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 Политика Украины, Общество
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 Завхоз ВР Денисов похвастался элитным Lexus LС 500Н на тротуаре у стен парламента. ФОТО

Заместитель управляющего делами аппарата ВР Эдуард Денисов не стесняясь паркует свой новенький спортивный Lexus LС 500Н за 2,4 млн грн у стен украинского парламента.

Об этом сообщил блогер Сергей Наумович, передает Цензор.НЕТ.

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"Завхоз Верховной Рады Эд. Денисов нескромно, по-мажорному, припарковал возле здания ВР свой спорткар Lexus. Красиво жить не запретишь", - написал он.

Завхоз ВР Денисов похвастался элитным Lexus LС 500Н на тротуаре у стен парламента 01

Фото - Roman Petushkov

Согласно декларации Денисова он и правда является обладателем элитного спорткара Lexus LС 500Н, купленного в 2018 году за 2,4 млн грн.

Завхоз ВР Денисов похвастался элитным Lexus LС 500Н на тротуаре у стен парламента 02

Завхоз ВР Денисов похвастался элитным Lexus LС 500Н на тротуаре у стен парламента 03

Источник: https://censor.net.ua/p3114016
 
 
 Топ комментарии
 
Ну а что, летом ремонтик у зРаде забабахал, зимой новый Лексус появился.
А по решению Конституционного суда это вполне ДОПУСТИМО!
Вот такие они соевые мародеры, у них все по-закону.
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О и шины приносить не надо, всё уже есть Завхоз ВР Денисов похвастался элитным Lexus LС 500Н на тротуаре у стен парламента - Цензор.НЕТ 5010
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Завхоз ВР точно начал "жити по-новому"
Интересно, если бы в США завхоз (или как там он у них называется) Сената купил такую машину во время войны...
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"-Жить,как говориться,хорошо! -А хорошо жить еще лучше!" (с)
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Устраивается еврей на должность завскладом, а ему и говорят:
- только у нас зарплата маленькая.
-!!! Так тут еще и зарплату платят？
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звичайний український завгосп! К куда там німецьким чи французьким завгоспам до нашого ))
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"Даже сторож не напрасно,

Есть блины с икрою красной.
Рыба тухнет только с головы" Завхоз ВР Денисов похвастался элитным Lexus LС 500Н на тротуаре у стен парламента - Цензор.НЕТ 7892
В. Березинский "Есть у тети Мани"
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Ну а что, летом ремонтик у зРаде забабахал, зимой новый Лексус появился.
А по решению Конституционного суда это вполне ДОПУСТИМО!
Вот такие они соевые мародеры, у них все по-закону.
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А ежели после выборов он окажется с Жулькой или клоуном или еще с какой-то кацапской шолупенью, то какой он будет мародер?
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Вопрос на логику?
Ты на кого работаешь, к тому и относишься.
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Завхоз ВР точно начал "жити по-новому"
Интересно, если бы в США завхоз (или как там он у них называется) Сената купил такую машину во время войны...
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А чему удивляться, коррупция в Украине рулит благодаря Порошенко и его команде.
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а какое отношение Порошенко имеет к ВР и завхозу? может у тебя завтра будет понос, он тоже будет виноват, прокисшее пиво тебе залил?
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"А вы не верующий? идите свечку поставьте."
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на заднем плане авто подороже. тоже не боятся.
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Вот это хозяйство,видно майдановец заслуженный если с таким размахом заведует.
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добивать автоматами (Надежда Савченко) Завхоз ВР Денисов похвастался элитным Lexus LС 500Н на тротуаре у стен парламента - Цензор.НЕТ 6044
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Как ни ругали совок и тех воров во власти, но тогда таки хотя бы прятали это все от народных глаз, да и масштабы не те были, а сейчас....
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Ну надо же на чем-то возить саморезы и краску.
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Не хочу бьіть космонавтом, хочу бьіть завхозом, пусть меня научат
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Юля, Гриценко и Зеля уже сделали заявление по этому поводу?
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это мыролюбная реформа. Правильнео соевые?
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если это не фотошоп
то Украина реально страна непуганых идиотов
Завхоз ВР Денисов похвастался элитным Lexus LС 500Н на тротуаре у стен парламента - Цензор.НЕТ 3189

в беларуси если бы такое случилось
у завхоза этот лексус сейчас из сраки доставали бы
верх цинизма

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Вот это я понимаю интеллектуальная провокация, инсталляция быкоко. Мы оценили, спасибо.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗавхоз ВР Денисов похвастался элитным Lexus LС 500Н на тротуаре у стен парламента. ФОТО
 
 
 
 
 
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