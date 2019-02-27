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 Происшествия, Фоторепортаж
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 На блокпосту в Херсонской области правоохранители изъяли партию контрабандной водки, - ООС. ФОТОрепортаж

Во вторник, 26 февраля, полицейские роты патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" Главного управления Национальной полиции Херсонской области на блокпосту остановили автомобиль "Форд транзит", в котором перевозили контрабандную водку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил (ООС).

"Во время проверки указанного транспортного средства в кузове обнаружено водку "Александрийская", "Столичная" и "Александрийская с перцем" в количестве 10 ящиков и 40 литров водки в тетропаках, которую гражданин Д. перевозил без соответствующих документов", - сообщает пресс-центр.

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Отмечается, что на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Лисичанского отдела полиции.

На блокпосту в Херсонской области правоохранители изъяли партию контрабандной водки, - ООС 01
На блокпосту в Херсонской области правоохранители изъяли партию контрабандной водки, - ООС 02
На блокпосту в Херсонской области правоохранители изъяли партию контрабандной водки, - ООС 03
На блокпосту в Херсонской области правоохранители изъяли партию контрабандной водки, - ООС 04

Источник: https://censor.net.ua/p3113940
 
 
 Топ комментарии
 
І шо, вилили? Вотку? На землю? Та я вам моргали виколю!На блокпосту в Херсонской области правоохранители изъяли партию контрабандной водки, - ООС - Цензор.НЕТ 6061
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ну то самое что продается у нас в магазах На блокпосту в Херсонській області правоохоронці вилучили партію контрабандної горілки, - ООС - Цензор.НЕТ 932
другой видимо уже скоро не будет На блокпосту в Херсонській області правоохоронці вилучили партію контрабандної горілки, - ООС - Цензор.НЕТ 9402
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ментам мало давали
или крышанули их менты заново На блокпосту в Херсонській області правоохоронці вилучили партію контрабандної горілки, - ООС - Цензор.НЕТ 9820
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І шо, вилили? Вотку? На землю? Та я вам моргали виколю!
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Что значит контрабандная,на ней было написано,что она контрабандная?
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на вкус не очень На блокпосту в Херсонській області правоохоронці вилучили партію контрабандної горілки, - ООС - Цензор.НЕТ 1275

или не свежая

Приходит мужик в бар и спрашивает:
М. У вас водка свежая?
Б. Не свежей водки небывает.
М. Не скажите. Я один раз выпил 2 бутылки, а от третей меня стошнило.
Наверно несвежая попалась.
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ну то самое что продается у нас в магазах На блокпосту в Херсонській області правоохоронці вилучили партію контрабандної горілки, - ООС - Цензор.НЕТ 932
другой видимо уже скоро не будет На блокпосту в Херсонській області правоохоронці вилучили партію контрабандної горілки, - ООС - Цензор.НЕТ 9402
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ментам мало давали
или крышанули их менты заново На блокпосту в Херсонській області правоохоронці вилучили партію контрабандної горілки, - ООС - Цензор.НЕТ 9820
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просто кому-то испортили первый выезд на природу..
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Да это же просто герои!Во время войны не уничтожать врагов,а забрать водку у крестьянина и неделю бухать на блокпосту.За наши бабки
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа блокпосту в Херсонской области правоохранители изъяли партию контрабандной водки, - ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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