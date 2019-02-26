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 Волонтеры из Литвы передали военному госпиталю в Мариуполе 15 медицинских кроватей и реанимобиль. ФОТО

Литовские волонтеры передали для нужд 61-го мобильного военного госпиталя в Мариуполе реанимобиль и 15 функциональных медицинских кроватей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Волонтеры из Литвы передали военному госпиталю в Мариуполе 15 медицинских кроватей и реанимобиль 01

"До сих пор мы использовали кровати, предоставленные нам местной городской больницей, - рассказывает и.о. начальника отделения реанимации и интенсивной терапии старший лейтенант медицинской службы Александр Маланич. - Кровати функциональные, очень удобные по сравнению с предыдущими, их можно поднимать и опускать, что удобно при перекладывании раненых на каталку. Предыдущие кровати были низенькие, и нужно было несколько человек, чтобы переместить одного больного, это требовало времени и дополнительных усилий. Сейчас это гораздо проще. Более того, они мобильны и легко передвигаются".

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Волонтеры из Литвы передали военному госпиталю в Мариуполе 15 медицинских кроватей и реанимобиль 02

Следует отметить, что 61-й мобильный госпиталь - это госпиталь второй линии с элементами четвертой, то есть такой, где проводят специализированное лечение, и поэтому очень важно, чтобы в медицинском учреждении было достаточное количество реанимобилей для осуществления эвакуации.

Волонтеры из Литвы передали военному госпиталю в Мариуполе 15 медицинских кроватей и реанимобиль 03

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По словам представителя украинского-литовского общественной организации "Путь к мечте" Владимира Мазура, больше года назад Мариуполь посетили мэр Акмянского района Литовской Республики Виталюс Митрофановас и президент литовско-украинского общества международной поддержки "Путь к мечте" Андрюс Алманис. Во время визита совместно с украинской стороной были определены пути и объемы помощи, и как раз в рамках этой помощи военный госпиталь получил 15 коек и два реанимобиля с медицинским оборудованием.

Волонтеры из Литвы передали военному госпиталю в Мариуполе 15 медицинских кроватей и реанимобиль 04

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Как отметил Мазур, литовские волонтеры и в дальнейшем планируют предоставлять Украине свою помощь.

Источник: https://censor.net.ua/p3113884
 
   
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Литва справжній друг України. Дуже дякуємо за надану нам допомогу.
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Могу уверенно сказать, что кровати такого типа для раненых- бесценный дар и плюс реанимобиль... Ничего, кроме слов искренней благодарности литовским партнерам, не могу сказать. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
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молодцы, кареты скорой помощи всегда пригодятса, и в мирное время тоже.
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Спасибо! В то время, когда сын Гладковского на ворованных у армии деньгах покупает себе очередную машину.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВолонтеры из Литвы передали военному госпиталю в Мариуполе 15 медицинских кроватей и реанимобиль. ФОТО
 
 
 
 
 
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