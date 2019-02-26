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 Политика Украины, Происшествия
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 "Выйду отсюда - покусаю", - суд определил Замане меру пресечения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский суд Киева принял решение взять под стражу бывшего начальника Генштаба, генерал-полковника Владимира Заману.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ в зале суда присутствовали представители государственного обвинения, сам Замана и его адвокаты.

Прокурор военной прокуратуры Король Виктор заявил, что Замана обоснованно подозревается в совершении государственной измены.

"В связи с этим Замане было сообщено о подозрении. Таким образом, было установлено, что Замана может скрываться от органов следствия, оказывать давление на других, может уничтожить доказательства. Мы уверены, что к нему следует применить меру пресечения в виде содержания под стражей. Прошу применить к Замане меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал прокурор.

Адвокат экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы заявил, что его подозреваемый не признает свою вину."Подозреваемый не признает подозрение и не признает свою вину", - заявил адвокат Заманы.

Речь самого Заманы была достаточно эмоциональной, в частности он заявил: "Я покоя не дам. Выйду отсюда  - не буду сидеть молча. Выйду отсюда - обязательно покусаю".

Выйду отсюда - покусаю, - суд определил Замане меру пресечения 01
Выйду отсюда - покусаю, - суд определил Замане меру пресечения 02
Выйду отсюда - покусаю, - суд определил Замане меру пресечения 03
Выйду отсюда - покусаю, - суд определил Замане меру пресечения 04
Выйду отсюда - покусаю, - суд определил Замане меру пресечения 05
Фото, видео - Олег Богачук 

Решение было принято в ночь на 26 февраля. Мера пресечения действует до 27 марта.

Суд принял во внимание доводы обвинения, которое обратило внимание на то, что Владимир Замана может покинуть пределы Украины, а также оказывать влияние на ход следствия.

Напомним, бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене, после чего Замана был задержан.

Источник: https://censor.net.ua/p3113678
 
 
 Топ комментарии
 
этот "пораженко" вам фитиль в жопу вставил и поджег... вот вы и пылаете...
никогда свинособаки и наши полицаи не жили так плохо как при Порохе!... "Выйду отсюда - покусаю", - суд определил Замане меру пресечения - Цензор.НЕТ 3105
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За час арешту зуби зіпсуються і не буде чим кусати.
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Боширов и Петров едут в Украину голосовать за зелинского,с собой прихватили белорусскую Б...ь Рыбку "Выйду отсюда - покусаю", - суд определил Замане меру пресечения - Цензор.НЕТ 8258
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я ТРЕБУЮ, когда Замана будет выходить, снимать это на видео!.... "Выйду отсюда - покусаю", - суд определил Замане меру пресечения - Цензор.НЕТ 6869
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Будуть знімати "Мовчання ягнятка - 2". У головній ролі Замана.
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У них там кротяра сидит.
Российские сми узнали об его аресте еще до ареста.
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этот "пораженко" вам фитиль в жопу вставил и поджег... вот вы и пылаете...
никогда свинособаки и наши полицаи не жили так плохо как при Порохе!... "Выйду отсюда - покусаю", - суд определил Замане меру пресечения - Цензор.НЕТ 3105
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Это еще Грицацуев как то странно молчит.
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Не дай Бог, що би із цим Заманою щось лихе трапилося чи під час затримання, чи після!
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За час арешту зуби зіпсуються і не буде чим кусати.
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Штирлиц,а вас я попрошу остаться.Яблоко хошь? спросил Мюллер.Нет группенфюрер,Роскомнадзор кормит сполна, трахторами давит...
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Боширов и Петров едут в Украину голосовать за зелинского,с собой прихватили белорусскую Б...ь Рыбку "Выйду отсюда - покусаю", - суд определил Замане меру пресечения - Цензор.НЕТ 8258
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Какие Штирлицы,такая и РАБссия,Обамычем обосцанная,и Трампычем обоср....я "Выйду отсюда - покусаю", - суд определил Замане меру пресечения - Цензор.НЕТ 6661Порох лишь шыколадом кормит болванов РАБссии,мать Тереза с добрым сердцем Джавелина Исполина "Выйду отсюда - покусаю", - суд определил Замане меру пресечения - Цензор.НЕТ 1810
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начинать нужно было с 2002 года, когда на мацкве пошла полным ходом подготовка к вторжению в Украину, а что Замана? Нашли козла отпущения? https://www.youtube.com/watch?v=VLbWV5MBHuA посмотрите, интересно
А кто стал министром обороны? В. Гелетей? Он вообще в военных вопросах не разбирался, но был и есть предан, как писал Ю.Бутусов здесь же, на цензоре - всей страной снимали, еле сняли.... Слов просто нет!
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Параша готувалася з 1991 року знищити Україну, про що вони тоді неодноразово говорили. Тоді теж був винуватий Порошенко?
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Али, не путай божий дар с яичницей, если ты не в адеквате, выпей файної української горілки та лягай спати, я в чем-то обвинил Порошенко? Разве что косвенно - в неумении подбирать кадры, особенно - в армии или ты забыл его выступление при назначении Гелетея? А тут на шестом году войны - очнулись...
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Не понравились нелицеприятные вещи, высказанные Заманой в адрес нынешней власти и, в частности, Турчинова за слив Крыма во время суда над овощем, а также в интервью Гордону в июле 2014.
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А про юлю Замана не говорив? Бо тоді на РНБО Турчинов був єдиний, хто мав бажання воявати.🤔
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А хто така тоді була Юля? Чи, може, вона тоді щось вирішувала? Сьогодні можна скільки завгодно сперечатися про доцільність чи недоцільність, можливість чи неможливість захисту Криму, але Крим окупований і Замана дуже суворо засуджує істеблішмент, зокрема Турчинова.

https://gordonua.com/ukr/publications/eks-nachalnik-genshtabu-zamana-vsi-ogulni-zvinuvachennja-turchinova-mokri-shtani-zustrinusja-z-nim-pogovorju-po-cholovichomu-235090.html
Звичайно, злість на нього затаїли, і не один Турчинов. А тут ще й вибори на носі, і треба конче шукати й судити ворогів, а тут цап-відбувайло, пардон, "ворог" сам у руки дався.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Выйду отсюда - покусаю", - суд определил Замане меру пресечения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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