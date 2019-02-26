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 Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе. ФОТОрепортаж

В Одессе состоялось торжественное шествие личного состава 28-й отдельной механизированной бригады, которая после выполнения боевых задач на Донбассе вернулась в место постоянной дислокации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 01

Началось шествие с молитвы в гарнизонном военном храме за победу украинского войска над агрессором и памяти погибших.

Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 02
Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 03

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Для военнослужащих бригады это была уже пятая ротация начала российской агрессии против Украины. В 2014 году воины бригады героически сдерживали наступление врага у Саур-Могилы и Степановки, а в июне 2015 года нанесли российско-оккупационным войскам мощный удар во время их наступления на Марьинку. В предыдущую ротацию военнослужащие выполняли боевые задачи на Донецком направлении: удерживали оборону вблизи населенных пунктов: Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Тарамчук.

Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 04
Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 05
Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 06

Сотни людей с флагами и патриотической символикой встречали воинов бригады. По движению колонны одесситы создали живой коридор, приветствовали военнослужащих, дарили им цветы.

Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 07

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Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 08

Военнослужащие, которые шли в составе колонны, держали в руках портреты своих погибших побратимов.

Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 09

Завершилось мероприятие возложением цветов в сквере Небесной сотни у мемориального камня погибшим в АТО, ООС воинам-одесситам.

Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 10
Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 11

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Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе 12

Источник: https://censor.net.ua/p3113892
 
   
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Героям Слава! Только надо было с оружием маршем пройти. И с обязательным заходом на "куликово поле" Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе - Цензор.НЕТ 9011. Одесской вате в напоминание
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Героям Слава! Только надо было с оружием маршем пройти. И с обязательным заходом на "куликово поле" Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе - Цензор.НЕТ 9011. Одесской вате в напоминание
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очень правильно , что место постоянной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады в Одессе .
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Конечно правильно.Но то что туда приплели духовенство я считаю не правильным.Это только московские попы оружие освящают.
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Священники - в штате бригады. Как капелланы. И все по уставу....
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Пане Володимире, ніхто сюди духовенство не приплітав. Там, на фото до речі є військовий капелан, який йде за прапором. Хто такий капелан, вам можуть розповісти хлопці. Це св'ященник, який одягає військовий однострій і перебуває з воїнами в окопах, на передовій. Його роль значно більша, ніж політпрацівника у колишній радянській армії. Хлопці часто приходять до нього зі своїми проблеммами, в тому числі домашніми. Ця людина є хорошим психологом. Я вже не кажу про те, що часто він займається пораненими, якщо такі не дай Боже є. І звичайно відправляє Літургії. І не лише за убієнних, а й за здоровних. У цих важких умовах, далеко від домівки люди часто звертаються до Бога. Тому військовий капелан без перебільшення - душа і совість підрозділу.
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вони зброю не освячували, на фото портрети загиблих Героїв.
Нє?
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наверно глупый вопрос, это побратими которые погибли за этот период пребивание в ООС или за вес период бригады?
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кажется много, но если сравнить с авариями, то нет, но тут очень больно на это смотреть.
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Дерево независимости нужно поливать кровью Героев ,такова жизнь Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе - Цензор.НЕТ 1540
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А ти готовий сам пролити свою кров за незалежність України чи це лише твої слова?..😕
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думаю проблема в неточно выбранном слове - надо, - заместив на - приходится, то будет правдивей.
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мда, приходится, так получилос, увы, но свобода никогда не даётся даром и чем больше в автократие, тем больше крови потом - так везде на этом белом свете.
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***
Я дивлюсь на обличчя бійців,
Щирі посмішки, втомлені очі,
Сиві скроні та безліч рубців…
А мій розум сприйняти не хоче:
Це не сон, не сіндром маячні,
Ця війна... не в далекій країні,
Не в Іраку чи десь там в Чечні,
А в вишневій моїй Україні.
Саме зараз її вояки

Схід країни від зла захищають,
Б'ються на смерть мої земляки,
Кров'ю землю святу поливають.
Щоб Країна ввійшла в майбуття
Вільна, сильна, без чвар та війни.
Не шкодують здоров"я, життя,
України найкращі сини!...../////
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Прекрасные стихи...сердце кровью обливается
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А там еще и райончик такой, где квартиры получали отставные офицеры призванные из российской глубинки не ниже подполковника ))) так что подгорало знатно)))
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а я смотрю, потепление у нас в Краматорске...))
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Пройдёт время, и вольная Одесса получит свой личный День Победы - 2 Мая, день очищения от путинской мрази.
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Я так понял батюшки в храме сменились (совсем недавно оттуда поперли московских попов) или по тихому и без шума перешли в ПЦУ
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Батюшки, норм.
Одесса це Україна.

Предстоятель УПЦ Епифаний с тех краев.

«Началось шествие с молитвы в гарнизонном военном храме за победу украинского войска над агрессором и памяти погибших. Источник: https://censor.net.ua/p3113892«
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28 ая механизированная - гордость Одессы !!!
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«В 2014 году воины 28-й Одесской мехбригады героически сдерживали наступление врага у Саур-Могилы и Степановки, а в июне 2015 года нанесли российско-оккупационным войскам мощный удар во время их наступления на Марьинку.»
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Господи, береги наших защитников и их родных и близких людей!
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Счастья здоровья удачи любви скорейшего мира Героям
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вот эти лица самые родные, самые значимые....а то на сегодня кандидатов насмотрелись
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Вічна пам'ять героям, загиблим за волю і незалежність України.

Честь і шана воїнам 28 ОМБр

Слава Україні !

Слава Нації !
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надеюсь ряды местной ваты при этом порядели от инфарктов и инсультов..
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хоть одна новость вызывающая гордость, уважение и оптимизм - Слава Україні!
нашим, настоящим мужикам и их погибшим побратимам - Слава Героям! Дякуэмо.
а тем...пацюкам, скунсам, шакалам и гиенам - смерть ворогам!!!!
фальшивые патриоты, фальшивые слова, фальшивые украинцы... кубло гадюк линялых
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вата по углам забилась и тихо полыхает. это вам не молодняк зеленый убивать... правильно, что забились. Слава Героям! Одессе респект.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВоины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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