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 На Черниговщине государственные испытания проходит бронеавтомобиль "Козак-2М1". ФОТОрепортаж

В Черниговской области государственные испытания проходит новейший бронеавтомобиль "Козак-2М1".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На Черниговщине государственные испытания проходит бронеавтомобиль Козак-2М1 01

Преодоление машиной брода, болотистой местности, зимнего бездорожья, десантирование через верх и множество других вопросов изучают специалисты черниговского Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

На Черниговщине государственные испытания проходит бронеавтомобиль Козак-2М1 02

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На Черниговщине государственные испытания проходит бронеавтомобиль Козак-2М1 03
На Черниговщине государственные испытания проходит бронеавтомобиль Козак-2М1 04

"Установленна полностью независимая подвеска, есть возможность блокировки всех колес. Машина достаточно проходимая - испытание проходимости проходили в местах для движения исключительно гусеничной техники, - сообщил врио начальника научно-исследовательской лаборатории автомобильной техники общевойскового назначения Геннадий Никифоров.

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Также была опробована работа имеющегося вооружения, которое устанавливается на крышу автомобиля в специальной турели.

На Черниговщине государственные испытания проходит бронеавтомобиль Козак-2М1 05
На Черниговщине государственные испытания проходит бронеавтомобиль Козак-2М1 06

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Испытания продолжаются с ноября 2018 года, а планируют их завершить весной этого года.

Источник: https://censor.net.ua/p3113647
 
   
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Пять лет тормозил процесс,чтобы подогнать этот пиар под свои выборы. Кто так может поступать ?
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в ольгинском курятнике переполох - ни дня без зрады
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дайте игорю передохнуть, он только таблетки принял
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В нього вселився демон єфрейтора Онотоле ...
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Противник тоже закупал такие машинки у итальянской IVECO, обзывая их "Рысь", но потом отказался (или ему отказали - история мутная).
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Таця.Ей бы прицеп Рошена с кандимэном внутри На Черниговщине государственные испытания проходит бронеавтомобиль "Козак-2М1" - Цензор.НЕТ 3655
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНа Черниговщине государственные испытания проходит бронеавтомобиль "Козак-2М1". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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