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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В суде по избранию меры пресечения экс-главе Генштаба ВСУ Замане объявлен перерыв. ФОТОрепортаж

Печерский райсуд Киева объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения подозреваемому в государственной измене экс-главе Генштаба ВСУ генерал-полковнику Владимиру Замане (2012-2014 гг.).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

В начале заседания защита Заманы заявила ходатайство о предоставлении времени для ознакомления с материалами ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения экс-главе Генштаба ВСУ генерал-полковнику Владимиру Замане.

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В итоге, судья Вячеслав Пидпалый объявил перерыв в заседании до 19.00.

В суде по избранию меры пресечения экс-главе Генштаба ВСУ Замане объявлен перерыв 01

Владимир Замана.

В суде по избранию меры пресечения экс-главе Генштаба ВСУ Замане объявлен перерыв 02

Вячеслав Пидпалый

В суде по избранию меры пресечения экс-главе Генштаба ВСУ Замане объявлен перерыв 03
В суде по избранию меры пресечения экс-главе Генштаба ВСУ Замане объявлен перерыв 04

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене, после чего Замана был задержан.

Источник: https://censor.net.ua/p3113592
 
 
 Топ комментарии
 
Знайшли цапа відбувайла,зараз на нього всю зраду спишуть))
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этот тот генерал , который говорил что в Донецке надо было сразу занимать войсками администрацию , облсовет , райотделы МВД . СБУ , военкоматы ... а не жевать сопли с гиркиным !!
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Это тот генерал, что в 2014 отказался послать войска на Майдан против народа?
Теперь соевые решили его посадить?
?????????
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Знайшли цапа відбувайла,зараз на нього всю зраду спишуть))
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то есть Ефремов не виноват, раз не свалил?

Железная логика.
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слишком докуя о себе возомнил
подумал шо он как ахметов
а шо там с ефремовым кстати?
уже осужден революционным трибуналом?
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Авжеж. З 1992 року роззброєння і скорочення армії - це був державний курс. Скорочення армії і роззброєння почалося при Кравчукові, продожвувалося при Кучмі, потім при Ющенку, потім при Януковичу. Тобто, якщо курс на роззброєння - це державна зрада, то до відповідальності слід притягувати усіх колишніх президентів, починаючи з Кравчука, а токож всіх без винятку очільників МО і ще купу усякого люду. Але затрмують чомусь одного Заману.
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колись, крот!.. покайся!.. где норки рыл при Януковоще?!
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Копанки хто копав при Януковичу,той копає і зараз при Петрусє,тільки він та його шобла їх не баче,приїзжай до Торецька,я тобі покажу де Петрусева банда Українські надра грабує.
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причем там вообще порошенко? вы даже в новости про дтп его пихаете, пихуны кацапские
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Он должен был послать эскадрилью самолётов чтобы отбомбились по Майдану в феврале 2014 года. По мнению "гаранта" это измена. А вдруг будет снова Майдан ? И вдруг Министр обороны откажется снова бомбить его авиацией?
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А когда арестуют предателя ,который тарифы поднял для населения?
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2/3 моей коммуналки - это отопление, на которое используется газ, который покупается по европейской цене. И дешевле его не купить. Цена на уголь (для которой используется Роттердам+) влияет на цену электричества, но это не главная статья моих коммунальных расходов. У вас не так?
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Уже скоро. Только он не один был. Там целая ОПГ. В суде по избранию меры пресечения экс-главе Генштаба ВСУ Замане объявлен перерыв - Цензор.НЕТ 9898
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Олег Петрович, пойдите на NYSE или LSE и попробуйте там газ купить по заниженым ценам.

За всё надо платить, иначе всё будет Венесуэла!
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Нема зараз лісового розбійника, який вчить писати українською використовуючи лише російську У суді щодо обрання запобіжного заходу екс-главі Генштабу ЗСУ Замані оголошено перерву - Цензор.НЕТ 6086
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А когда объявят подозрение Турчинову о госизмене по случаю оставления Крыма?
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Один из моментов. Замана критиковал действующую власть и командование ВСУ.
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Это тот генерал, что в 2014 отказался послать войска на Майдан против народа?
Теперь соевые решили его посадить?
?????????
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Ну чуть поможет дедушка в спектакле перед выборами---выиграют, 5 лет с отсрочкой и бабела мешочек за показушное страдание. Ну а не выиграют---меньше отсыпят как срока так и монетку.
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этот тот генерал , который говорил что в Донецке надо было сразу занимать войсками администрацию , облсовет , райотделы МВД . СБУ , военкоматы ... а не жевать сопли с гиркиным !!
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он предатель не потому что он это говорил, а потому что он в свое время это не организовал. чувствуете разницу?
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А у него в то время были такие полномочия?
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Его отстранил от должности Янукович в феврале 2014 г, за то что он отказался использовать армию в подавлении Майдана.
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Как же он посмел на торговых партнёров хвост поднять?...
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Так это посыл нынешним генералам, чтоб ВЫПОЛНИЛИ ЛЮБЫЕ ПРИКАЗЫ??
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19 февраля 2014 года из-за несогласия выполнять приказ Президента Украины Виктора Януковича и министра обороны Павла Лебедева задействовать украинскую армию с применением аэромобильных бригад с боевым оружием и бронетехникой для зачистки Киева от участников Евромайдана указом Президента Украины был уволен с должности начальника Генштаба вооружённых сил Украины[1].
После отстранения от власти Президента Януковича, 22 февраля назначен Верховной Радой уполномоченным за деятельностью Министерства обороны.
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Прямо какой-то взрыв активности от Матиоса. Мальдивский главнокомандующий сказал Фас - песик загавкал...
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Владимир Заман вроде во время Майдана отказал в выполнении приказа на использование военных против митингующих. Теперь его судят за гос измену, что то не могу понять происходящего
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А это, чтобы у нынешних не было сомнений, как нужно поступать, когда народ нахлебается горя с барыжной властью Бей своих, чтобы чужие боялись - первое правило подонков.
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Даже не сомневаюсь. Выборы просветят этих барыг, напяливших для маскировки на себя вышиванки, как рентген. И куда денутся слова об украинском народе, о демократии, о равных правах, о свободе выбора и свободе слова. Барыга ради кормушки будет стоять насмерть.
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У Порошенко других врагов нет. Семочко з Гельментеем в шоколаде.
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ох и Муженко наклоняет армейское командование
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Нафіг ця комедія? Зразу його відпускайте. Силовиків такого рангу в нашій державі не садять. Бо аристократія, недоторкані.
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его посадят не беспокойся, он не того ранга, он еще при Януковиче отказался использовать против Майдана Вооруженные Силы Украины, может я ошибаюсь, чего то не понимаю. А голове все противоречит
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Он заставлял мирное население в октябре форсировать Днепр вплавь, может я ошибаюсь, чего то не понимаю. А голове все противоречит
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Да чё то мясник маршал Жуков вспомнился
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ну я точно не его наследник, так однофамилец. Хотя напомни мясником за какую операцию его призвали?
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Еще один претендент на компенсации и вынужденный отпуск
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так його ще Євнухович звільнив за відмову ввести в Київ ВДВ на броні.
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Ні Луценко, ні Матіасу до того нема діла. Як і до багатьох інших. Цей мабуть до Юльки на форум зайшов.
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Якщо звинувачує Луценко з Матіасом то, скоріше за все достойна людина. Поганих вони не звинувачують.
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молодой пЭнсионЭр, с хорошей пенсией, думаю шо отмажется по любому.
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ЗІ: хіба що пуза не має, як більшість хенералів.
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А підозру виносив кришталево чесний військовий прокурор Кулик?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ суде по избранию меры пресечения экс-главе Генштаба ВСУ Замане объявлен перерыв. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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