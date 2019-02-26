 "Выйду отсюда - покусаю", - суд определил Замане меру пресечения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ в зале суда присутствовали представители государственного обвинения, сам Замана и его адвокаты.
Прокурор военной прокуратуры Король Виктор заявил, что Замана обоснованно подозревается в совершении государственной измены.
"В связи с этим Замане было сообщено о подозрении. Таким образом, было установлено, что Замана может скрываться от органов следствия, оказывать давление на других, может уничтожить доказательства. Мы уверены, что к нему следует применить меру пресечения в виде содержания под стражей. Прошу применить к Замане меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал прокурор.
Адвокат экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы заявил, что его подозреваемый не признает свою вину."Подозреваемый не признает подозрение и не признает свою вину", - заявил адвокат Заманы.
Речь самого Заманы была достаточно эмоциональной, в частности он заявил: "Я покоя не дам. Выйду отсюда - не буду сидеть молча. Выйду отсюда - обязательно покусаю".
Решение было принято в ночь на 26 февраля. Мера пресечения действует до 27 марта.
Суд принял во внимание доводы обвинения, которое обратило внимание на то, что Владимир Замана может покинуть пределы Украины, а также оказывать влияние на ход следствия.
Напомним, бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене, после чего Замана был задержан.
Российские сми узнали об его аресте еще до ареста.
никогда свинособаки и наши полицаи не жили так плохо как при Порохе!...
А кто стал министром обороны? В. Гелетей? Он вообще в военных вопросах не разбирался, но был и есть предан, как писал Ю.Бутусов здесь же, на цензоре - всей страной снимали, еле сняли.... Слов просто нет!
https://gordonua.com/ukr/publications/eks-nachalnik-genshtabu-zamana-vsi-ogulni-zvinuvachennja-turchinova-mokri-shtani-zustrinusja-z-nim-pogovorju-po-cholovichomu-235090.html
Звичайно, злість на нього затаїли, і не один Турчинов. А тут ще й вибори на носі, і треба конче шукати й судити ворогів, а тут
цап-відбувайло, пардон, "ворог" сам у руки дався.