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 "Таврия" попала под грузовой поезд на железнодорожном переезде на Волыни, четверо пострадавших, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Волынской области в селе Дерно Киверцовского района легковой автомобиль "ЗАЗ 11028" на железнодорожном переезде столкнулся с товарным поездом. В результате ДТП водитель и трое пассажиров получили телесные повреждения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Таврия попала под грузовой поезд на железнодорожном переезде на Волыни, четверо пострадавших, - Нацполиция 01

"За рулем автомобиля находился 65-летний житель Рожищенского района. Пересекая железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, водитель столкнулся с грузовым поездом. В результате столкновения, водитель и трое пассажиров автомобиля получили телесные повреждения. Один из них, 39-летний житель Рожищенского района, госпитализирован в отделение реанимации", - говорится в сообщении.

Таврия попала под грузовой поезд на железнодорожном переезде на Волыни, четверо пострадавших, - Нацполиция 02

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Таврия попала под грузовой поезд на железнодорожном переезде на Волыни, четверо пострадавших, - Нацполиция 03

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. 

Таврия попала под грузовой поезд на железнодорожном переезде на Волыни, четверо пострадавших, - Нацполиция 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3113632
 
 
 Топ комментарии
 
Главное, что мозг водителя "Таврии" не задет.
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Как можно задеть то, чего не было изначально? 65 лет прожил, а ума не нажил.
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Главное, что мозг водителя "Таврии" не задет.
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Мозг у людей или есть, или его нету.
Еще возможен вариант, когда есть мозг, но нет инструкции нему...
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Как можно задеть то, чего не было изначально? 65 лет прожил, а ума не нажил.
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Так, повезло в якійсь мірі, що потяг їх скинув з колії, а не зажував.
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люди живы,а значит тавролет краш-тест прошел! "Таврия" попала под грузовой поезд на железнодорожном переезде на Волыни, четверо пострадавших, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 54
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какая "таврия" бронебойная оказалась....а говорите плохая...кастрюля... а вот!
а электровоз...перекрашивать придется...вон царапина какая... (ну... и машинисту.. головняк)
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Ото ж. Электровоз поцарапали, Таврию угробили. А их мало осталось, Таврий, беречь надо.
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это все проклятые евробляхеры. правильно соевые?
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Как????????? Как можно попасть на авто под поезд?
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это евробляхеры испортили рулевое управление таврушки и перенесли ее на жд пути.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Таврия" попала под грузовой поезд на железнодорожном переезде на Волыни, четверо пострадавших, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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