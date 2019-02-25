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Все про:Житомир (436) Нацполиция (8989) вандализм (406)

 Полицейские Житомира задержали женщину, пытавшуюся сорвать плакат с фото украинского воина, размещенного в рамках проекта "Обличчя миру". ФОТО

Сотрудники Нацполиции в Житомире оперативно задержали женщину, которая пыталась сорвать на остановке плакат с изображением украинского воина, размещенный в рамках проекта "Обличчя миру".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке глава житомирской полиции Вячеслав Печененко.

Он отметил: "Эта 30-летняя женщина и есть неизвестное лицо, которое настойчиво пыталось содрать плакат проекта "Обличчя миру", размещенный на остановке общественного транспорта в областном центре. Как раз сейчас она дает показания в Житомирском отделе полиции.

Ее поступок по законодательству - мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП), а по моральным нормам - топтание на костях погибших участников АТО, погибших в 21 веке за целостность и независимость своего государства.

Полицейские Житомирского отдела очередной раз сработали оперативно и ответственно, чтобы такие действия не оставались безнаказанными, а янычары - неизвестными".

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Полицейские Житомира задержали женщину, пытавшуюся сорвать плакат с фото украинского воина, размещенного в рамках проекта Обличчя миру 01
Полицейские Житомира задержали женщину, пытавшуюся сорвать плакат с фото украинского воина, размещенного в рамках проекта Обличчя миру 02

Источник: https://censor.net.ua/p3113590
 
   
 Топ комментарии
 
Ублюдина!! Надеюсь дадут по максимуму - 15 суток с бомжами!!
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Рожу ватную мерзкую показывайте, не стесняйтесь
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отдать её женам погибших ребят, они быстро разберутся, что с ней сделать
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Ублюдина!! Надеюсь дадут по максимуму - 15 суток с бомжами!!
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повісити поруч з місцем де вона портрет зірвала.
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На головній площі має висіти кацап, і кожен день новий.
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отдать её женам погибших ребят, они быстро разберутся, что с ней сделать
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Скоріше це ГНІДА, шалаву можна перевиховати, а гніду тільки знищити!!!
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Рожу ватную мерзкую показывайте, не стесняйтесь
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Ну шо )) Говорите только на Донбассе , гной ? - Отож ...
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А вы видели ее паспорт? Если нет, тогда к чему ваши догадки? Если видели,то фото в студию.
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ви ж теж не бачили...
тобто ми можемо лише здогадуватись, але варіантів кілька.
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Значит вы не видели Поліцейські Житомира затримали жінку, яка намагалася зірвати плакат із фото українського воїна, розміщеного в рамках проекту "Обличчя миру" - Цензор.НЕТ 2646 Но нужно просто что-то написать. Я если не видела, так и не заявляю категорично.
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а де ви побачили мою категоричність ?
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Не удивлюсь, если она окажется дочью местного судьи или даже какого -нибудь сотрудника СБУ. Этого мокшанского "добра" у нас везде навалом.
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Ахметов с Донбасса. Рыпнешься на него ?)) - Скорее ,обмочишься.И тем более он партнер твого шефа ))
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а ти, живучи на дамбасі, сильно рипався ? напевно ручки благодатєля виціловував Поліцейські Житомира затримали жінку, яка намагалася зірвати плакат із фото українського воїна, розміщеного в рамках проекту "Обличчя миру" - Цензор.НЕТ 616
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Я на митинги ходил украинские. Так ,что рыпался. И сейчас гадости на него пишу.Если не заметила. Или тупая ?
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Я не читаю твої коменти і спілкуватись з агресивним дамбасом не надто бажаю.
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Сами вы ,сумасшедший ))
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А скільки донбасят займається криміналом на терені України??? І таких теж достатньо, хочуть рюзкий мир але по далі від нього!!!
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Я не спорю - все феодалы Донбасса уехали из опасного места в Украину. И получают донбасские барыши в тихих местах.
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Погодите, гражданка, целоваться. Давайте сначала конфликт разберём.
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Сподіваюсь, що фізичне зауваження їй зробили!
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переломать руки и ноги,а потом лишить права голосовать!
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Обычно менты таких не ловили. От того они и не боялись это делать. По идее ей можно и осквернение всех былых мест повесить. На пожизненное.
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просто - возьмите за копытце и поведите на экскурсию в военный госпиталь, где молодые мальчики, раненные Герои...они ей все расскажут...может увиденное поменяет мировоззрение
а наказание? месяц отработать в этом госпитале
а вообще...рвать плакаты (ломать лавочки-качельки...) - это идиотизм и вандализм
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Не надо.
Это же не зоопарк что бы туда кого то водить.
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это не зоопарк... (тут согласен на 200++)
но люди должны это знать!
видеть горе своими глазами...понимать что война не где-то там... и не в телевизоре...
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мало, дуже мало!!! Треба карний кодекс перезавантажити!!!Наш Балуха за прапор скільки сидить???!!!
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а еще лучше: отвести ету ватную курицу в морг,на экскурсию, где лежат покалеченые трупы мирных донбасят,убитых сепарскими снарядами
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не сидится на Домбабве и Луганде..? Идея с фильтрационными лагерями не так и плоха..
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Вы ее паспорт видели? С чего вы взяли, что это не местная жительница?
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Ее поступок по законодательству - мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП), а по моральным нормам - топтание на костях погибших участников

Составить протокол, простить, вывести во двор и оттоптать всем участком
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А может это чистый личняк? Какой-то парень обещал ей жениться, но потом решил, что на "передке" спокойней и уехал воевать. А ей очередной аборт очень больно дался.
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наверняка эта ************ - беженец, ониженашилюди
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Классно... сепаров можно на плакаты ловить.
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страшная злодейка - а голубаны семочки и назаровы в шакаладе
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те в теме..те нужны..вдруг опять майданить задумаете..
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как минимум, её рожа должна появиться на "Миротворце", а "Национальные Дружины" должны с ней провести "приятную" беседу..
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Така гарна, що пику прийшлося прикрити
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"Ватник" должен получать по кумполу. Только это заставляет "ватника" вести себя более-менее прилично.
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Тут помимо даунбасян своей ваты хватает. Подумываю клеймо сделать с надписью сепар. На лоб таким ставить что б все видели кто оно.
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проще выпустить в лугандон
пускай там со своими кайфует
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божевильна якась
там же 95-ка , гордость Украины
ничего не понимаю Поліцейські Житомира затримали жінку, яка намагалася зірвати плакат із фото українського воїна, розміщеного в рамках проекту "Обличчя миру" - Цензор.НЕТ 2368
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А что не понятно?Шел пятый год самоотверженной борьбы минстэця в инфовойне....
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Что приятно - смирненько стоит. Видно,что труханула *****.
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что должно быть в голове чтобы это делать?
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На 0 вражину, туалети виносити та прибирати!!!
Хто та навіщо ховає рожу ворога?!
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"щоб такі дії не залишалися безкарними, а яничари - невідомими". Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3113590

І, щоб яничари не залишалися невідомими, замазали мармизу цієї самиці ватної істоти.
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Зачем морду ей закрыли? Страна должна знать своих врагов в лицо.
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Порвати її паспорт і вислати з України назавжди.
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Вату надо лишат украинского гражданства и отправлять в русский мир
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолицейские Житомира задержали женщину, пытавшуюся сорвать плакат с фото украинского воина, размещенного в рамках проекта "Обличчя миру". ФОТО
 
 
 
 
 
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