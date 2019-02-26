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 Политика Украины
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Все про:ВР (22667) депутат (2618)

 Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля. ФОТОрепортаж

Народные депутаты во вторник, 26 февраля рассмотрели законопроекты о допуске иностранных войск на территорию Украины, а также много высказывались о скандале с махинациями в "Укроборонпроме". В связи с этим Тимошенко потребовала начать процедуру импичмента.

День работы ВР от корреспондента Цензор.НЕТ.

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 01

Сергей Власенко из "Батькивщины" и глава избирательного штаба Гриценко внефракционный Виктор Чумак 

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 02

Замглавы фракции "Народный Фронт" Андрей Иванчук с коллегами

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 03

Представитель Президента в ВР Ирина Луценко с коллегой 

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 04

Депутатское совещание

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 05

Внефракционный депутат Юрий Бублик с планшетом


Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 06

Депутатская хватка 

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 07

Сергей Власенко из "Батькивщині" и внефракционний Борислав Береза

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 08

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 09

Игорь Мосийчук из РПЛ


Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 10

Сергей Пашинский и Татьяна Чорновол из "Народного фронта"


Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 11

Радикал Игорь Попов с коллегой

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 12

Борислав Береза и Юлия Тимошенко

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 13

Заседание фракции "Блока Порошенко"


Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 14

За трибуной ВР Юлия Тимошенко потребовала начать процедуру импичмента Петру Порошенко, после скандала в "Укроборонпроме"


Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 15

Алексей Порошенко с коллегами

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 16

Глава фракции "БПП" Артур Герасимов и спикер Андрей Парубий

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 17

Фигурант "янтарного дела" Максим Поляков и Юлия Тимошенко

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 18

Фигурант скандала с журналистами Александр Пономарев 


Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 19

Спикер Андрей Парубий и вице-спикер Оксана Сыроид


Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 20

Нардеп из БПП Олег Барна пришел с картой "Южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ", судя по шрифту изданной до 1917 г. 

Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 21

Выступление заместителя министра обороны Олега Шевчука


Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 22

Вадим Новинский из "Оппоблока"


Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 23
Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля 24

Политические консультации Олега Ляшко и Юлии Тимошенко 

Источник: https://censor.net.ua/p3113896
 
   
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По ходу Йулька уже признала победу Порошенко?
Раз за месяц до выборов - затевает импичмент...)))
Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля - Цензор.НЕТ 3422
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Мож Жулька сначала узнает у Моники как начинать импичмент)
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йуля и очко-оригинальная пара - сначала проштрафившегося петю отимпичментируют, а потом расстреляют...из ружжа с солью, с обязательным попаданием соли в филейную часть Требование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля - Цензор.НЕТ 5385
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Кремлёвская зозуля.. и зачем было этот цирк разыгрывать шляшко?
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третья фотка зачетная …. губки бантиком, бровки домиком … бляха - муха.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТребование импичмента Порошенко, консультации Тимошенко и Ляшко, - день работы Рады 26 февраля. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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