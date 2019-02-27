 Спецпредставитель США по Украине Волкер встретился с кандидатом в президенты Зеленским. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, информация размещена на официальной странице в Фейсбуке "Команда Зеленского".
В сообщении отмечается: "Вчера встречались со специальным представителем Госдепартамента США по Украине - Куртом Волкером.
Курт - блестящий дипломат и друг Украины. Встреча была важной и содержательной. Был рад снова видеть госпожу посла Марию Йованович, с которой мы уже неоднократно встречались. Достигли полного взаимопонимания по всем вопросам. Все будет Украина!".
Обращает на себя винмание тот факт, что нардеп от БПП Сергей Лещенко ранее присутствовал на съезде, где выдвигался в президенты Анатолий Гриценко, а его коллеги по фракции Мустафа Найем и Светлана Залищук участвуют в избирательной компании Гриценко.
Тем более, что крыть нечем.
Зеленский из той же когорты, что и Брежнава, Лорак, Повалий, Лобода - вот пусть
там и продолжает.
Но "будущий президент", искренне верящий что станет главнокоманующим
(к счастью, у Украины нет ядерного оружия), и одетый во всё зеленое -
это действительно смешно.
Зачем клоуну строгий костюм и галстук, если он во всём зелёном так неотразим.
Всё, факты закончились? То есть, опять врёте?
а-а, крокодилы-бегемоты, а-а, обезьяны-кашалоты, а-а, и зелёный попугай !
В точности про нынешнюю избирательную кампанию.
Вы реально считаете, что оскорблениями других кандидатов Вы приносите пользу Смешко? Вы реально думаете, что видя весь поток грязи, льющийся из уст почитателя Смешко кто-то из читателей захочет узнать, "А кто это, за кого так изголяется такой 'культурный' и 'порядочный' человек? Наверное и Смешко такой же 'воспитанный' и 'умный'?"
Подумайте, если ещё можете...
Это их проблемы.
а-а, крокодилы-бегемоты, а-а, обезьяны-кашалоты, а-а, и зелёный попугай !
В точности про нынешнюю избирательную кампанию.
(ютуб)
(ютуб)
Бениным кадрам не хватает мозгов.
1. Руслан Сольвар, БПП
2. Андрей Шинкович, БПП
3. Александр Кирш, Народный фронт
4. Геннадий Чекита, БПП
5. Дмитрий Святаш, Відродження
6. Геннадий Бобов, Відродження
7. Артем Ильюк, Відродження
8. Василий Гуляев, Відродження
9. Олег Кулинич, Відродження
10. Федор Негой, БПП
11. Павел Пинзеник, Народный фронт
12. Ярослав Едаков, Народный фронт
13. Дмитрий Стеценко, Народный фронт
14. Константин Павлов, Оппоблок
15. Дмитрий Колесников, Оппоблок
16. Андрей Гальченко, Оппоблок
17. Иван Мирный, Оппоблок
18. Евгений Балицкий, Оппоблок
19. Сергей Сажко, Оппоблок
20. Максим Поляков, Народный фронт
21. Наталья Королевская, Оппоблок
22. Татьяна Бахтеева, Оппоблок
23. Виктор Бондарь, Відродження
24. Василий Нимченко, Оппоблок
25. Игорь Шурма, Оппоблок
26. Станислав Березкин, Воля народа
27. Антон Киссе, Відродження
28. Валерий Лунченко, Народный фронт
29. Игорь Бриченко, Народный фронт
30. Тарас Креминь, Народный фронт
31. Федор Бендюженко, Народный фронт
32. Александр Горбунов, Народный фронт
33. Николай Княжицкий, Народный фронт
34. Владислав Данилин, Народный фронт
35. Олег Крышин, Народный фронт
36. Борис Козырь, БПП
37. Дмитрий Андриевский, БПП
38. Елена Масорина, Народный фронт
39. Виталий Корчик, Народный фронт
40. Евгений Дейдей, Народный фронт
41. Владимир Шкварилюк, Народный фронт
42. Анатолий Дырив, Народный фронт
43. Сергей Фаермарк, Народный фронт
44. Роман Заставный, Народный фронт
45. Юрий Вознюк, Народный фронт
46. Дмитрий Лубинец, БПП
47. Вадим Пидберезняк, Народный фронт
48. Виктор Развадовский, Відродження
49. Юрий Шаповалов, Відродження
50. Валерий Писаренко, Відродження
51. Сергей Мельничук, Радикальная партия
52. Елена Бойко, Народный фронт
53. Сергей Мартыняк, Воля народа
54. Геннадий Ткачук, БПП
55. Артур Палатный, БПП
56. Валерий Ищенко, БПП
57. Олег Великин, БПП
58. Андрей Шипко, Відродження
59. Игорь Молоток, Воля народа
ми вирішили побити рекорд і висунули ЗЕ !
тепер вже не так смішно, да ?
28th Лютий 2019 anti-colorados
В общем, ситуация оказалась критической. Мало того, что засыпалась вся структура, которая создавалась несколько месяцев и которую уже точно нельзя создать заново, поскольку уже всем понятно, что СБУ владеет информацией об этом в гораздо больших объемах, чем то обозначило количество и география обысков. В общем, на это уже нет времени, поскольку остался месяц, и еще потому, что в связи с провалом, все надо делать намного осторожнее, а значит и дольше.
В результате оказалось, что бАгиня играет на мизере и компенсировать ее отставание от Пороха уже нечем. Мало того, при таких раскладах она проигрывает даже кловану, который изначально должен был отвлекать на себя внимание. По этой причине бабушку уже списали со счетов и используют в режиме презерватива, то есть - одноразово и жестко кидают в драку, уже не думая о ее безопасности. Ее отыгрывают в ноль.
В этой ситуации у них остается клован, который (как можно догадаться) уже давно показывает больший электоральный уровень, чем Багиня, но совершенно недостаточный для серьезной драки. Приходится ставить на него и уже для него пытаться сыграть в «первое место с большим отрывом».
Однако тут же вылазят уши всей этой комбинации. Если бАгиня была лидером все эти месяцы и «пирамида» была не ее, то как тогда Клован ее опередил? Мало того, он ее не просто опередил, но и собирает 90% голосов (согласно их СМИ), а остальные 10% у Пороха. А куда же делась бАгиня? Ведь она вчера уверенно брала 40%, а теперь? Теперь клован берет 90.
Все эти комбинации говорят о том, что с той стороны явно началась паника и они уцепились за чудака, который для серьезной драки просто не приспособлен.
Зеленский пока не давал повода усомниться в его порядочности. Он никого не обманул, претензий от бизнес-партнёров к нем нет. Все, кто его знает близко, отзываются о нём как о честном человеке.
Это гораздо лучше, чем все известные воры и аферистки.
В его программе записано:
"Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин."
То, что Вы трактуете его слова по своим эротическим фантазиям - это только Ваши личные заморочки.
1. Відкосив - це як і яким чином, ВБ в студію?
2. Купив - ти був присутній чи може відповіси за незаконне донесення про злочин, слабо заяву катнуть?
3. Висміював таких, як ти - хохлів, це похвально!
4. А напиши Кадирову,що ти про нього думаєш! І він правильно вибачився, бо не всі жарти розуміють, а коли людина на жарт ображається - вибачаються (правило інтелегента)!
5. Бізнесз окупантами? А докази слабо? Чи коли він отримує роялті з показів це по твоєму бізнес,утирок? А контрабасом завозити ліві комплектуючі на Лінкузню не бізнес чи фінансування тероризму,або закрити Ліпецк на 2 році війни?? Нагадаю, Газ,гафта,хімія кацапські через Европу , а прямий експорт з підораша близько 50% по державі, втерся?
6.Офшори Пєті добре, Соболєва в штати 10 лямів мамі добре, а підприємництво в межах міжнародного права погано? До речі, докази про перекази можна в студію?
7. Без яких знань? Підлості,брехні,розкраданні, корупції, покриванні, буханині і т.д.?
І на решті,лізе це з тебе жидкий стул і глисти,а він балотується.
2. Як він отримав свій диплом ви бачили? Він взагалі гна заняття ходив, ви бачили?
3.Висміювати таких пацанов як ти не правильно? Хто добі дав право визначати що правильно і що неправильно?
4. Чому перед Кличком не вибачився?? Чому перед Яценюком не вибачився? Чому перед Україною не вибачився?
5. Докази, що він не працював з рос.капіталом? Докази що він не офшорник, І що він не слуга Коломойського?
6. А з якими він знаннями?Докази де? Він знає англійську, він володіє дипломатією, він займався державотворенням, розбудовою і керуванням системи державних органів?
Він селом навчився керувати, де докази? Про Кривій ріг можна мовчати, коли навіть селом не керував.
Де докази?
Тяжко им, ведь рейтинговых кандидатов много, а порошенко, работодатель их, всего один.
Не успевают всех оббрехивать. Тяжелая работенка.
Там все только "свои", "наши", "хорошие люди".
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