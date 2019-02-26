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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Одесса (5349) Порошенко (16434) США (14690) Волкер Курт (376)

 Украинско-американское партнерство едино как никогда: мы эффективно сотрудничаем во всех сферах, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Петр Порошенко в Одессе посетил эсминец "Дональд Кук" ВМС США, где провел встречу со Специальным представителем США по Украине Куртом Волкером.

Глава государства отметил, что визиты американских кораблей является яркой демонстрацией сотрудничества между Киевом и Вашингтоном. "Мы благодарим нашего надежного союзника. Мы именно под таким углом воспринимаем развитие нашего сотрудничества, в том числе и в оборонной сфере. Чрезвычайная символичность встречи на борту именно "Дональда Кука", который является очень частым гостем в Черном море, в Одессе ", - отметил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

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"Это легендарный корабль. И это важный сигнал Кремлю на пятый год оккупации. Первое, что Крым является украинским. Второе, что свобода судоходства в регионе будет обеспечена как гарантированно конвенцией ООН по морскому праву, что украинско-американское партнерство едино как никогда. И мы эффективно сотрудничаем во всех сферах, в том числе и оборонной", - подчеркнул Президент.

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Украинско-американское партнерство едино как никогда: мы эффективно сотрудничаем во всех сферах, - Порошенко 01

"Очень ценю то, что наши американские партнеры увеличили военное присутствие в Черном море в ответ на нашу просьбу. Это важный ответ на неспровоцированное нападение и акт агрессии против украинских кораблей, который состоялся 25 ноября прошлого года. Агрессия Кремля хочу подчеркнуть затрагивает не только жизненные интересы Украины. Она затрагивает и вопросы безопасности ЕС, НАТО в Черном море", - подчеркнул Глава государства.

Он добавил: "Подчеркиваю, проект Керченского моста, когда это было использовано как предлог, чтобы атаковать украинские корабли. Может завтра появиться и символ "Северного потока-2" для атаки в Балтийском море, и в любой другой позиции".

"Сегодня инвестиции в безопасность Украины со стороны США являются ярким подтверждением инвестиций в безопасность всего региона и всего мира", - особо подчеркнул он.

Украинско-американское партнерство едино как никогда: мы эффективно сотрудничаем во всех сферах, - Порошенко 02

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер, который находится с рабочим визитом в Одессе, отметил, что Соединенные Штаты Америки стоят на позиции твердой поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы стоим и будем всегда стоять рядом с Украиной и украинским народом на защите свободы и демократии", - сказал Курт Волкер. "Для меня большая честь быть здесь сегодня вместе с вами, господин Президент", - добавил он.

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Курт Волкер также подчеркнул: "Мы здесь как ваши добрые партнеры и друзья. Для нас также важно поддержание свободы судоходства".

"Мы осуждаем российскую атаку на украинских моряков в Керченском проливе и мы призываем к освобождению украинских моряков, которых незаконно заключен в России", - подчеркнул он.

Украинско-американское партнерство едино как никогда: мы эффективно сотрудничаем во всех сферах, - Порошенко 03

Во встрече приняли участие Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Министр обороны Украины Степан Полторак, Заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев и Командующий Военно-Морских Сил ВСУ Игорь Воронченко.

От американской стороны, в частности посол США в Украине Мари Йованович, заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил США в Европе по политическим вопросам Филип Рикер, Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондленд, Вице-премьер-министр по вопросам имплементации стратегического партнерства Румынии, которая сейчас председательствует в ЕС, Анна Бирчал.

Источник: https://censor.net.ua/p3113778
 
   
 Топ комментарии
 
Головне, щоб Україна наладила співробітництво із спецпрокурорами США та адміністрацією тюрми в Гуантанамо.
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Судя по последним новостям и партнерство с парашей Украинско-американское партнерство едино, как никогда: мы эффективно сотрудничаем во всех сферах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7699
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Красти грощі платників податків США це не співпраця,а злочин,Петруся посадять рядом з Павліком))
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ну так ты же свой ДНРявый флаг с английским путаеш и ничё
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Американцы это гуано давно слили.
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Именно. При Обаме госсекретарь и вице-президент из Украины не вылезали. А теперь уже не один год практически все контакты на уровне Волкера- по сути начальника одного из отделов в гос.департаменте.
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вот и ответ всем зрадофилам и цапам - кого американцы видят президентом - и большой и символичный привет конкретно фюреру цапов - встреча та проходит на корабле ВМФ США в Одессе - а кораблик с ядерными томогавками и не сомневайтесь)))))))))))
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амеры еще не посмотрели передачу, подождите, сладкоежки, скоро
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больше всего не уважаю делитантов - ты шо считаешь и других такими как ты? )))
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вот так посадят пецу на корабль и увезут от греха подальше, ой бяда,це будет , бяда, ка мы без него будем жить дальше, сироты круглые?
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А якщо втоплять як Му Му,то де нам потім стільки баянів набрати))
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зместо баяна не возбраняется на радостях схарчить цукерку рошен
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к сожалению да вы нам соседи подихлиб вы все ***
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значит рассказываю тебе дибилу такую новость я живу в Украине а ********* это та стана в которой ты живёш находится пососедству это так чтоб ты знал
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у тебя с геолокацией проблемы, я живу в Украине, сейчас в Харькове, родом из Сумской области Українсько-американське партнерство єдине, як ніколи: ми ефективно співпрацюємо в усіх сферах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5898
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то что ты в Харькове не значит ч то ты не кацап и родина твоя рашка
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а у вас, ржавых, у всех кто против петруся, тот сразу кацап, но мне пох... на твою убогость Українсько-американське партнерство єдине, як ніколи: ми ефективно співпрацюємо в усіх сферах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4818 как тебе такой смайлик?
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ну то понятно, на другой ответ я не расчитывал, что там по-поводу "кацапов", подтверждаешь мои слова? Українсько-американське партнерство єдине, як ніколи: ми ефективно співпрацюємо в усіх сферах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1387
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нет, дай определение про "кацап" в отношении меня, по каким признакам ты сделал этот вывод? ржавый, не морозся, жду ответ.
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Віра - Нарік.
Армія - Свинарчук.
Мова - гражданскіх атсєчь!
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Какой крысокомандующий - такие же тупенькие у него и жополизы!
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Посмотрим, как на сей раз, выкрутится наш непотопляемый крейсер "Офшоры"
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Снова бла бла бла в 56 томах и снова ни о чем. Эпический вброс для лохов. США не СОТРУДНИЧАЮТ с нами, они ПРОДАЮТ нам оружие. И вместо того, чтоб в своей стране подымать производство того же оружия, давать рабочие места, мы как конченые лохи поддерживаем американских налогоплательщиков. Логика одноклеточной мрази, живущей одним днем
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Да, перд нами типичный пример пустоголового подручного Пецикрысы. Мозгов нет - значит в БПП!
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У Сондленда руки в кишенях і всерозуміючий вираз обличчя.
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цапы и зрадофилы - мне эта встреча напоминает встречу Рузвельта и Черчеля ,когда последний просил корабли без денег у штатов - атлантическая хартия - корабль "Августа" 1941 год - штаты еще не воюют)))))))
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петро, проводи гостей до Босфора и не забудь вернуться
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Вот молодец) тюля уже в падучей от проиграша, а Президент даже ухом на психическую не повел -продолжает свою работу...
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Петро готується румунам Зміїний острів дарувати? Хай огризка ющенка покличе, у тих досвід.
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як же я ПИШАЮСЬ нашим Порохм! і буду пишатися ще наступні 5 років його Президентства!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинско-американское партнерство едино как никогда: мы эффективно сотрудничаем во всех сферах, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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