 "Мародерів за грати!": Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По информации пресс-службы "Нацкорпуса", целью акции было - "достучаться до действующей властной верхушки и передать им свои требования по фигурантам миллионной коррупционной схемы".
Среди прочих требований – срочно провести расследование и в случае подтверждения фактов привлечь к уголовной ответственности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского, участников схемы: Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозу, руководство ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были контрагентами и участниками схемы. Кроме того, Нацкорпус требовал заключения под стражу всех указанных лиц, отстранения их от занимаемых должностей, ареста их счетов и имущества, а также проведения проверки деятельности ПАО Завод "Кузница на Рыбацком" и прекращения выполнения Игорем Гладковским функций почетного консула в Почетном консульстве Республики Сейшельские Острова в Киеве.
Письмо с требованиями было передано спикеру ГПУ Андрею Лысенко.
В конце акции участники написали на куске белого полотна и на асфальте перед входом в прокуратуру фразу "Мародерів за грати!" и зажгли файера. Также следует отметить, что по пути к ГПУ члены "Нацкорпуса" выкрикивали "Мародерам смерть!".
Фото, видео - Олег Богачук для Цензор.НЕТ
Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая".
Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.
Юлия Тимошенко, в свою очередь, в связи с обнародованными данными обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента".
Нет ему смысла лезть туда, разве что выиграть время, чтобы активы увести.
Правда, остальные кандидоды не лучше...
Это с врагами он каждую неделю проводит встречи или это врагам Медведчукам позволено скупать оптом укр. СМИ, или подписывать Минские договоренности от лица Украины?
Путин сделает все возможное что бы Рошеновская сволочь осталась на второй срок, иначе многочисленные котлы, полное уничтожение укр. арсеналов, мародерство и оглушительная нищета населения, со сменой президента, может прекратиться.
Сказа про " ато Путин нападет" по Рошеновско-Уйловской методичке уже давно неактуально и смешна.
Во всех лагерях ворюги и предатели.
Все бандиты, включая главного...
По чём час "стояния"?
Р.S. Модератор не надо удалять мнение отличное от вашего.