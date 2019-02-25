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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:корабль (1139) США (14686) Черное море (510) Йованович (140)

 Этот визит символизирует силу партнерства Украины и США, - Йованович о заходе эсминца с крылатыми ракетами "Томагавк" USS Donald Cook в Одессу. ФОТО

Заход в порт Одессы американского ракетного эсминца "Дональд Кук" свидетельствует о тесном американо-украинском партнерстве.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, передает Цензор.НЕТ.

"Мы искренне приветствуем корабль ВМС США "Дональд Кук" в Одессе. Этот визит корабля символизирует силу партнерства между Украиной и США", - заявила посол США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" USS Donald Cook зашел в порт Одессы. ФОТОрепортаж

Этот визит символизирует силу партнерства Украины и США, - Йованович о заходе эсминца с крылатыми ракетами Томагавк USS Donald Cook в Одессу 01
Этот визит символизирует силу партнерства Украины и США, - Йованович о заходе эсминца с крылатыми ракетами Томагавк USS Donald Cook в Одессу 02

Источник: https://censor.net.ua/p3113546
 
   
 Топ комментарии
 
Ще не затупилися багнети
Ще на заржавiли кулемети
Москаля в садочку, В темному куточку
Жде мотузка, жде.
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это хорошо на самом деле
когда в одессе постоянно стоит корабль нато
иначе там бы уже сепары сидели
а мы остались вообще без моря
в николаев и херсон тоже по эсминцу не помешало бы
а в харькове просто томогавки поставить
сколько он 600 км до мацквы будет лететь?
5 минут? Этот визит символизирует силу партнерства Украины и США, - Йованович о заходе эсминца с крылатыми ракетами "Томагавк" USS Donald Cook в Одессу - Цензор.НЕТ 7280
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Ще не затупилися багнети
Ще на заржавiли кулемети
Москаля в садочку, В темному куточку
Жде мотузка, жде.
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США - это наш проводник.Полупроводников - на свалку.
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это хорошо на самом деле
когда в одессе постоянно стоит корабль нато
иначе там бы уже сепары сидели
а мы остались вообще без моря
в николаев и херсон тоже по эсминцу не помешало бы
а в харькове просто томогавки поставить
сколько он 600 км до мацквы будет лететь?
5 минут? Этот визит символизирует силу партнерства Украины и США, - Йованович о заходе эсминца с крылатыми ракетами "Томагавк" USS Donald Cook в Одессу - Цензор.НЕТ 7280
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Пугай своих, чтоб чужие боялись.
Почему бы не поставить "Томагавки" в Тернополе или во Львове?
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там уже не надо
польша дала согласие на размещение американской военной базы
скоро построят
так шо за я за наших заробитчан не переживаю
а от харькова до границы с мордором 30 км
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Ты упомянул здесь города где, по твоему мнению, живут сепары.
Это сразу понятно.
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а где они не живут?(
в моём ответе главные стратегические узлы которые терять никак нельзя
иначе расколят минимум пополам на правый и левый берег
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Название городов пишутся с большой буквы. мацква пожалуй исключение
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куясе Алеша
каким ветром вас суда задуло?
першинги значит поставим
шоб вы не переживали Цей візит символізує силу партнерства України і США, - Йованович про заходження есмінця з крилатими ракетами "Томагавк" USS Donald Cook в Одесу - Цензор.НЕТ 7121
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вот и ответ Цензор нарисовал, а то кацапы так за таежный сегодня впряглись...
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27 января 2012

"Американские боевые корабли у берегов Крыма: чего ожидать?

Уже традиционно можно наблюдать появление американских боевых кораблей у берегов Крыма каждый раз, когда Украине не удается договориться с Москвой по поводу газа. Складывается такое ощущение, что американцы специально выбирают подобные моменты, чтобы окончательно установить контроль над Черным морем.Боевой корабль «Велла Галф» (крейсер типа «Ticonderoga») с системой управления ракетным оружием Aegis американских военно-морских сил оказался у берегов Констанцы, чтобы затем отправиться в Севастополь и Одессу. Продолжительность украинского визита - до 2 февраля, после этого американцы отправятся в Батуми.На территории Украины планируется проведение трехдневных учений с румынским судном «Королева Мария», целью которых является подготовка румынских военных к участию в атнипиратской военной операции «Атланта»."https://topwar.ru/10554-amerikanskie-boevye-korabli-u-beregov-kryma-chego-ozhidat.html
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Статья 2012-го года. Янукович тоже когда-то был дарагим партнером. Он пугал кацапов американскими кораблями когда не мог договориться по газу.
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К Ким Чен Ыну едет Трамп, а к нам - эсминец с "Томагавками".
Разницу чувствуете?
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Нам сейчас во время войны с вами эсминец важней чем Трамп.
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Чего ты ждешь от эсминца?
Он даст толчок взаимоотношениям и экономическому сотрудничеству?
Петя уже сказал, что "танкиневорвутся".
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Между Ким Чен Ыном и Ким Чен Путом разница не принципиальная.
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Во брешут .
Да этот Кук , просто спрятался в Одессе от флота Мадуры .
Картонный фейк эта Америка .
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Голосовать на Зеленского это не глупо, это стыдно и позорно, и прежде всего преступно!
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Все-таки , на мою думку силу партнерства найкраще символізує "Джавелін". А посилення і поглиблення цього партнерства найкраще символізувало б на даному етапі відправлення цих протитанкових комплексів у зону АТО. Це справді дієво. А символізми поки що залишаються лише символізмами.
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как то странно он приплыл??никаких рассейских истребителей не было??воистину два дебила это сила!!эт не с обамой в кошки мышки играть тут ,,трамп наш"а он по ходу отмороженней муйла и результат как говорится тут же на лицо.(видимо кацы поняли!!что теперь пролёт над эсминцем будет без вариантов!!только последним!!)
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ахахаха, он идет под флагом Украины ! жду взрыв ватных пердаков :
Цей візит символізує силу партнерства України і США, - Йованович про заходження есмінця з крилатими ракетами "Томагавк" USS Donald Cook в Одесу - Цензор.НЕТ 3527
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я не моряк, но насколько я понял - если поднимается флаг другой страны - это означает что экипаж "вписывается" за страну чей флаг подняли, и в случае чего - примыкают к ВМС страны чей флаг поднят ? поправьте если ошибаюсь )))
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Не-а...... когда поднимают флаг другой страны, в знак уважения в портах захода.
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вони можуть бути задіяни уразі агресії, ще це знак поваги до приймаючий країни!!! Слава Україні!!!
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касаби, як я чув, якісь рухи біля кордону роблять... вважаю що корабель з ЯЗ середньої дії - тонкий натяк, на те що не треба соватись.
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Cock - поищи на порнхабе, тебе станет понятней американский юмор.... почему Дональд и почему cock... догадайся куда дональт свой кок присунет, если в керченском проливе их как украинскую лодку застращают. весьма символичное название.
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а можно было бы эту "силу партнерства" увеличить до 3-4-х единиц.
Ну чтоб убедительнее было.
Топчемся на месте с "озабоченностью".
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зачетный у тебя никнейм однако, для тех кто понимает итальянский, хотя бы на уровне подворотни на окраине Палермо или Неаполя.

дело в том что из порта Одессы он своими томагавками до ********** дострелит, прямо на савушкина, так что найди заранее тихий подвал, что бы выжить.
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Ласкаво просимо!!!!
І в Миколаїв також, і в Херсон також, і можна меншими аж, до Києва піднятися!
Ласкаво просимо!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЭтот визит символизирует силу партнерства Украины и США, - Йованович о заходе эсминца с крылатыми ракетами "Томагавк" USS Donald Cook в Одессу. ФОТО
 
 
 
 
 
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