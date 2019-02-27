 На блокпосту в Херсонской области правоохранители изъяли партию контрабандной водки, - ООС. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил (ООС).

"Во время проверки указанного транспортного средства в кузове обнаружено водку "Александрийская", "Столичная" и "Александрийская с перцем" в количестве 10 ящиков и 40 литров водки в тетропаках, которую гражданин Д. перевозил без соответствующих документов", - сообщает пресс-центр.

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Отмечается, что на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Лисичанского отдела полиции.







