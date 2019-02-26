 В оккупированном Симферополе появилась надпись: "Россия - вон! Крым - наш дом!" - Чубаров. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.
"26 февраля - День крымского сопротивления российской оккупации. На фото - Aqmecıt / Симферополь сегодня, 26 февраля 2019 в 05.00 утра. Сопротивление продолжается!", - рассказал он.
Прочитал ниже Ваше сообщения и бачу,що Ви українською добре володієте.
Вибачте,якщо образив.)
а кроту ваще на правила пох
+1.
Зрозуміло, що дуже важко, а майже неможливо там діяти результативно щодо знищення окупантів, але тоді не треба ризикувати, роблячи написи, на які кацапам плювати. Берегти сили та людей до слушного моменту.
Такие же пробляди.
Не думайте что Чуб это как Савченко, скорее чтобы вы наконец-то поняли(наши в Крыму), что никому не надо передавать любые данные.
т.к. "Телеграм" и прочее, смешно было бы, если бы не прослушивали("").
Угу, а я имею "впн", - дуйнанен. просто - осторожней надо быть
При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская "народные республики".
Из-за ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.»
https://www.segodnya.ua/politics/sankcii-ssha-protiv-kryma-nikak-ne-zavisyat-ot-deystviy-rossii-na-donbasse-payett-619721.html