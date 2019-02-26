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Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Общество, Фоторепортаж
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 Предвыборный балаган, "петрова тысяча", избирателю на заметку. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Предвыборный балаган, петрова тысяча, избирателю на заметку. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Предвыборный балаган

Предвыборный балаган, петрова тысяча, избирателю на заметку. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

"Петрова тысяча"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все люди знают, что раздаются деньги и называют их "Петрова тысяча", - Тимошенко. ВИДЕО

Предвыборный балаган, петрова тысяча, избирателю на заметку. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Избирателю на заметку...

Предвыборный балаган, петрова тысяча, избирателю на заметку. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Дуэт Владимир-Владимир

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Эти существа - просто русские бл#ди", - сестер Опанасюк из дуэта "Анна-Мария", участвующих в отборе на Евровидение-2019, обматерили в прямом эфире. ВИДЕО

Предвыборный балаган, петрова тысяча, избирателю на заметку. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Думки матеріальні...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула пошутил над словами MARUV о населении России: "4 млрд – это, наверное, мечта их президента, а 4 млн – это наша мечта". ВИДЕО

Предвыборный балаган, петрова тысяча, избирателю на заметку. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Никогда не нападали...

Предвыборный балаган, петрова тысяча, избирателю на заметку. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Времени на раскачку нет

Предвыборный балаган, петрова тысяча, избирателю на заметку. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Без мультиков не убедительно!

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3113807
 
   
 Топ комментарии
 
А Люле идёт норковый берет. Зря она его не носит. Вот Люся носила и первой ледью стала . 😁
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а ти якого тут загубив, мокшанин?))) іди свою кацапку стєпанєнка у сраку поцілуй, пєтрасян довбаний)))
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взагалі дуже цікаво спостерігати як в коментарях звиваються кацапські тролі, які топлять за промосковську шваль)))
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та я не про вас))) я про троляк кацапських, дивуюсь і насолоджуюсь їх тупорилістю))
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а ти якого тут загубив, мокшанин?))) іди свою кацапку стєпанєнка у сраку поцілуй, пєтрасян довбаний)))
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краще б твоя мама так на ній і дуділа, чим видристала кацапа неповноцінного)))
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Шо взять,минстец Предвыборный балаган, "петрова тысяча", избирателю на заметку. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 705
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ольгінцю лайк втулили ?
якщо ні, то не забудьте.
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Ольгиевский лайка не получит....но и скучно этот весь, т.н., юмор видеть на цензоре.Кстати,Юля столько одно и тоже не носит,сколько раз это уже в жабах на цензоре.
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може ви ще знаєте, що вона їсть на сніданок ?
ну і скажть тепер що це не фанатизм
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Я много шо знаю за вону з 2001 року, колi Вона прекратила веерные отключения и вексельные платежи в Украине.Далее по списку...навряд він вас цікавить.
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вот этот не попадался... Предвыборный балаган, "петрова тысяча", избирателю на заметку. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9008
Пойду на страницу Зю положу....
Может хоть кто то из их секты подумает...
Предвыборный балаган, "петрова тысяча", избирателю на заметку. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6572
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А Люле идёт норковый берет. Зря она его не носит. Вот Люся носила и первой ледью стала . 😁
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То не берет прикрашає Юля, а Юля прикрашає берет Передвиборчий балаган, "петрова тисяча", виборцю на замітку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3288
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Претендентов много-мародер один.
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Хай Юлія Т. поцікавиться у Моніки Л. з чого треба починати імпічмент. Передвиборчий шарварок, "петрова тисяча", виборцю на замітку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7069
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пора комментарии на цензоре отключать. или безмозглые юниоры за деньги топят за ВОНУ и ваЗЕлина, или мокашне из-за поребрика дерьмом заливают.
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Нульовий,де ти взявся?
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реально погоджуюсь, вже рвотний рефлекс від того продажного лайна)
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а бутусову пофіг на всіх, йому побільше реклами показати, на цьому й заробляє.
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особливо мене прибиває іпло "співака" поплавського, це просто ж%па((
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Ты шо? Низзя! Сразу доход от сайта упадет до нуля без запоребриковых

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Порохоботи, вам не стидно за свого хазяїна?
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Меня сначала вы называли хохлом, потом фашистом, потом укром сейчас порохоботом. Если мне за что-то и стыдно то не перед тобой тля болотная!
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Не льсти себе, какой ты фашист? Просто ******, которому глаза соей засыпало.
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Це видно. Такий же тупий, як і він.
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Реклама ПОПа, але примiтивна жах. Цензорiвський вiдвiдувач вартий бiльш якiсного контенту. Це взагалi якась жесть в стилi тупого Яника.
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Жулька хочет сделать всем импичмент но никто не соглашается!
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может ей не правильно объяснили значение "импичмент"? она-то думает что это.. "минуэт"
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в любой неприятной ситуации ори про импичмент
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дивно.. чого пєтрушку зображує Зеленський а не сам пєтрушка
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Столько событий было, а додумались только Притулу всунуть. Не смешно.
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Треба цю однобiчнiсть трохи розбавити для балансу


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"Мы начинаем КВН - для чего? Для чего?
Чтоб не осталось в стороне никого, никого!
Пусть не решить нам всех проблем,
Не решить всех проблем,
Но станет радостнее всем,
Веселей станет всем, ча-ча-ча!
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какой же это привет? это скальп. допрыгалась ***** - скальпировали.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПредвыборный балаган, "петрова тысяча", избирателю на заметку. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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