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 Политика Украины
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Все про:ВР (22667) депутат (2620)

 Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой "Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ", - день работы Рады 26 февраля. ФОТОрепортаж

Народные депутаты во вторник, 26 февраля рассмотрели законопроекты о допуске иностранных войск на территорию Украины, а также много высказывались о скандале с махинациями в "Укроборонпроме". В связи с этим Тимошенко потребовала начать процедуру импичмента.

День работы ВР от корреспондента Цензор.НЕТ.

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 01

Сергей Власенко из "Батькивщины" и глава избирательного штаба Гриценко внефракционный Виктор Чумак 

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 02

Замглавы фракции "Народный Фронт" Андрей Иванчук с коллегами

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 03

Представитель Президента в ВР Ирина Луценко с коллегой 

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 04

Депутатское совещание

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 05

Внефракционный депутат Юрий Бублик с планшетом


Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 06

Депутатская хватка 

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 07

Сергей Власенко из "Батькивщині" и внефракционний Борислав Береза

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 08

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 09

Игорь Мосийчук из РПЛ


Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 10

Сергей Пашинский и Татьяна Чорновол из "Народного фронта"


Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 11

Радикал Игорь Попов с коллегой

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 12

Борислав Береза и Юлия Тимошенко

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 13

Заседание фракции "Блока Порошенко"


Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 14

За трибуной ВР Юлия Тимошенко потребовала начать процедуру импичмента Петру Порошенко, после скандала в "Укроборонпроме"


Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 15

Алексей Порошенко с коллегами

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 16

Глава фракции "БПП" Артур Герасимов и спикер Андрей Парубий

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 17

Фигурант "янтарного дела" Максим Поляков и Юлия Тимошенко

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 18

Фигурант скандала с журналистами Александр Пономарев 


Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 19

Спикер Андрей Парубий и вице-спикер Оксана Сыроид


Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 20

Нардеп из БПП Олег Барна пришел с картой "Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ", судя по шрифту изданной до 1917 г. 

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 21

Выступление заместителя министра обороны Олега Шевчука


Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 22

Вадим Новинский из "Оппоблока"


Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 23
Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ, - день работы Рады 26 февраля 24

Политические консультации Олега Ляшко и Юлии Тимошенко 

Источник: https://censor.net.ua/p3113896
 
   
 Топ комментарии
 
Мож Жулька сначала узнает у Моники как начинать импичмент)
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По ходу Йулька уже признала победу Порошенко?
Раз за месяц до выборов - затевает импичмент...)))
Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля - Цензор.НЕТ 3422
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СБУ накрыла "сетку" Тимошенко, рейтинги падают. Шансов у бабки нет.
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Ха, а чё Кондитер имеет шанс победить Зоро, лузера нельзя признать победителем. Это вам и наследственный сейшельский консул подтвердит
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Я понял ты против Кондитерского воровства и против Юлиной брехни. Наверно за Зоро с квартала
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Я против Пороха,
НО ГОЛОСОВАТЬ буду за него..
ИБО ОСТАЛЬНЫЕ ЕЩЕ ХУЖЭ !
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Мож Жулька сначала узнает у Моники как начинать импичмент)
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Она уже узнала. Губья подкачала, теперь ищет для них хорошую флейту. Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля - Цензор.НЕТ 482
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йуля и очко-оригинальная пара - сначала проштрафившегося петю отимпичментируют, а потом расстреляют...из ружжа с солью, с обязательным попаданием соли в филейную часть Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля - Цензор.НЕТ 5385
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Это у свинособак так называется...)
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Кремлёвская зозуля.. и зачем было этот цирк разыгрывать шляшко?
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третья фотка зачетная …. губки бантиком, бровки домиком … бляха - муха.
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Идут зажравшегося кабана на Банковой проведать?
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Жалкие твари. Смешная история
К вечеру порохоботы очнулись, сверили заправленные в не хочу говорить куда космические карты, и начали реагировать на свинаргейт

К вечеру порохоботы очнулись от нокаута, сверили заправленные в не хочу говорить куда космические карты, и начали реагировать.
На свинаргейт.
Все реакции, простые, как уши от дохлого осла, которого они вполне могли бы нарисовать на своем знамени.
Длинно и нудно бубнить про то, как нам не хватает запчастей для бронетехники.
Как они нам нужны.
Как важно было врать, что мы давно наладили собственное производство.
Как опасно поднимать эту тему, а вдруг догадается ФСБ, и перекроет канал.
Как важно было и нужно было, и хорошо было, иииииии....
А, да, пацаны, ну да, как то 300 процентов многовато, но какие ваши доказательства.
Ихтамнет, короче.
Смысл маневра элементарен.
Свести всё к вопросу моральности(!!!!) приобретения запчастей в РФ.
И, деланно скрепя сердце придти к выводу, что противно, но нужно.
Никого не пытаюсь ни в чем убедить, просто скажу пару тезисов.
1. Нет, никто не сомневался, что вы не в состоянии наладить набор воды в бутылку из лужи, не то что выпуск танковых рычагов, имея несколько бронетанковых заводов.
И еще 280 заводов, которые у нас, по вашим же хвастливым данным, только за последний год открылись.
Выедешь , бывало, за город, и полей не видать, сплошь заводы.
2. Тупой и дешевый трюк про моральность приобретения запчастей в РФ, оставьте для бесед со следователями.
Ни у кого этот вопрос не возникал, надо, хоть у дьявола возьмем.
С вами про мораль вообще никто не говорит никогда, какая мораль с вами, вы о чем?
3. Конечно ФСБ прекрасно знает каждую мелочь всей этой торговли, вы забыли, что по вашим же словам, вся наша страна наводнена их агентами?
А их страна, так вообще, в три слоя.
А про то, что топливо для нашей бронетехники сплошь российское, причем официально купленное, тоже забыли?
А они не забыли, не переживайте.
4. Спасибо, доказательств не нужно.
Тот редкий случай, когда все почему то поверили на слово.
И да, когда будете пафосно рассказывать об укреплении обороноспособности, не забудьте, как три мажора поджопниками гоняли директоров оборонных заводов.
Очень смешная история.
Жалкие твари.

Макс Бужанский
[Макс Бужанский: Жалкие твари. Смешная история]: Посмотри! http://ua24ua.net/maks-buganskiy-galkie-tvari/
🤑
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Есть здоровые силы в УКРАИНЕ???Думаю есть!!! Выходим на МАЙДАН и наказываем ворюг, разграбивших Нашу Родину сами!!!!Происходит СТРАШНОЕ, они разворовали всё, конституционный суд продался, мафия и коррупция захлеснула страну. Давайте не дадим им всё вывезти за бугор!!!!!
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Ты мокшанский поп Гапон
- сначала на Красную площадь выведи людей...

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Я правильно понял украли на 250 миллионов гривен? То есть меньше чем 10 миллионов долларов? И эти деньги делились на всю банду и откаты ? То есть миллиардер заработал каких-то жалких пару миллионов? Извините те кто в это верит но вы реальные дебилы. Типа попался Шура Балаганов
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Жжжааадность фраерка сгубила...
🤗
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порошенко украл копейки, которые с нас сдирают в виде налога,
иди на °°°, чмо
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А другі дебіли думають що це один єдиний випадок! Дуже наївно, ниточка буде тягнутися далі....
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250 це те, що розкрили, чи допомогли розкрити журналісти.
Майже кожен день купа новин про хабарі в 200-1000 баксів. І за ці хабарі дають реальні сроки!
За вкрадену курку дають 3 роки!
Чуваки вкрали майже 1500000 курей,то скільки мають сидіти?
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А що,шабаш тепер не на Лисій горі проводять?
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а хвигурант по янтарному делу с бабЮлькой каким боком трутся
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"Консультации Тимошенко и Ляшко" Хутин Пу "это" Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой "Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ", - день работы Рады 26 февраля - Цензор.НЕТ 3836 озвучил как "Если половые органы дедушки пристроить бабушке..."
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Интересно, а почему нет комментариев по Барне с его картой "Южно-русскихъ нарѣчій"? И к чему эта карта?
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Про нарєчіє сказав ще Даль, а все інше фігня і мокшанські видумки.

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Эту тему я знаю. Замечательный документ - большой гвоздь в гроб "истории" Расеи. Но почему Барна скакал с ней в ВР? Что он хотел с ее помощью доказать?
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Не форсите этот фальшак на радость ваты
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вы личьно будете делать миньет с бабулькой так как с импичьментом вы в пролете
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Олежа, а Юля тебя уже простила за московську зозулю.
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Укроборонпром капитально ковырнуть там такое вылезит, еще с времен Ромы- хундая, а барыга там по уши в дерьме вместе со своими кумовьями, всякое дерьмо впаривал в армию по таким завышенным ценам, что этим коментам и не снилось.
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так каким же боком хвыгурант янтарного дела с бабЮлей трутся
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Что, что? Торгуется с ней, пеця то в ауте.
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Жестом говорит - верни награбленное, помилую. :D
Я не против.
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Хитрая,злая и голодная зверушка,учуяла запах бюджетной жрачки из бюджетного корыта и возбудилась,держись а то всех покусает - кого импичментом, а кого и в живую!
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Нарушение правил комментирования.
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Вот мне интересно, за кого больше отдадут голосов сейчас, за Пороха или Зелю?
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Малий Порошенко на фотці:
"От би стрільнуть по Вані з гаубиці... Дуплєтом... Очіріддю... Та-та-та-та! Як я робив в АТО!"
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Очень показательная фотка жульки: судя по невербалке--она врет)))
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Oksana Levkova
2 ч. ·
(На прохання друзів друкую ще раз)
Інсайдерська інфа від учительок української мови з Криму, або Какая разница, на каком языке разговаривать, або Хіба культура має значення, або Навіщо займатися вихованням патріотизму - він сам у юних душах проросте, або Допоки лунає українська класика - нація незнищенна (?).
1. Перше, що зробили росіяни - скоротили години викладання української мови у школах Криму і перевели їх усіх на російську мову. Тобто українські філологи стали миттєво російськими. Навіть ті, хто пручався. Директори навчальних закладів переконали всіх, що мова Шевченка та Франка настільки схожа на мову Пушкіна та Лєрмонтова, що яка різниця, що саме викладати?
2. Другим кроком було руйнування пам'ятників діячам української культури та перейменування шкіл. Так, наприклад, у гімназії Лесі Українки (Севастополь) пам'ятник Лесі зруйнували одразу ж, зайшовши до школи, причому по-дикунськи розбили вщент прикладами автоматів. Гімназія ім. Степана Руданського (Ялта) вже не носить його імені. Ліквідували.
3. Директор/директорка кожної школи вимагають, аби батьки учнів, які хочуть мати уроки української, писали відповідні заяви у нього/неї в кабінеті. Тобто щоб він/вона таких батьків особисто фіксував/фіксувала.
4. Представники партії "Единая Россия" відвідують усі кабінети української мови, знімають із них зображення українського прапору та тризубу, здирають плакати з текстами гімну.
5. Оскільки щороку Кремль проводить всеросійську олімпіаду мов суб'єктів Російської Федерації, то ті кілька кримських українських філологів, які ще досі опираються і не трансформуються в російських філологів, зобов'язані возити до Москви україномовних учнів, щоб ті потішили чиновників (типу уродженки Шепетівки росіянки Валентини Матвієнко, яка обіймає посаду Голови Ради Федерації Федеральних Зборів РФ та ******** ходити на такі заходи) віршами Шевченка. Діти зобов'язані возити росіянам короваї, дякувати російським політикам зі сцени. Красива картинка для закордонних телеканалів забезпечена: демократична Росія-матушка люб'язно дозволяє мовам різних меншин демократично розвиватися в багатокультурній державі... Звісно ж, усе, що не є текстами україномовних класиків, говориться учнями російською.
6. У деяких містах Криму позалишали святкування Днів Шевченка у березні. Там завзято читаються заповіти з прикрашених квітами сцен, бринять струни бандур, а ведуться ці вечори, звісно ж, російською мовою головами в какошніках...
P.S. Кримські українці і сьогодні сподіваються, що Київ зробить усе можливе, щоб півострів було звільнено.
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Народ тут так багато смішних, комічних коментарів, Алоо, там люди помирають на війні, а нашого президента обвинувачують у обкраданні країни, обкраданні військових, це ж не жарти. Це ж в Порошенка совісті зовсім немає, коли військовому нема за що протез поставити, а він мільярдами вимиває з держбюджету
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТребование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко и Барна с картой "Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ", - день работы Рады 26 февраля. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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