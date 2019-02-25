 На Черниговщине государственные испытания проходит бронеавтомобиль "Козак-2М1". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Преодоление машиной брода, болотистой местности, зимнего бездорожья, десантирование через верх и множество других вопросов изучают специалисты черниговского Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

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"Установленна полностью независимая подвеска, есть возможность блокировки всех колес. Машина достаточно проходимая - испытание проходимости проходили в местах для движения исключительно гусеничной техники, - сообщил врио начальника научно-исследовательской лаборатории автомобильной техники общевойскового назначения Геннадий Никифоров.

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Также была опробована работа имеющегося вооружения, которое устанавливается на крышу автомобиля в специальной турели.





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Испытания продолжаются с ноября 2018 года, а планируют их завершить весной этого года.