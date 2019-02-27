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Все про:беспилотник (646) вооружение (3130) самолет (2182) Boeing (7)

 Boeing представил прототип новейшего беспилотного истребителя. ФОТО+ВИДЕО

Компания Boeing показала прототип беспилотного истребителя Boeing Airpower Teaming System с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компании.

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Сообщается, что длина военного беспилотника составляет 11,7 метра, а дальность его полета превышает 3,7 тысячи километров. Беспилотник сможет проводить разведку или вести наблюдение. Его первый полет запланирован на 2020 год.

Boeing представил прототип новейшего беспилотного истребителя 01

Беспилотник способен лететь самостоятельно или в сопровождении пилотируемого самолета, сохраняя безопасное расстояние. Директор исследовательского и опытного подразделения Boeing Шейн Арнотт рассказал, что четыре-шесть беспилотников смогут сопровождать истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet, защищая его от возможного удара.

Прототип беспилотника разработан в Австралии. На сайте министерства обороны страны сообщается, что инвестиции в разработку и создание беспилотника составят 40 миллионов долларов за четыре года.

Источник: https://censor.net.ua/p3114053
 
   
 Топ комментарии
 
Сегодня на "Союзмультфильме" будет аврал.... Boeing представил прототип новейшего беспилотного истребителя - Цензор.НЕТ 5254
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Теж мультик,але я чомусь йому вірю,а з кацапських ржу))
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Теж мультик,але я чомусь йому вірю,а з кацапських ржу))
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Через 10 років цей літак буде в кацапьских мультиках як їхній.
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Псевдогігант із S.T.A.L.K.E.R., кацапська генетично-лишньохромосомна версія!
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Розірвало як псевдособацюру в аномалії
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фсе! Теперь точно хана Омеряке! Щас якутский скульптор налепит из нановолокна кацапских гиперзвуковых беспилотников Boeing представив прототип нового безпілотного винищувача - Цензор.НЕТ 5866 с искусственным антелектом!
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инвестиции в разработку и создание беспилотника составят 40 миллионов долларов за четыре года. 10 миллионов в год - для государства это сущие копейки.
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Есть украинский пример - разработка ракетного комплекса "Вільха". Обошлось єто в 10млн долларов. Это мелочи даже для украинского военного бюджета, если его не разворовывать под ноль
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Скорее всего порядок цифр перепутан, либо тут указаны лишь те деньги которые вложит мин.обороны и не указано сколько еще вложит Боинг. Вообще проект странноватый т.к. не понятно зачем нужны такие беспилотники если они не несут вооружения. Существующие дроны хоть и не содержат сильного ИИ и требуют работы наземного оператора, но они могут решать оперативные задачи в виде уничтожения противника, чего не смогут (если верить статье) эти беспилотники с ИИ. Ну будут они лететь рядом с истребителем в группе, а дальше то что?
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Ну у тамошних планы , со временем почти все истребители должны быть беспилотными . Наверно это пока первые ласточки.
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дочитайте до конца, 40 млн - это в Австралии
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ждем от кацапов ответ из навоза и палок
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Палок не будет... Возможности не безграничны. Кацапы из палок будут стрелять по "Абрамсам". Boeing представив прототип нового безпілотного винищувача - Цензор.НЕТ 133
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І це не циркон на подводной лодачкє с атамним маторчикам. Чому цього ролика служби в ісаакієвському соборі не крутять українські канали? Хоч би для послів ЄС та США?
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Роки через три фуйло його видасть за розробку нової мордовської ракети.
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Будь яку техніку можна випробовувати на орділо.
Запрошуємо Boeing представил прототип новейшего беспилотного истребителя - Цензор.НЕТ 4639
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Що він там буде робити з його довжиною польоту, американці і так знають що робиться в донбасят краще за москалів.
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Это беспилотный дрон-разведчик. Что он будет разведывать в Домбабве? Сраные попы впопучленцев снимать на видео?
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И при этом обязательно напевать: Тру-ля-ля, тру-ля-ля, я горю за три рубля!
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Не совсем понял о чем новость. Чем он сильно отличается от существующих дронов которые к тому же могут нести вооружение в виде высокоточных ракет?
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Это робот истребитель с искусственным интеллектом. Он либо защищает союзника либо валит врага практически автономно
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Ты статью читал? Там написано что они не несут никакого оружия вообще и не делают ничего кроме разведки.
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Ты видел Windows? Эта фигня будет с таким же интеллектом. А если ему еще оружие дать?
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Можешь указать то место в статье, где сказано, что они не несут никакого оружия ???
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абсолютно всем...существующие дроны управляются оператором...а этот беспилотник будет летать самостоятельно
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Ключевое слово - летать, и это все. Существующие - могут наносить ракетный удар. Если предположить что они говорят правду и оружия на нем не будет, то какой смысл от просто летящего рядом в бою беспилотника? Я бы предпочел управляемого оператором дрона который может дать огневую поддержку..
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ну например...бортовой радар современного истребителя видит на 150 км вперед и на 50 км по бокам...можно разместить несколько таких беспилотников на удалении 100-200 км от истребителя и в несколько раз увеличить обзорность
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существующие беспилотники - в основном просто дистанционно управляемые летательные апараты для разведки и ударов по наземным целям. Эта же штука должна управлятся сама и кроме того это истребитель. А значит несравненно более быстрый, выдерживает большие перегрузки и умеет сбивать другие самолеты.
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кроме того это истребитель
--
Прочитай по ссылке на английском, там не будет оружия вообще.

Система авиации Боинг будет:
- Обеспечивать характеристики, аналогичные истребителям, длиной 38 футов (11,7 метра) и способные преодолевать более 2000 морских миль
- Встраивать сенсорные пакеты на борту для поддержки разведывательных, наблюдательных и разведывательных миссий и радиоэлектронной борьбы.
- Использовать искусственный интеллект для самостоятельного полета или поддержки пилотируемого самолета, сохраняя при этом безопасное расстояние между другими самолетами.
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всё правильно, НАТО надо наращивать новейший военный потенциал, что б уничтожить россию за 1 день и забыть про этих свинорусов
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Ждём очередной мультик старика Кабая.
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Отак поки наші паркетні генерали вирішують проблему з ОРДОЮ за радянською схемою. Люди знаходять спосіб як зменшити втрати особового складу в рази.
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Тем более что опытные пилоты - на вес золота! Они стоят больше, чем "железо", хоть даже и F22!
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беспилотники это будущее и причём не далёкое! видимо 21 век станет эпохой беспилотников.
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Ответ кацапов:
Boeing представил прототип новейшего беспилотного истребителя - Цензор.НЕТ 295

пилотируемый пилотник без разума Boeing представил прототип новейшего беспилотного истребителя - Цензор.НЕТ 6060
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трепещи омерика. Рюзке тоже не зря свой хлебушек жрут. ГовноЯкутия скоро ABRAMS перегонит
Boeing представив прототип нового безпілотного винищувача - Цензор.НЕТ 9319


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Зря!, русские опять для мультиков слямзят!)))
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винищувач зі штучним інтелектом, який сам приймає рішення на пріорітет цілей, оце колись фільм "ткрмінатор" стане реалізмом.
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очень сомневаюсь что такое будет реализовано...решение всегда должен принимать человек
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та ну з бюджетом бінгу чи локхід мартін буде реалізовано. Навіть в Україні є такий проект автоматичний робот з кулеметом їздить вже у волонтерів, єдина проблема "свій~чужий" розпізнавання.
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Очень не скоро. Во первых, весь "интеллект" лишь решает как лететь и куда, во вторых этот прототип вообще не предполагает наличия вооружения, а в третьих после окончания топлива и БК ему надо будет куда-то сесть и пополнить запасы.
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Років через 20 роти будуть перезаряджати та заправляти роботів, ремонтувати. Людина просто програмує далі автоматика. Потім років через 50 роботи почнуть самі апрейдитися без людини, тоді буде цікаво)
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Очень сомневаюсь что США (как и любая другая адекватная страна) даст разрешение на автономное применения оружие искусственным интеллектом. Самостоятельное убийство роботом человека...это очень сложный и неоднозначный вопрос.
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такое невозможно скрыть...и это будет иметь огромный общественный резонанс
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Как Сноуден?)) Ничего не имею против США, даже наоборот, но решать военным, а они тебя спрашивать не будут)))
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Пока об этом речь не идет т.к. эти дроны не рассчитаны нести оружие. Но, скорее всего именно для этого они и разрабатываются, просто пока не хотят об этом говорить. Ничего сложного добавить у существующему коду отвечать огнем по всему что стреляет по тебе (для начала) и по тому на что указал пилот из сопровождаемого истребителя (он будет главным при выборе цели) и уже будет не плохое подспорье пилотируемым истребителям.
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Да легко.
Сейчас мир меняется быстро.
Идет прогресс и в мире электроники .
Пока вот такой самолетик - первая ласточка. Обкатают технологи ...
Представить только можно , что сможет такая машина без пилота . Ведь даже в существующих самолетах человеческий организм просто не выдержит максимальны нагрузок.
У пилотов случается всякое и пока будет приходить в себя , его сто раз зажарят.
А такому беспилотнику краем все перегрузки .
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Разработка 40 млн дол)) помню мне доказывали мол сейчас разработать ф35 будет стоить столько же сколько 20 лет назад отрезвляющая пощечина)))
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российский беспилотник с "российским" интеллектом на службе "Почты россии":
Boeing представив прототип нового безпілотного винищувача - Цензор.НЕТ 4374
https://minfin.com.ua/2018/04/07/33054840/
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удмурты приуныли. как теперь сделать мультответ проклятой омериге?
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Тот же Предатор, вид сбоку. То есть пригоден только для бомбежки дикарей в аулах, а не для войны.
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Хотя нет. Он даже ракеты не может носить. Так в чем вообще смысл?
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Та да. В омереке усьо кака.
Нє то, что на расєюшкє.
Вот токмо лішь бі нє бьіла вайньі.
Потому как штатовская авиация от расєюшкі за 30 минут одни пеньки березовьіе оставит.
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давай хакасс, прохрюкай о вяличии твоей на мордовии.
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Вам росиянам все карты выложи , ага )))
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"Компания Boeing показала прототип беспилотного истребителя Boeing Airpower Teaming System с искусственным интеллектом."

Надо полагать беспелотник сам будет принимать решение по уничтожению вражеских самолетов и обучаться набирая опыт. Со временм он решит что люди ему только мешают и научится воспроизводииь себе подобных. Boeing представив прототип нового безпілотного винищувача - Цензор.НЕТ 9344
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А не проще взять серийный самолёт (тот же F-35) и заменить пилота на компьютер? Или попил денег он и в Африке Америке попил?
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...намного дороже, потому что для пилота предусмотрено много автоматики, которые беспилотнику не нужны. Смысл бесилотника, что он намного дешевле обычного самолета, им можно пожертвовать в бою.
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Имеют право. Они гроши печатают и решают куды девать.
Ф-35 уже вчерашний день . Это из амерских источников.
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Во брехуны , я это увижу в рашка СМИ через неделю , скажут и покажут - вот мол , придумали )
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Нормально, молодцы. Это движение в правильном направлении. Кацапов должны убивать роботы, зачем пачкать руки об дерьмо.
Для умников, знаете чем отличается прототип от серийно выпускаемой вещи? Похоже тут многие плохо понимают различие.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомBoeing представил прототип новейшего беспилотного истребителя. ФОТО+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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