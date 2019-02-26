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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В оккупированном Симферополе появилась надпись: "Россия - вон! Крым - наш дом!" - Чубаров. ФОТО

В оккупированном Россией Симферополе сегодня 26 февраля появилась надпись "Россия – вон! Крым – наш дом!".

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"26 февраля - День крымского сопротивления российской оккупации. На фото - Aqmecıt / Симферополь сегодня, 26 февраля 2019 в 05.00 утра. Сопротивление продолжается!", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Крымчане уже 5 лет ждут от Киева ответа на вопрос, когда освободят полуостров, - Чубаров. ВИДЕО

В оккупированном Симферополе появилась надпись: Россия - вон! Крым - наш дом! - Чубаров 01
В оккупированном Симферополе появилась надпись: Россия - вон! Крым - наш дом! - Чубаров 02

Источник: https://censor.net.ua/p3113802
 
   
 Топ комментарии
 
кто-то реально рисковал жизнью, что бы сделать эту надпись.. это гражданский подвиг!
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не все смирились с оккупацией и для такого поступка нужна смелость. Те кто вывесил этот транспорант точно не ходили на фейковый референдум в 2014 году. А те кто лег под оккупантов тогда , такие плакаты не развешивают. Респект и уважение тем кто не побоялся и провел такую акцию.
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Теріторія,так.
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Ну да. К сожалению в 21-м веке мы людей, даже крымчан, ни продать, ни подарить не можем. Поэтому особо упоротых выгнать в родные пенаты в нарассею.
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..."в родные пенаты" -- это групповой инцест. А "к родным пенатам" -- это вектор...*)
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Тогда подтверждаю, сказанное мною выше: "в родные пенаты".
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Так территория чи територія?Определись,кто ты сам и пиши на своем языке.Не коверкай Украинский.
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Вопрос снимаю.))
Прочитал ниже Ваше сообщения и бачу,що Ви українською добре володієте.
Вибачте,якщо образив.)
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он злой.ему не до правил.
а кроту ваще на правила пох В окупованому Сімферополі з'явився напис: "Россия - вон! Крым - наш дом!" - Чубаров - Цензор.НЕТ 5706
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Що ж таке? ну не .... мать.... вже наїлися? Щось швидко дуже. Треба ще покоштувати руське мір. Щоб закріпити враження.
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не все смирились с оккупацией и для такого поступка нужна смелость. Те кто вывесил этот транспорант точно не ходили на фейковый референдум в 2014 году. А те кто лег под оккупантов тогда , такие плакаты не развешивают. Респект и уважение тем кто не побоялся и провел такую акцию.
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Це холодильник почав перемогати телевізор,через п"ять років мовчання?Все одно це сміливо,молодці!!!!
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Сейчас пойдут комменты про предателей-крымчан, как всегда. (((( Но там есть люди,которые рашку ненавидят и никогда не хотели быть в ней. Их жаль(((
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кто-то реально рисковал жизнью, что бы сделать эту надпись.. это гражданский подвиг!
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зайшов би дмитрик, запостив переможну картинку.... та фіг вам
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Это написали настоящие КРЫМЧАНЕ а не крысчане.
+1.
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А че такое? Якорь крепко засел в рАдной гавани? Не пущает отплыть от огромнейшего чумного барака, куда с таким упорством упоротых гребли?
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Имхо,там зараженных "узким миром" еще пол трюма.А их боцману Аксенову вообще на берег сходить запретили.Чума.Нужен карантин.)
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Как где? В телевизионном виртуальном рюзге мире, где большие пенсии, зарплаты и ... и ... И все.
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Ночью повесили плакатик, сфоткали и сняли. Герои шаурмы. Чубаров, хер тебе, а не автономию. За автономию надо воевать, а не ждать, когда тебе подарят полуостров. Татары, как жили при Украине и торговали собачатиной, так и продолжают, но уже при кацапах. Крым должен быть в составе Херсонской области, а Севастополь районный центр.
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вот тебе весь и референдум... всё волеизявления людей...
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Якось несерйозно. Хто ж окупанта написами виганяє?
Зрозуміло, що дуже важко, а майже неможливо там діяти результативно щодо знищення окупантів, але тоді не треба ризикувати, роблячи написи, на які кацапам плювати. Берегти сили та людей до слушного моменту.
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Хорошо бы уточнить, чей это "наш". А то можно подумать, что Крым- дом этих 2-х бл*дей.
В окупованому Сімферополі з'явився напис: "Россия - вон! Крым - наш дом!" - Чубаров - Цензор.НЕТ 8604
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эти две предательницы на своей жопе почувствовали сполна что значит родину предать
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Полку каролинки куёк (с маленькой,*****,буквы) прибыло.
Такие же пробляди.
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Так видно же по хохотальнику,что челюсть у нее Узкоязычная.))
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Очень скоро эти крымские патриоты будут заняты более эффективной деятельностью по освобождению полуострова - корректировкой ударов украинской артилерии по зеленым зайцам *****.
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Якщо вже писали, то треба було: ...россія -- вонЬ...!
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Чуб= сдача патриотов.
Не думайте что Чуб это как Савченко, скорее чтобы вы наконец-то поняли(наши в Крыму), что никому не надо передавать любые данные.
т.к. "Телеграм" и прочее, смешно было бы, если бы не прослушивали("").
Угу, а я имею "впн", - дуйнанен. просто - осторожней надо быть
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В детстве мы писали сочинение на тему" В жизни всегда есть мест подвигу". Вот и пример через много лет.
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потомушта на юге у нас 3 дня перед этим выпал снег , на крысме и на юге Херсонщины ( климмат одинаковый). и температура даже упала до - 4 х градусов.
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так ты подозреваешь ,что это челябинск? В окупованому Сімферополі з'явився напис: "Россия - вон! Крым - наш дом!" - Чубаров - Цензор.НЕТ 620тогда тем более респект
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я думаю, що кримчани найбільше активізуються, коли буде деокупований Донбас. Коли буде створено прецедент, так би мовити. Бо кацапи ще міцно тримають Донбас у пазурах. Але - це не вічно...
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а кто сказал что есть какая то последовательность и порядок когда и кого денатурализировать?Это чтото из соевых мыролюбных блеяний? Крым легче и быстрее от мордвы освободить к стати и наконец обеспечить выполнение там окончательного решения вопроса о русне .
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Если б написали кровью оккупанта, можно б было начать вооружать татарское подполье, а так... выслать деньги на карандаши и забыть. К сожалению.
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«Напомним, Россия в марте 2014 года аннексировала украинский Крым.
При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская "народные республики".
Из-за ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.»

https://www.segodnya.ua/politics/sankcii-ssha-protiv-kryma-nikak-ne-zavisyat-ot-deystviy-rossii-na-donbasse-payett-619721.html
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Непрывычная погода для Симферополя в это время, вызвало сомнения. Подумал что фото было сделано немного раньше.
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снег лежит и у нас, но уже начинает таять и самое главное он выветривается, т.е. на крысме эти осадки не увеличат запасы пресной воды в водохранилищах.
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На всі сто, то повісили кримські татари--молодці , велика до ВАС ПОВАГА !!! Боремося разом з кацапською заразою !!
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В то время, когда за перепост людей сажают в тюрьмы - это реально подвиг!
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Нічого собі - скільки там снігу лежить, судячи по фото.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ оккупированном Симферополе появилась надпись: "Россия - вон! Крым - наш дом!" - Чубаров. ФОТО
 
 
 
 
 
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