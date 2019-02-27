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 Политика Украины, Общество
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Все про:ГПУ (9032) коррупция (7338) хищение (395) Национальный корпус (139)

 "Мародерів за грати!": Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После громкого расследования фактов хищения бюджетных средств в оборонной сфере представители партии "Национальный корпус" 27 февраля провели акцию протеста у здания Генеральной прокуратуры в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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По информации пресс-службы "Нацкорпуса", целью акции было - "достучаться до действующей властной верхушки и передать им свои требования по фигурантам миллионной коррупционной схемы".

Среди прочих требований – срочно провести расследование и в случае подтверждения фактов привлечь к уголовной ответственности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского, участников схемы: Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозу, руководство ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были контрагентами и участниками схемы. Кроме того, Нацкорпус требовал заключения под стражу всех указанных лиц, отстранения их от занимаемых должностей, ареста их счетов и имущества, а также проведения проверки деятельности ПАО Завод "Кузница на Рыбацком" и прекращения выполнения Игорем Гладковским функций почетного консула в Почетном консульстве Республики Сейшельские Острова в Киеве.

Письмо с требованиями было передано спикеру ГПУ Андрею Лысенко.

В конце акции участники написали на куске белого полотна и на асфальте перед входом в прокуратуру фразу "Мародерів за грати!" и зажгли файера. Также следует отметить, что по пути к ГПУ члены "Нацкорпуса" выкрикивали "Мародерам смерть!".

Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 01
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 02
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 03
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 04
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 05
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 06
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 07
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 08

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Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 09
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 10
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 11
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 12
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 13

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Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 14
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 15
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 16
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 17
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 18
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 19
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 20
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 21
Мародерів за грати!: Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе 22

Фото, видео - Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая".

Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Юлия Тимошенко, в свою очередь, в связи с обнародованными данными обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента".

Источник: https://censor.net.ua/p3113988
 
   
 Топ комментарии
 
Порохряк годами пытался строить себе имидж видного вояки, головнокомандувача, отца армии. И тут за месяц до выборов ему все это развалили, опустили до статуса жалкого мародера и лицемерной скотины.
Жизнь - боль, Петя. "Мародерам смерть!": Нацкорпус под ГПУ требует расследовать масштабное хищение в оборонном секторе - Цензор.НЕТ 4951
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От кого требовать - от Юры ! Да это уже смешно , он же вам сказал , что с 2015 года эти дела расследуются, и еще лет 15 будет расследоваться.
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Второй срок он не выдержит, т.е. его не выдержат.
Нет ему смысла лезть туда, разве что выиграть время, чтобы активы увести.

Правда, остальные кандидоды не лучше...
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Особенно видно негодование рыжей бороды! НК Это специально созданная сбу организация для "выпуска пара". Когда народ готов выйти на протест, срочно выходят эти. И у среднего человека мысль: - "Ну уже вот протестуют, я потом пойду".
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Ребята я Вас решительно поддерживаю ! Слава Украине !
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Почему у московитов и нацгвардейцев - один враг Порошенко?
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Когда это московиты - Медведчуки, Бойки, Левочкины и прочие кремлевские люби друзи Пороха успели стать его врагами?
Это с врагами он каждую неделю проводит встречи или это врагам Медведчукам позволено скупать оптом укр. СМИ, или подписывать Минские договоренности от лица Украины?
Путин сделает все возможное что бы Рошеновская сволочь осталась на второй срок, иначе многочисленные котлы, полное уничтожение укр. арсеналов, мародерство и оглушительная нищета населения, со сменой президента, может прекратиться.
Сказа про " ато Путин нападет" по Рошеновско-Уйловской методичке уже давно неактуально и смешна.
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А как вчерашний поход к Гладковскому? Победили нацы коррупцию, или осталась ещё немножко?
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Сегодня соевый гадюшник превратился в банду прогнивших воров и коррупционеров. Нужно любой ценой не допустить массового драпа этих преступников за кордон с награбленным у народа Украины после выборов нового президента.
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Военная диктатура нужна, эдак на 2 года.
Во всех лагерях ворюги и предатели.
Все бандиты, включая главного...
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Це вже проходили ...починаючи з 33 року , аж по 53.
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Какие интеллектуальные лица у этих "дружинников"! Они хоть знают для чего их туда пригнали?

По чём час "стояния"?
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глянеш на цих бугаїв з нацкорпусу зразу повстає запитання, чому ці тіла не на передовій в багнюці, чи в них руки тільки яйця держати вміють? вимагають вони щось ...
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Чего-то малонаписано только 2 страницы. О Казке и то было больше... Недорабатываете...
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Хотелось бы знать за что конкретно судить фигурантов журналистского расследования? За то что они контрабандным путем обеспечили выполнение оборонного заказа военными заводами? За то что они продавали запчасти дороже в 3, 4 раза как говорят журналисты? Дороже чего, если эти запчасти не продаются больше никем в Украине? За что судить директоров заводов? За то что они выполняли оборонный заказ в условия отсутствия запчастей в Украине? Какой смысл выпуска запчастей для устаревшей советской техники в Украине (БТР60(70)), если её заменяют на новую (БТР-3Е, БТР-4 и. т.д.)
Р.S. Модератор не надо удалять мнение отличное от вашего.
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Ого , стільки росо-ботів на Цензорі я ще не бачив з часів збитого ординцями МН-17 (земля пухом загиблим)...
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пОрошенко гарант мародерів України
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ходят красиво, форма есть, кричат громко... хочется крикнуть в ответ "Нацкорпус на ФРОНТ"
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Мародерів за грати!": Нацкорпус под ГПУ требовал расследовать масштабное хищение в оборонном секторе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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