 Завхоз ВР Денисов похвастался элитным Lexus LС 500Н на тротуаре у стен парламента. ФОТО

Об этом сообщил блогер Сергей Наумович, передает Цензор.НЕТ.
"Завхоз Верховной Рады Эд. Денисов нескромно, по-мажорному, припарковал возле здания ВР свой спорткар Lexus. Красиво жить не запретишь", - написал он.
Фото - Roman Petushkov
Согласно декларации Денисова он и правда является обладателем элитного спорткара Lexus LС 500Н, купленного в 2018 году за 2,4 млн грн.
- только у нас зарплата маленькая.
-!!! Так тут еще и зарплату платят？
Есть блины с икрою красной.
Рыба тухнет только с головы"
В. Березинский "Есть у тети Мани"
А по решению Конституционного суда это вполне ДОПУСТИМО!
Вот такие они соевые мародеры, у них все по-закону.
Ты на кого работаешь, к тому и относишься.
Интересно, если бы в США завхоз (или как там он у них называется) Сената купил такую машину во время войны...
то Украина реально страна непуганых идиотов
в беларуси если бы такое случилось
у завхоза этот лексус сейчас из сраки доставали бы
верх цинизма