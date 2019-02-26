 Предвыборный балаган, "петрова тысяча", избирателю на заметку. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Предвыборный балаган
"Петрова тысяча"
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все люди знают, что раздаются деньги и называют их "Петрова тысяча", - Тимошенко. ВИДЕО
Избирателю на заметку...
Дуэт Владимир-Владимир
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Эти существа - просто русские бл#ди", - сестер Опанасюк из дуэта "Анна-Мария", участвующих в отборе на Евровидение-2019, обматерили в прямом эфире. ВИДЕО
Думки матеріальні...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула пошутил над словами MARUV о населении России: "4 млрд – это, наверное, мечта их президента, а 4 млн – это наша мечта". ВИДЕО
Никогда не нападали...
Времени на раскачку нет
Без мультиков не убедительно!
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якщо ні, то не забудьте.
ну і скажть тепер що це не фанатизм
Пойду на страницу Зю положу....
Может хоть кто то из их секты подумает...
Чтоб не осталось в стороне никого, никого!
Пусть не решить нам всех проблем,
Не решить всех проблем,
Но станет радостнее всем,
Веселей станет всем, ча-ча-ча!