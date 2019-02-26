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 Погибшего украинского воина Евгения Фурсова проводили в последний путь на Донетчине. ФОТО

26 февраля, в городе Дружковка Донецкой области состоялось прощание с украинским воином Евгением Александровичем Фурсовым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на местный сайт "Дружковка на ладонях". 

Евгений Александрович Фурсов, 1975 года рождения, военнослужащий 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады, который погиб 23 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил от смертельных ранений, в результате прямого попадания снаряда.

Евгений Фурсов родился 20.08.1975 года. До войны работал на Дружковском машиностроительном заводе. В сентябре 2018 года подписал с ВСУ контракт.

У него остались родители и дочь".

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Погибшего украинского воина Евгения Фурсова проводили в последний путь на Донетчине 01
Погибшего украинского воина Евгения Фурсова проводили в последний путь на Донетчине 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3113898
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПогибшего украинского воина Евгения Фурсова проводили в последний путь на Донетчине. ФОТО
 
 
 
 
 
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