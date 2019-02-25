 На Черниговщине государственные испытания проходит бронеавтомобиль "Козак-2М1". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Преодоление машиной брода, болотистой местности, зимнего бездорожья, десантирование через верх и множество других вопросов изучают специалисты черниговского Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.
"Установленна полностью независимая подвеска, есть возможность блокировки всех колес. Машина достаточно проходимая - испытание проходимости проходили в местах для движения исключительно гусеничной техники, - сообщил врио начальника научно-исследовательской лаборатории автомобильной техники общевойскового назначения Геннадий Никифоров.
Также была опробована работа имеющегося вооружения, которое устанавливается на крышу автомобиля в специальной турели.
Испытания продолжаются с ноября 2018 года, а планируют их завершить весной этого года.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80)