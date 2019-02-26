 Воины 28-й ОМБр, вернувшиеся из зоны ООС, прошли торжественным маршем по Одессе. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Началось шествие с молитвы в гарнизонном военном храме за победу украинского войска над агрессором и памяти погибших.
Для военнослужащих бригады это была уже пятая ротация начала российской агрессии против Украины. В 2014 году воины бригады героически сдерживали наступление врага у Саур-Могилы и Степановки, а в июне 2015 года нанесли российско-оккупационным войскам мощный удар во время их наступления на Марьинку. В предыдущую ротацию военнослужащие выполняли боевые задачи на Донецком направлении: удерживали оборону вблизи населенных пунктов: Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Тарамчук.
Сотни людей с флагами и патриотической символикой встречали воинов бригады. По движению колонны одесситы создали живой коридор, приветствовали военнослужащих, дарили им цветы.
Военнослужащие, которые шли в составе колонны, держали в руках портреты своих погибших побратимов.
Завершилось мероприятие возложением цветов в сквере Небесной сотни у мемориального камня погибшим в АТО, ООС воинам-одесситам.
Нє?
Я дивлюсь на обличчя бійців,
Щирі посмішки, втомлені очі,
Сиві скроні та безліч рубців…
А мій розум сприйняти не хоче:
Це не сон, не сіндром маячні,
Ця війна... не в далекій країні,
Не в Іраку чи десь там в Чечні,
А в вишневій моїй Україні.
Саме зараз її вояки
Схід країни від зла захищають,
Б'ються на смерть мої земляки,
Кров'ю землю святу поливають.
Щоб Країна ввійшла в майбуття
Вільна, сильна, без чвар та війни.
Не шкодують здоров"я, життя,
України найкращі сини!...../////
Одесса це Україна.
Предстоятель УПЦ Епифаний с тех краев.
«Началось шествие с молитвы в гарнизонном военном храме за победу украинского войска над агрессором и памяти погибших. Источник: https://censor.net.ua/p3113892«
Честь і шана воїнам 28 ОМБр
Слава Україні !
Слава Нації !
нашим, настоящим мужикам и их погибшим побратимам - Слава Героям! Дякуэмо.
а тем...пацюкам, скунсам, шакалам и гиенам - смерть ворогам!!!!
фальшивые патриоты, фальшивые слова, фальшивые украинцы... кубло гадюк линялых