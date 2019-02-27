EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Общество, Фоторепортаж
  1189  104
Все про:история (1570) картина (170) художник (102) Шевченко Тарас (226) Леся Украинка (3)

 В поддержку выставки "Квантовый скачок Шевченко" созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки. ФОТОрепортаж

Иллюстратор издания The Devochki Леся Мазаник создала набор постеров с изображением Леси Украинки в неординарных образах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, это жест в поддержку выставки "Квантовый скачок Шевченко", которую порезал вандал в киевском метро.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ще повіє огонь новий. З Холодного Яру!" - победитель конкурса двойников Тараса Шевченко воюет в 93-й бригаде на Донбассе. ФОТО

Леся Украинка изображена в образах Фриды Кало, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Нефертити, Анны Винтур, королевы Елизаветы, Чудо-женщины и самого Тараса Шевченко.

В поддержку выставки Квантовый скачок Шевченко созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки 01
В поддержку выставки Квантовый скачок Шевченко созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки 02
В поддержку выставки Квантовый скачок Шевченко созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки 03
В поддержку выставки Квантовый скачок Шевченко созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки 04

Также читайте: Goodbye "Kiev", long life to "Kyiv", - ЕС изменил написание "Киев" в электронных адресах сотрудников

В поддержку выставки Квантовый скачок Шевченко созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки 05
В поддержку выставки Квантовый скачок Шевченко созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки 06
В поддержку выставки Квантовый скачок Шевченко созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки 07
В поддержку выставки Квантовый скачок Шевченко созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки 08

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мемориалы Героям Небесной Сотни, жертвам Бабьего Яра и Голодомора - объединительные факторы, формирующие украинское общество, - Нищук. ФОТО

Напомним, 17 февраля на станции метро Тараса Шевченко в Киеве вандал испортил портреты украинского поэта, появившиеся там в рамках выставки "Квантовый скачок Шевченко". После этого выставку в столичном метрополитене досрочно закрыли.

Полиция открыла уголовное производство по факту уничтожения Юрием Павленко выставки стилизованных портретов поэта Тараса Шевченко на станции метро "Тараса Шевченко" в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/p3113927
 
   
 Топ комментарии
 
Це не кукла Барбі щоб робити з нею експерименти.
 показать весь комментарий
 
Та всё в порядке! В поддержку выставки "Квантовый скачок Шевченко" созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки - Цензор.НЕТ 5225 Но!!! Какой-то обкуренной современной особи может прийти в башку идейка- развить галерею, верно? Ну и появится Леси в образе Чичолины, например. При этом- при исполнении. Потому- это таки - фигня, полнейшая.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Через неделю никто и не вспомнит об этом.
 показать весь комментарий
 
Леся Мазаник это запомнит надолго.
И те, кто платил.
 показать весь комментарий
 
Суспільство існує не тільки завдяки писаним законам і кодексам . Для нього основним скріплюючим матеріалом є традиції , звичаї та здоровий глузд . Адже на кожен випадок Закон не написано . Тому смердючі випендрози окремих вишкварків не переконають суспільство в тому що мазня мазанніков є "творчістю" , а не бажанням плюнути в душу України . Ще др. римляни стверджували "Вигідно тому хто це зробив ". Адже тут епатажем і не пахне , смердить провокацію . Намлюй вона Бен Гуріона , як намалювала Шевченка , то наступного дня буде стільки крику .
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоОбществоВ поддержку выставки "Квантовый скачок Шевченко" созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх