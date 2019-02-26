 В оккупированном Симферополе появилась надпись: "Россия - вон! Крым - наш дом!" - Чубаров. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"26 февраля - День крымского сопротивления российской оккупации. На фото - Aqmecıt / Симферополь сегодня, 26 февраля 2019 в 05.00 утра. Сопротивление продолжается!", - рассказал он.

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