 Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой "Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ", - день работы Рады 26 февраля. ФОТОрепортаж

День работы ВР от корреспондента Цензор.НЕТ.
Сергей Власенко из "Батькивщины" и глава избирательного штаба Гриценко внефракционный Виктор Чумак
Замглавы фракции "Народный Фронт" Андрей Иванчук с коллегами
Представитель Президента в ВР Ирина Луценко с коллегой
Депутатское совещание
Внефракционный депутат Юрий Бублик с планшетом
Депутатская хватка
Сергей Власенко из "Батькивщині" и внефракционний Борислав Береза
Игорь Мосийчук из РПЛ
Сергей Пашинский и Татьяна Чорновол из "Народного фронта"
Радикал Игорь Попов с коллегой
Борислав Береза и Юлия Тимошенко
Заседание фракции "Блока Порошенко"
За трибуной ВР Юлия Тимошенко потребовала начать процедуру импичмента Петру Порошенко, после скандала в "Укроборонпроме"
Алексей Порошенко с коллегами
Глава фракции "БПП" Артур Герасимов и спикер Андрей Парубий
Фигурант "янтарного дела" Максим Поляков и Юлия Тимошенко
Фигурант скандала с журналистами Александр Пономарев
Спикер Андрей Парубий и вице-спикер Оксана Сыроид
Нардеп из БПП Олег Барна пришел с картой "Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ", судя по шрифту изданной до 1917 г.
Выступление заместителя министра обороны Олега Шевчука
Вадим Новинский из "Оппоблока"
Политические консультации Олега Ляшко и Юлии Тимошенко
Раз за месяц до выборов - затевает импичмент...)))
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НО ГОЛОСОВАТЬ буду за него..
ИБО ОСТАЛЬНЫЕ ЕЩЕ ХУЖЭ !
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день работы Рады 26 февраля.
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К вечеру порохоботы очнулись, сверили заправленные в не хочу говорить куда космические карты, и начали реагировать на свинаргейт
К вечеру порохоботы очнулись от нокаута, сверили заправленные в не хочу говорить куда космические карты, и начали реагировать.
На свинаргейт.
Все реакции, простые, как уши от дохлого осла, которого они вполне могли бы нарисовать на своем знамени.
Длинно и нудно бубнить про то, как нам не хватает запчастей для бронетехники.
Как они нам нужны.
Как важно было врать, что мы давно наладили собственное производство.
Как опасно поднимать эту тему, а вдруг догадается ФСБ, и перекроет канал.
Как важно было и нужно было, и хорошо было, иииииии....
А, да, пацаны, ну да, как то 300 процентов многовато, но какие ваши доказательства.
Ихтамнет, короче.
Смысл маневра элементарен.
Свести всё к вопросу моральности(!!!!) приобретения запчастей в РФ.
И, деланно скрепя сердце придти к выводу, что противно, но нужно.
Никого не пытаюсь ни в чем убедить, просто скажу пару тезисов.
1. Нет, никто не сомневался, что вы не в состоянии наладить набор воды в бутылку из лужи, не то что выпуск танковых рычагов, имея несколько бронетанковых заводов.
И еще 280 заводов, которые у нас, по вашим же хвастливым данным, только за последний год открылись.
Выедешь , бывало, за город, и полей не видать, сплошь заводы.
2. Тупой и дешевый трюк про моральность приобретения запчастей в РФ, оставьте для бесед со следователями.
Ни у кого этот вопрос не возникал, надо, хоть у дьявола возьмем.
С вами про мораль вообще никто не говорит никогда, какая мораль с вами, вы о чем?
3. Конечно ФСБ прекрасно знает каждую мелочь всей этой торговли, вы забыли, что по вашим же словам, вся наша страна наводнена их агентами?
А их страна, так вообще, в три слоя.
А про то, что топливо для нашей бронетехники сплошь российское, причем официально купленное, тоже забыли?
А они не забыли, не переживайте.
4. Спасибо, доказательств не нужно.
Тот редкий случай, когда все почему то поверили на слово.
И да, когда будете пафосно рассказывать об укреплении обороноспособности, не забудьте, как три мажора поджопниками гоняли директоров оборонных заводов.
Очень смешная история.
Жалкие твари.
Макс Бужанский
[Макс Бужанский: Жалкие твари. Смешная история]: Посмотри! http://ua24ua.net/maks-buganskiy-galkie-tvari/
🤑
- сначала на Красную площадь выведи людей...
🤗
иди на °°°, чмо
Майже кожен день купа новин про хабарі в 200-1000 баксів. І за ці хабарі дають реальні сроки!
За вкрадену курку дають 3 роки!
Чуваки вкрали майже 1500000 курей,то скільки мають сидіти?
Я не против.
"От би стрільнуть по Вані з гаубиці... Дуплєтом... Очіріддю... Та-та-та-та! Як я робив в АТО!"
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2 ч. ·
(На прохання друзів друкую ще раз)
Інсайдерська інфа від учительок української мови з Криму, або Какая разница, на каком языке разговаривать, або Хіба культура має значення, або Навіщо займатися вихованням патріотизму - він сам у юних душах проросте, або Допоки лунає українська класика - нація незнищенна (?).
1. Перше, що зробили росіяни - скоротили години викладання української мови у школах Криму і перевели їх усіх на російську мову. Тобто українські філологи стали миттєво російськими. Навіть ті, хто пручався. Директори навчальних закладів переконали всіх, що мова Шевченка та Франка настільки схожа на мову Пушкіна та Лєрмонтова, що яка різниця, що саме викладати?
2. Другим кроком було руйнування пам'ятників діячам української культури та перейменування шкіл. Так, наприклад, у гімназії Лесі Українки (Севастополь) пам'ятник Лесі зруйнували одразу ж, зайшовши до школи, причому по-дикунськи розбили вщент прикладами автоматів. Гімназія ім. Степана Руданського (Ялта) вже не носить його імені. Ліквідували.
3. Директор/директорка кожної школи вимагають, аби батьки учнів, які хочуть мати уроки української, писали відповідні заяви у нього/неї в кабінеті. Тобто щоб він/вона таких батьків особисто фіксував/фіксувала.
4. Представники партії "Единая Россия" відвідують усі кабінети української мови, знімають із них зображення українського прапору та тризубу, здирають плакати з текстами гімну.
5. Оскільки щороку Кремль проводить всеросійську олімпіаду мов суб'єктів Російської Федерації, то ті кілька кримських українських філологів, які ще досі опираються і не трансформуються в російських філологів, зобов'язані возити до Москви україномовних учнів, щоб ті потішили чиновників (типу уродженки Шепетівки росіянки Валентини Матвієнко, яка обіймає посаду Голови Ради Федерації Федеральних Зборів РФ та ******** ходити на такі заходи) віршами Шевченка. Діти зобов'язані возити росіянам короваї, дякувати російським політикам зі сцени. Красива картинка для закордонних телеканалів забезпечена: демократична Росія-матушка люб'язно дозволяє мовам різних меншин демократично розвиватися в багатокультурній державі... Звісно ж, усе, що не є текстами україномовних класиків, говориться учнями російською.
6. У деяких містах Криму позалишали святкування Днів Шевченка у березні. Там завзято читаються заповіти з прикрашених квітами сцен, бринять струни бандур, а ведуться ці вечори, звісно ж, російською мовою головами в какошніках...
P.S. Кримські українці і сьогодні сподіваються, що Київ зробить усе можливе, щоб півострів було звільнено.