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 Общество
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 "Вы - сила и пример подрастающему поколению", - капитан "Динамо" Сидорчук и вратарь "Шахтера" Пятов от лица команд поддержали пленных украинских моряков. ФОТО

Несколько дней назад крымские активисты Осман Пашаев и Лейла Омер, а также Наталья Красненкова решили собрать письма известных людей в поддержку украинских моряков, которые находятся в плену в Москве. Двое из них - Василий Сорока и Олег Мельничук - оказались фанами киевского Динамо.

Об этом говорится на странице болельщиков столичного клуба в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Так, капитан Сергей Сидорчук от имени всей команды написал слова поддержки и уже сегодня письма поедут в Лефортово, где их прочитают наши ребята, говорится в сообщении.

"Ребята, хочу выразить слова искренней благодарности за вашу службу, и сказать, что дома вас ждет вся наша большая украинская семья. Вы – сила. Вы – пример стойкости духа.

Ваше мужество, честь, храбрость, отвага и вера – это то, что останется огромным следом, который даст пример подрастающему поколению. Я знаю, вам сейчас тяжело. Как известно, именно в минуту отчаяния и начинает дуть попутный ветер.

Желаю и верю, что день встречи на нашей родной земле наступит очень скоро. Жму руку каждому из вас. С большим уважением к вам вся команда "Динамо"", - написал Сидорчук.

Вы - сила и пример подрастающему поколению, - капитан Динамо Сидорчук и вратарь Шахтера Пятов от лица команд поддержали пленных украинских моряков 01

Вы - сила и пример подрастающему поколению, - капитан Динамо Сидорчук и вратарь Шахтера Пятов от лица команд поддержали пленных украинских моряков 02

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Кроме того, родственники других пленных - 25-летнего Богдана Небылицы, 20-летнего Вячеслава Зинченко и 35-летнего Владимира Лисового - сообщили, что моряки были бы рады получить письма поддержки от Андрея Пятова, на что вратарь "Шахтера" и сборной уже отреагировал.

"Хотел бы всем нашим морякам, находящимся в плену, передать слова поддержки. Уверен, у ребят сильный характер, они преодолеют все испытания с высоко поднятой головой. Сил вам, парни, здоровья, веры в себя, держитесь. Вас не сломить!" - написал он, сообщает "Трибуна".

Вы - сила и пример подрастающему поколению, - капитан Динамо Сидорчук и вратарь Шахтера Пятов от лица команд поддержали пленных украинских моряков 03
Вы - сила и пример подрастающему поколению, - капитан Динамо Сидорчук и вратарь Шахтера Пятов от лица команд поддержали пленных украинских моряков 04

Кроме этого, "Шахтер" подарил морякам футболки команды с их фамилиями.

Вы - сила и пример подрастающему поколению, - капитан Динамо Сидорчук и вратарь Шахтера Пятов от лица команд поддержали пленных украинских моряков 05

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/p3113997
 
   
 Топ комментарии
 
Був наказ не застосовувати зброю. Це ви чи я, як цивільні можемо «бухтіти» - правильно, неправильно. А вони військові - є наказ, маєш виконувати.
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Не спорю. Вот только после 2014 насчет Пятова осадочек остался.
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Скабичевский - Пятов хочет деморализовать ВСУ...

Сдача в плен без боя у него пример...
Наверное этот Пятов латентный сепар...
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Таки да. Помню его фотки на блокпосту с сепарами в 2014.
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Джамала , как выяснилось, в Сочи в кабаке до 2015 года пела. Таки да?
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Не пела в кабаке до 2015, а два частных выступления в декабре 2014 года. Зато ее победа здорово ватные пуканы взорвала.
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Но Пятов тоже за ДНР не играл, и за сборную Украину не меньше матчей сыграл ( как удачных так и неудачных), чем Джамала за Украину высупала . Фоткался потому , что выез из Донецка на базу Шахтера через блок-посты сепаров проходил. Вы многих сегодняшних патриотов с геогриевской лентой сможете найти , если погуглите.Мир не черно белый.
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Не спорю. Вот только после 2014 насчет Пятова осадочек остался.
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Приятно спорить с адекватным и неглупым собеседником.
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Не шукайте чорну кішку в темній кімнаті. Пятов нормально повів себе в цій ситуації і підтримав наших хлопців (знаю, що там є його фанати, для яких ці слова підтримки дуже важливі).
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пятов в 14 году на только появившихся блок постах с приматами фотографировался на память, фотографии и сейчас в сети можно найти
Про какую то федерализацию куйню нёс, так он рождённый в Кировограде с 2007 года в Донецке, представь за 7 лет проникся чаяниями жителей кормящего Донбасса и запел с ними в унисон.
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"Сила и Пример".....- ?
Кто то сможет растолковать где сила и в чем пример?


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Виконати наказ, незважаючи нінащо.
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ukr_sks - и что был приказ сдаться без единого выстрела самим и сдать технику ?
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Був наказ не застосовувати зброю. Це ви чи я, як цивільні можемо «бухтіти» - правильно, неправильно. А вони військові - є наказ, маєш виконувати.
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ukr_sks - не могло быть такого преступного приказа разрушающего присягу и устав воинской службы...
А если и был, то моряки не имели права ему подчинятся... - потому что он заведомо преступный...
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300 спартанцев знали что идут на неминуемую гибель. Но все равно шли. Вот они герои.
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cloud2009 26ea8082 А у тебя кто пример, кацапские муDаки которые обстреляли наши катера и захватили в плен наших моряков?
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Жора Некацап 47c37851 - у меня пример Киборги ДАП и многие другие воины, которые храбро сражались.., даже в полном окружении...

Это про них говорят - "Герои не умирают"...
Хорошо, что мальчики-морячки живы конечно..., но это ни разу не пример....
Пускай ими адвокаты сейчас занимаются...
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А ты у кацапов в плену в Бутырке недельку посиди, потом расскажешь нам пример они или нет наши моряки, вояка Доты.)))))))))))))
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У Порошенко была надежда, что моряки героически погибнут в неравном бою.
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с другой стороны пленным хорошо, не надо думать чем заплатить за педрову коммуналку.
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Да вам там на россии вообще красота, бесплатно валежник можно собирать.
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Ну что можно сказать на то что сдача в плен это пример стойкости духа и храбрости.
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Ежик, как там в Лахте? На хавчик хоть подачек хватает чы голодаешь?
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Вы - сила и пример подрастающему поколению", - капитан "Динамо" Сидорчук и вратарь "Шахтера" Пятов от лица команд поддержали пленных украинских моряков. ФОТО
 
 
 
 
 
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