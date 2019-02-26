 Волонтеры из Литвы передали военному госпиталю в Мариуполе 15 медицинских кроватей и реанимобиль. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"До сих пор мы использовали кровати, предоставленные нам местной городской больницей, - рассказывает и.о. начальника отделения реанимации и интенсивной терапии старший лейтенант медицинской службы Александр Маланич. - Кровати функциональные, очень удобные по сравнению с предыдущими, их можно поднимать и опускать, что удобно при перекладывании раненых на каталку. Предыдущие кровати были низенькие, и нужно было несколько человек, чтобы переместить одного больного, это требовало времени и дополнительных усилий. Сейчас это гораздо проще. Более того, они мобильны и легко передвигаются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва бесплатно передала Украине боеприпасы для стрелкового оружия на 255 тысяч евро

Следует отметить, что 61-й мобильный госпиталь - это госпиталь второй линии с элементами четвертой, то есть такой, где проводят специализированное лечение, и поэтому очень важно, чтобы в медицинском учреждении было достаточное количество реанимобилей для осуществления эвакуации.

Также читайте: Литва делает все, чтобы помочь Украине защитить свой европейский выбор, - посол Януконис

По словам представителя украинского-литовского общественной организации "Путь к мечте" Владимира Мазура, больше года назад Мариуполь посетили мэр Акмянского района Литовской Республики Виталюс Митрофановас и президент литовско-украинского общества международной поддержки "Путь к мечте" Андрюс Алманис. Во время визита совместно с украинской стороной были определены пути и объемы помощи, и как раз в рамках этой помощи военный госпиталь получил 15 коек и два реанимобиля с медицинским оборудованием.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Война в Украине касается всей Европы, нужно предотвратить ее разрастание, - главнокомандующий ВС Литвы Жукас. ВИДЕО

Как отметил Мазур, литовские волонтеры и в дальнейшем планируют предоставлять Украине свою помощь.