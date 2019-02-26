 Украинско-американское партнерство едино как никогда: мы эффективно сотрудничаем во всех сферах, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Глава государства отметил, что визиты американских кораблей является яркой демонстрацией сотрудничества между Киевом и Вашингтоном. "Мы благодарим нашего надежного союзника. Мы именно под таким углом воспринимаем развитие нашего сотрудничества, в том числе и в оборонной сфере. Чрезвычайная символичность встречи на борту именно "Дональда Кука", который является очень частым гостем в Черном море, в Одессе ", - отметил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

...

"Это легендарный корабль. И это важный сигнал Кремлю на пятый год оккупации. Первое, что Крым является украинским. Второе, что свобода судоходства в регионе будет обеспечена как гарантированно конвенцией ООН по морскому праву, что украинско-американское партнерство едино как никогда. И мы эффективно сотрудничаем во всех сферах, в том числе и оборонной", - подчеркнул Президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не имеет одностороннего права контролировать Керченский пролив или Азовское море, - Волкер

"Очень ценю то, что наши американские партнеры увеличили военное присутствие в Черном море в ответ на нашу просьбу. Это важный ответ на неспровоцированное нападение и акт агрессии против украинских кораблей, который состоялся 25 ноября прошлого года. Агрессия Кремля хочу подчеркнуть затрагивает не только жизненные интересы Украины. Она затрагивает и вопросы безопасности ЕС, НАТО в Черном море", - подчеркнул Глава государства.

Он добавил: "Подчеркиваю, проект Керченского моста, когда это было использовано как предлог, чтобы атаковать украинские корабли. Может завтра появиться и символ "Северного потока-2" для атаки в Балтийском море, и в любой другой позиции".

"Сегодня инвестиции в безопасность Украины со стороны США являются ярким подтверждением инвестиций в безопасность всего региона и всего мира", - особо подчеркнул он.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер, который находится с рабочим визитом в Одессе, отметил, что Соединенные Штаты Америки стоят на позиции твердой поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы стоим и будем всегда стоять рядом с Украиной и украинским народом на защите свободы и демократии", - сказал Курт Волкер. "Для меня большая честь быть здесь сегодня вместе с вами, господин Президент", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" USS Donald Cook зашел в порт Одессы. ФОТОрепортаж

Курт Волкер также подчеркнул: "Мы здесь как ваши добрые партнеры и друзья. Для нас также важно поддержание свободы судоходства".

"Мы осуждаем российскую атаку на украинских моряков в Керченском проливе и мы призываем к освобождению украинских моряков, которых незаконно заключен в России", - подчеркнул он.

Во встрече приняли участие Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Министр обороны Украины Степан Полторак, Заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев и Командующий Военно-Морских Сил ВСУ Игорь Воронченко.

От американской стороны, в частности посол США в Украине Мари Йованович, заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил США в Европе по политическим вопросам Филип Рикер, Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондленд, Вице-премьер-министр по вопросам имплементации стратегического партнерства Румынии, которая сейчас председательствует в ЕС, Анна Бирчал.