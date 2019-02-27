 В поддержку выставки "Квантовый скачок Шевченко" созданы постеры с осовремененным изображением Леси Украинки. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, это жест в поддержку выставки "Квантовый скачок Шевченко", которую порезал вандал в киевском метро.
Леся Украинка изображена в образах Фриды Кало, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Нефертити, Анны Винтур, королевы Елизаветы, Чудо-женщины и самого Тараса Шевченко.
Напомним, 17 февраля на станции метро Тараса Шевченко в Киеве вандал испортил портреты украинского поэта, появившиеся там в рамках выставки "Квантовый скачок Шевченко". После этого выставку в столичном метрополитене досрочно закрыли.
Полиция открыла уголовное производство по факту уничтожения Юрием Павленко выставки стилизованных портретов поэта Тараса Шевченко на станции метро "Тараса Шевченко" в Киеве.
И те, кто платил.