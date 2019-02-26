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Все про:граната (641) Нацполиция (8993) военнослужащие (4071) Форостяк (24)

 Ветеран АТО Сергей Барсуков погиб от разрыва гранаты в Одессе, - полиция. ФОТО

Вечером, 25 февраля, у ворот одесского Селекционно-генетического института обнаружили тело бывшего военнослужащего АТО и активиста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на советника начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка.

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"Личность мужчины, тело которого обнаружили вчера утром в районе Селекционного института установлена, им оказался известный в Одессе бывший атошник и активист", - написал Форостяк, добавив, что рядом с погибшим были найдены осколки гранаты.

Он также сообщил, что позавчера вечером, поссорившись с мамой, которая болеет, мужчина отправился к Селекционному институту, где примерно в 23:00 и прогремел взрыв.

Как позже выяснилось, погибший хранил у себя дома целый арсенал оружия, в частности ручные гранаты различных типов, запалы и боеприпасы к огнестрельному оружию.

Ветеран АТО Сергей Барсуков погиб от разрыва гранаты в Одессе, - полиция 01

По словам Форостяка, среди найденных полицейскими на месте трагедии запалов обнаружен один с "подрезанной" предохранительной чекой.

"При применении такого запала, чека не работает, поэтому вероятно в руках у погибшего оказалась граната именно с таким запалом, что и привело к трагедии, но окончательный ответ на этот вопрос и на другие даст официальное следствие, которое продолжается", - добавил советник Нацполиции.

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По информации местного сайта 048.ua, погибшего зовут Сергей Барсуков.

Ветеран АТО Сергей Барсуков погиб от разрыва гранаты в Одессе, - полиция 02

Ветеран АТО Сергей Барсуков погиб от разрыва гранаты в Одессе, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3113754
 
 
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большего бреда про запал и чеку я не слышал ещё 🙃🙃🙃
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От вам і вся і соц і психореабілітація учасників бойових дій.
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Дома у погибшего обнаружено 14 гранат, 12 запалов, патроны и пистолет.(Думская.Нет)
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А гранатки точно трофейные - с сюрпризом
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Эти ребятам нужна реабилитация, долгая работа с психологами , полноценный отдых за счет государства. Они это заслужили.
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Понатаскивают железа трофейного и играют в маклаудов...
Земля тебе пухом...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВетеран АТО Сергей Барсуков погиб от разрыва гранаты в Одессе, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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