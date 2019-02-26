 Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля. ФОТОрепортаж

День работы ВР от корреспондента Цензор.НЕТ.
Сергей Власенко из "Батькивщины" и глава избирательного штаба Гриценко внефракционный Виктор Чумак
Замглавы фракции "Народный Фронт" Андрей Иванчук с коллегами
Представитель Президента в ВР Ирина Луценко с коллегой
Депутатское совещание
Внефракционный депутат Юрий Бублик с планшетом
Депутатская хватка
Сергей Власенко из "Батькивщині" и внефракционний Борислав Береза
Игорь Мосийчук из РПЛ
Сергей Пашинский и Татьяна Чорновол из "Народного фронта"
Радикал Игорь Попов с коллегой
Борислав Береза и Юлия Тимошенко
Заседание фракции "Блока Порошенко"
За трибуной ВР Юлия Тимошенко потребовала начать процедуру импичмента Петру Порошенко, после скандала в "Укроборонпроме"
Алексей Порошенко с коллегами
Глава фракции "БПП" Артур Герасимов и спикер Андрей Парубий
Фигурант "янтарного дела" Максим Поляков и Юлия Тимошенко
Фигурант скандала с журналистами Александр Пономарев
Спикер Андрей Парубий и вице-спикер Оксана Сыроид
Нардеп из БПП Олег Барна пришел с картой "Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ", судя по шрифту изданной до 1917 г.
Выступление заместителя министра обороны Олега Шевчука
Вадим Новинский из "Оппоблока"
Политические консультации Олега Ляшко и Юлии Тимошенко
Раз за месяц до выборов - затевает импичмент...)))
день работы Рады 26 февраля.
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