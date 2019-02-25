 Этот визит символизирует силу партнерства Украины и США, - Йованович о заходе эсминца с крылатыми ракетами "Томагавк" USS Donald Cook в Одессу. ФОТО

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, передает Цензор.НЕТ.
"Мы искренне приветствуем корабль ВМС США "Дональд Кук" в Одессе. Этот визит корабля символизирует силу партнерства между Украиной и США", - заявила посол США.
Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, передает Цензор.НЕТ.
"Мы искренне приветствуем корабль ВМС США "Дональд Кук" в Одессе. Этот визит корабля символизирует силу партнерства между Украиной и США", - заявила посол США.
Ще на заржавiли кулемети
Москаля в садочку, В темному куточку
Жде мотузка, жде.
когда в одессе постоянно стоит корабль нато
иначе там бы уже сепары сидели
а мы остались вообще без моря
в николаев и херсон тоже по эсминцу не помешало бы
а в харькове просто томогавки поставить
сколько он 600 км до мацквы будет лететь?
5 минут?
Почему бы не поставить "Томагавки" в Тернополе или во Львове?
польша дала согласие на размещение американской военной базы
скоро построят
так шо за я за наших заробитчан не переживаю
а от харькова до границы с мордором 30 км
Это сразу понятно.
в моём ответе главные стратегические узлы которые терять никак нельзя
иначе расколят минимум пополам на правый и левый берег
каким ветром вас суда задуло?
першинги значит поставим
шоб вы не переживали
"Американские боевые корабли у берегов Крыма: чего ожидать?
Уже традиционно можно наблюдать появление американских боевых кораблей у берегов Крыма каждый раз, когда Украине не удается договориться с Москвой по поводу газа. Складывается такое ощущение, что американцы специально выбирают подобные моменты, чтобы окончательно установить контроль над Черным морем.Боевой корабль «Велла Галф» (крейсер типа «Ticonderoga») с системой управления ракетным оружием Aegis американских военно-морских сил оказался у берегов Констанцы, чтобы затем отправиться в Севастополь и Одессу. Продолжительность украинского визита - до 2 февраля, после этого американцы отправятся в Батуми.На территории Украины планируется проведение трехдневных учений с румынским судном «Королева Мария», целью которых является подготовка румынских военных к участию в атнипиратской военной операции «Атланта»."https://topwar.ru/10554-amerikanskie-boevye-korabli-u-beregov-kryma-chego-ozhidat.html
Разницу чувствуете?
Он даст толчок взаимоотношениям и экономическому сотрудничеству?
Петя уже сказал, что "танкиневорвутся".
Да этот Кук , просто спрятался в Одессе от флота Мадуры .
Картонный фейк эта Америка .
Ну чтоб убедительнее было.
Топчемся на месте с "озабоченностью".
дело в том что из порта Одессы он своими томагавками до ********** дострелит, прямо на савушкина, так что найди заранее тихий подвал, что бы выжить.
І в Миколаїв також, і в Херсон також, і можна меншими аж, до Києва піднятися!
Ласкаво просимо!