, ситуация оказалась критической. Мало того, что засыпалась вся структура, которая создавалась несколько месяцев и которую уже точно нельзя создать заново, поскольку уже всем понятно, что СБУ владеет информацией об этом в гораздо больших объемах, чем то обозначило количество и география обысков. В общем, на это уже нет времени, поскольку остался месяц, и еще потому, что в связи с провалом, все надо делать намного осторожнее, а значит и дольше.
В результате оказалось, что бАгиня играет на мизере и компенсировать ее отставание от Пороха уже нечем. Мало того, при таких раскладах она проигрывает даже кловану, который изначально должен был отвлекать на себя внимание. По этой причине бабушку уже списали со счетов и используют в режиме презерватива, то есть - одноразово и жестко кидают в драку, уже не думая о ее безопасности. Ее отыгрывают в ноль.
Зеленський в компанії нардепа Лещенка та екс-міністра фінансів Данилюка зустрівся з Волкером - Цензор.НЕТ 2061
В этой ситуации у них остается клован, который (как можно догадаться) уже давно показывает больший электоральный уровень, чем Багиня, но совершенно недостаточный для серьезной драки. Приходится ставить на него и уже для него пытаться сыграть в «первое место с большим отрывом».
Однако тут же вылазят уши всей этой комбинации. Если бАгиня была лидером все эти месяцы и «пирамида» была не ее, то как тогда Клован ее опередил? Мало того, он ее не просто опередил, но и собирает 90% голосов (согласно их СМИ), а остальные 10% у Пороха. А куда же делась бАгиня? Ведь она вчера уверенно брала 40%, а теперь? Теперь клован берет 90.
Все эти комбинации говорят о том, что с той стороны явно началась паника и они уцепились за чудака, который для серьезной драки просто не приспособлен.
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Кажеш про драку? А ти уявляєш ,що таке вести бізнес такого масштабу в Україні коли на тебе зубточитькожна обісрана тобою скотина при цьому в курсі його протектора? Коли ви вже мізки увімкнете?
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А народу знову затягувати паски? Ця банда втече з нашими грошима, а борги віддавати буде народ? Чи Беня?
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Зеленський - це маленький і злобний біс, який буде виконувати вказівки великого біса по перерозподілу власності України. За велики гроші можуть країну і продати.
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Никто из этих ботов Вам факты не предоставит. Это тупые высеры, их надо просто отправлять в спам за флуд. Тут Андрей Андреич их постоянно спрашивает про факты, так они или пропадают, или обвиняют его по шаблону "Кто против Пети - тот кацап". Зеленський в компанії нардепа Лещенка та екс-міністра фінансів Данилюка зустрівся з Волкером - Цензор.НЕТ 8978
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те що кандидат зеленський виглядає симпатичним через те що немає ні досвіду , ні команди і взагалі нічого, не тільки українським олігархам(і не тільки коломойскому) але й стратегічним партнерам - це добре чи погано?
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Досвіду в деребані? Команда,як язва - дєло наживноє, є держаппарат , який треба лише добре просіяти і мотивувати як в зад так і в перед. Хоча згодна, команди генпрокурорів без освіти і смотрящих у нього не має,і надіюсь не буде.
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чому ви думаєте що "нове обличчя" не перетворіться в " морду" після того як отримає владу. може краще обирати серед тих кого знаєш, а не кіндер-сюрпризів.
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А почему Вы думаете, что "перетворіться"? Вы по себе судите?

Зеленский пока не давал повода усомниться в его порядочности. Он никого не обманул, претензий от бизнес-партнёров к нем нет. Все, кто его знает близко, отзываются о нём как о честном человеке.
Это гораздо лучше, чем все известные воры и аферистки.
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ні це просто зеленського не можна ****** брудом як деяких інших політиків через те що в нього немає ніякого бекграунду, нема куди лляти
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А Ви його знаєте?? У мене колега, юрист, який працює роки 3 з ним по інтелекту, так от,з його слів . " не судіть Зелень по костюмчіку, дуже жорстка і принципова людина". Дає лише один раз на помилку, тому в нього такий рейтинг в шоубізнесі. Тут про нього писали,що він маленький біс, і це правда, він кругом і завжди, і якщо баче ліві рухи - молися. Ротація кадрів у нього скажена,тільки кращі, а якщо зальот,то відразу без жалю і вноль. Просто перегляньте скільки їх було в команді і хто залишився! Бєніна школа, "...або зі мною,або проти мене"!! От цього ви і сците....!
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Скаже, як відріже. Сказав - стану на кліна перед йлом, то "відразу без жалю" стане. Посередині України, так посередині. Залізна людина.
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А ти готовий стати на коліна перед катом твоєї родини? Чи ти гордий і скажеш - рубайте нах всіх?
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Зеленский сказал: "надо договориться с ним на наших условиях". (это цитата из того же интервью Гордону)

В его программе записано:
"Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин."

То, что Вы трактуете его слова по своим эротическим фантазиям - это только Ваши личные заморочки.
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У Гордона Зеленский сказал, что надо просто спросить "Какие ваши условия?"
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Зе Ленин и Ко - адепты ботоксногоЗеленський в компанії нардепа Лещенка та екс-міністра фінансів Данилюка зустрівся з Волкером - Цензор.НЕТ 1352
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По питаннях:
1. Відкосив - це як і яким чином, ВБ в студію?
2. Купив - ти був присутній чи може відповіси за незаконне донесення про злочин, слабо заяву катнуть?
3. Висміював таких, як ти - хохлів, це похвально!
4. А напиши Кадирову,що ти про нього думаєш! І він правильно вибачився, бо не всі жарти розуміють, а коли людина на жарт ображається - вибачаються (правило інтелегента)!
5. Бізнесз окупантами? А докази слабо? Чи коли він отримує роялті з показів це по твоєму бізнес,утирок? А контрабасом завозити ліві комплектуючі на Лінкузню не бізнес чи фінансування тероризму,або закрити Ліпецк на 2 році війни?? Нагадаю, Газ,гафта,хімія кацапські через Европу , а прямий експорт з підораша близько 50% по державі, втерся?
6.Офшори Пєті добре, Соболєва в штати 10 лямів мамі добре, а підприємництво в межах міжнародного права погано? До речі, докази про перекази можна в студію?
7. Без яких знань? Підлості,брехні,розкраданні, корупції, покриванні, буханині і т.д.?
І на решті,лізе це з тебе жидкий стул і глисти,а він балотується.
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1. Де він служив? В добробаті служив?
2. Як він отримав свій диплом ви бачили? Він взагалі гна заняття ходив, ви бачили?
3.Висміювати таких пацанов як ти не правильно? Хто добі дав право визначати що правильно і що неправильно?
4. Чому перед Кличком не вибачився?? Чому перед Яценюком не вибачився? Чому перед Україною не вибачився?
5. Докази, що він не працював з рос.капіталом? Докази що він не офшорник, І що він не слуга Коломойського?
6. А з якими він знаннями?Докази де? Він знає англійську, він володіє дипломатією, він займався державотворенням, розбудовою і керуванням системи державних органів?
Він селом навчився керувати, де докази? Про Кривій ріг можна мовчати, коли навіть селом не керував.
Де докази?
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Буквально вчера КС отсенил закон, который нарушает Конституцию в частности нарушает статью , которая предполагает презумпцию невиновности и вот вы, порохобот опять толдычите про презумпцию виновности. Предоставьте докащаиельства ваших слов а иначе вы пустобрех и балоболка, именно балоболка... по интернету грязь лить
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Порохоботы уже не знают, на кого больше кидаться: то ли на Тимошенко, то ли на Гриценко, то ли на Зеленского.
Тяжко им, ведь рейтинговых кандидатов много, а порошенко, работодатель их, всего один.
Не успевают всех оббрехивать. Тяжелая работенка.
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По приблизних статистичних данних держслубовці складають до 200 000 працюючого населення, і це без армій, нацгвардії,поліції,тобто близко 1 000 000, і це за оптимізмом. При чому населення фактичне 34 000 000 , пенсіонери і неповнолітні 12 000 000 .От уяви кількість тролів. А тепер 34-12 = скільки?
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Причём этот управляющий мллион не принимает в свои ряды этнических украинцев.
Там все только "свои", "наши", "хорошие люди".
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У Зеленского и трусы зелёные, и носки, и мозги.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСпецпредставитель США по Украине Волкер встретился с кандидатом в президенты Зеленским. ФОТО
 
 
 
 
 
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