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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Днепропетровщина (1319) налоговая милиция (1553) топливо (433) ГФС (3130)

 Налоговиками на Днепропетровщине ликвидировано незаконное производство топлива из похищенной из нефтепровода нефти. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях совместно с работниками СБУ остановили два незаконных производства горючего, которые функционировали на нефтебазах Днепропетровской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговиками на Днепропетровщине ликвидировано незаконное производство топлива из похищенной из нефтепровода нефти 01

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.191, ч.4 ст.185, ч.1 ст.204 УК Украины был установлен факт кражи сырой нефти путем незаконной врезки в нефтепровод в Богородчанском р-не Ивано-Франковской области, которая в дальнейшем незаконно транспортировались в Днепропетровскую область, где использовалась в качестве сырья на двух незаконных производствах горюче-смазочных материалов.

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Указанные производства функционировали на нефтебазах, расположенных в двух городах области. Изготовление ГСМ происходило с использованием специализированного оборудования для массового производства горючего, путем смешивания похищенного сырья с газовым конденсатом.

Налоговиками на Днепропетровщине ликвидировано незаконное производство топлива из похищенной из нефтепровода нефти 02
Налоговиками на Днепропетровщине ликвидировано незаконное производство топлива из похищенной из нефтепровода нефти 03

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято почти 900 тонн нефтепродуктов (дизельное топливо, нефтеконденсат, абсорбент газоконденсатный, сырье газоконденсата, сырье углеводородное, нефть), оборудование для кустарной переработки нефти, финансово-хозяйственные документы и черновые записи.

Также смотрите: Схема незаконно производства и реализации ГСМ ликвидирована на Полтавщине. Изъято фальсифицированного топлива на 3,4 млн грн. ФОТО

Налоговиками на Днепропетровщине ликвидировано незаконное производство топлива из похищенной из нефтепровода нефти 04
Налоговиками на Днепропетровщине ликвидировано незаконное производство топлива из похищенной из нефтепровода нефти 05

Всего в ходе проведенных обысков изъято и передано на ответственное хранение ТМЦ на общую сумму почти 22,6 млн грн, в том числе товаров подакцизной группы - на сумму почти 20,3 млн грн.

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Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3114087
 
 
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Очень хочется верить, что оно там и продавалось, для местных нужд...

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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговиками на Днепропетровщине ликвидировано незаконное производство топлива из похищенной из нефтепровода нефти. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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