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 С погибшим на Донбассе воином 54-й ОМБр Борисом Бординюком простятся завтра в Запорожской области. ФОТО

Военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады Борис Бординюк погиб 24 февраля утром в районе села Екатериновка Попаснянского района Луганской области в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время минометного обстрела позиций ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 27 февраля, в селе Благовещенка Каменско-Днепровского района Запорожской области в 9.00 возле сельского клуба (район церкви) начнется церемония прощания с Борисом Борисовичем Бординюком, 28.02.1987 года рождения, военнослужащим 54-й отдельной механизированной бригады, который погиб 24 февраля утром в районе села Екатериновка Попаснянского района Луганской области в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время минометного обстрела наших позиций.

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У него остались родители.

С погибшим на Донбассе воином 54-й ОМБр Борисом Бординюком простятся завтра в Запорожской области 01

Источник: https://censor.net.ua/p3113738
 
 
Цензор.НЕТФотоОбществоС погибшим на Донбассе воином 54-й ОМБр Борисом Бординюком простятся завтра в Запорожской области. ФОТО
 
 
 
 
 
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