 Завхоз ВР Денисов похвастался элитным Lexus LС 500Н на тротуаре у стен парламента. ФОТО

Об этом сообщил блогер Сергей Наумович, передает Цензор.НЕТ.

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"Завхоз Верховной Рады Эд. Денисов нескромно, по-мажорному, припарковал возле здания ВР свой спорткар Lexus. Красиво жить не запретишь", - написал он.

Фото - Roman Petushkov

Согласно декларации Денисова он и правда является обладателем элитного спорткара Lexus LС 500Н, купленного в 2018 году за 2,4 млн грн.