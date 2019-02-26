 Паралимпийская сборная Украины заняла 1 место на чемпионате мира по зимним видам спорта в Канаде

Сегодня наши паралимпийцы вернулись домой, где их торжественно встретили в аэропорту "Борисполь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Заметим, что во все соревновательные дни, украинские паралимпийцы ни разу не уступили первое место в общекомандном зачете. В частности, в последний день соревнований, наши спортсмены завоевали в лыжных гонках (длинная дистанция) 4 медали: 2 серебряные и 2 бронзовые.
В общем 13 из 19 спортсменов, которые представляли Украину на этом чемпионате мира, завоевали высокие награды, 7 из них - золотые.
Больше всего медалей в составе сборной Украины завоевали Людмила Ляшенко, Тарас Радь и Оксана Шишкова.
Сразу четыре золотые медали у Людмилы Ляшенко (три в биатлоне и одна в лыжных гонках).
Тарас Радь выиграл 6 наград, из которых 3 золотые медали в биатлоне. Оксана Шишкова также добыла 6 наград, из которых одно "золото" в лыжных гонках.
вопреки всему и всем победители!
спасибо! спасибо за волю, силы и мужество, за труд и победы, за жовто-блакитный, взметнувшийся ввысь над пьедесталом...
дякуємо, хлопчики і дівчатка! перемог вам у спорті і щастя у житті... тримайтеся!!!
Эти ребята достойны того, дабы быть тренерами-наставниками-консультантами (и проч. и проч.) у наших здоровых сборников, у которых хрунячески чего-то всё не клеится. А ведь можно. Было бы желание да воля к победе.