 Полицейские Житомира задержали женщину, пытавшуюся сорвать плакат с фото украинского воина, размещенного в рамках проекта "Обличчя миру". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке глава житомирской полиции Вячеслав Печененко.
Он отметил: "Эта 30-летняя женщина и есть неизвестное лицо, которое настойчиво пыталось содрать плакат проекта "Обличчя миру", размещенный на остановке общественного транспорта в областном центре. Как раз сейчас она дает показания в Житомирском отделе полиции.
Ее поступок по законодательству - мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП), а по моральным нормам - топтание на костях погибших участников АТО, погибших в 21 веке за целостность и независимость своего государства.
Полицейские Житомирского отдела очередной раз сработали оперативно и ответственно, чтобы такие действия не оставались безнаказанными, а янычары - неизвестными".
тобто ми можемо лише здогадуватись, але варіантів кілька.
Морув
а наказание? месяц отработать в этом госпитале
а вообще...рвать плакаты (ломать лавочки-качельки...) - это идиотизм и вандализм
Это же не зоопарк что бы туда кого то водить.
но люди должны это знать!
видеть горе своими глазами...понимать что война не где-то там... и не в телевизоре...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E
Составить протокол, простить, вывести во двор и оттоптать всем участком
пускай там со своими кайфует
там же 95-ка , гордость Украины
ничего не понимаю
Хто та навіщо ховає рожу ворога?!
І, щоб яничари не залишалися невідомими, замазали мармизу цієї самиці ватної істоти.