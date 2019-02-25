 Этот визит символизирует силу партнерства Украины и США, - Йованович о заходе эсминца с крылатыми ракетами "Томагавк" USS Donald Cook в Одессу. ФОТО

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, передает Цензор.НЕТ.

"Мы искренне приветствуем корабль ВМС США "Дональд Кук" в Одессе. Этот визит корабля символизирует силу партнерства между Украиной и США", - заявила посол США.

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