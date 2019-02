 Boeing представил прототип новейшего беспилотного истребителя. ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компании.

Сообщается, что длина военного беспилотника составляет 11,7 метра, а дальность его полета превышает 3,7 тысячи километров. Беспилотник сможет проводить разведку или вести наблюдение. Его первый полет запланирован на 2020 год.

Беспилотник способен лететь самостоятельно или в сопровождении пилотируемого самолета, сохраняя безопасное расстояние. Директор исследовательского и опытного подразделения Boeing Шейн Арнотт рассказал, что четыре-шесть беспилотников смогут сопровождать истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet, защищая его от возможного удара.

Revealed! Our new smart, reconfigurable unmanned system teams with other aircraft to protect & project air power. The Boeing Airpower Teaming System - Australian investment & innovation at work! #TheFutureIsBuiltHere #AirpowerTeaming #ausdef

More: https://t.co/77LPYPO93b pic.twitter.com/g0CQjQjxty