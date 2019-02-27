 Boeing представил прототип новейшего беспилотного истребителя. ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компании.
Сообщается, что длина военного беспилотника составляет 11,7 метра, а дальность его полета превышает 3,7 тысячи километров. Беспилотник сможет проводить разведку или вести наблюдение. Его первый полет запланирован на 2020 год.
Беспилотник способен лететь самостоятельно или в сопровождении пилотируемого самолета, сохраняя безопасное расстояние. Директор исследовательского и опытного подразделения Boeing Шейн Арнотт рассказал, что четыре-шесть беспилотников смогут сопровождать истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet, защищая его от возможного удара.
Revealed! Our new smart, reconfigurable unmanned system teams with other aircraft to protect & project air power. The Boeing Airpower Teaming System - Australian investment & innovation at work! #TheFutureIsBuiltHere #AirpowerTeaming #ausdef— Boeing Australia (@BoeingAustralia) 26 февраля 2019 г.
More: https://t.co/77LPYPO93b pic.twitter.com/g0CQjQjxty
Прототип беспилотника разработан в Австралии. На сайте министерства обороны страны сообщается, что инвестиции в разработку и создание беспилотника составят 40 миллионов долларов за четыре года.
Запрошуємо
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Прочитай по ссылке на английском, там не будет оружия вообще.
Система авиации Боинг будет:
- Обеспечивать характеристики, аналогичные истребителям, длиной 38 футов (11,7 метра) и способные преодолевать более 2000 морских миль
- Встраивать сенсорные пакеты на борту для поддержки разведывательных, наблюдательных и разведывательных миссий и радиоэлектронной борьбы.
- Использовать искусственный интеллект для самостоятельного полета или поддержки пилотируемого самолета, сохраняя при этом безопасное расстояние между другими самолетами.
пилотируемый пилотник без разума
Сейчас мир меняется быстро.
Идет прогресс и в мире электроники .
Пока вот такой самолетик - первая ласточка. Обкатают технологи ...
Представить только можно , что сможет такая машина без пилота . Ведь даже в существующих самолетах человеческий организм просто не выдержит максимальны нагрузок.
У пилотов случается всякое и пока будет приходить в себя , его сто раз зажарят.
А такому беспилотнику краем все перегрузки .
https://minfin.com.ua/2018/04/07/33054840/
Нє то, что на расєюшкє.
Вот токмо лішь бі нє бьіла вайньі.
Потому как штатовская авиация от расєюшкі за 30 минут одни пеньки березовьіе оставит.
Надо полагать беспелотник сам будет принимать решение по уничтожению вражеских самолетов и обучаться набирая опыт. Со временм он решит что люди ему только мешают и научится воспроизводииь себе подобных.
АфрикеАмерике попил?
Ф-35 уже вчерашний день . Это из амерских источников.
Для умников, знаете чем отличается прототип от серийно выпускаемой вещи? Похоже тут многие плохо понимают различие.