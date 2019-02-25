 ГПУ передаст в Гаагу доказательства нарушений РФ законов и обычаев войны во время обстрела Золотого 152-мм снарядами. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

"24.02.2019 г. около 05:30 ч. с временно оккупированной территории Луганской области российско-террористические силы, применяя тяжелую артиллерию, вопреки международному гуманитарному праву осуществили прицельный обстрел г. Золотое Попаснянского района Луганской области.

На место происшествия выехала группа в составе сотрудников управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины, сотрудников Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины.

Прокурорами указанного управления с полным соблюдением требований процессуального законодательства Украины задокументированы факты нарушения российско-террористическими силами законов и обычаев войны", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате артиллерийского обстрела разрушены и повреждены 6 жилых домов, 4 хозяйственные постройки и 2 транспортных средства.

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"В настоящее время установлено, что обстрел велся снарядами калибра 152 мм с г. Первомайск Луганской области (временно оккупированная территория)", - сказано в сообщении.

В настоящее время, по данным ведомства, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления.

"Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будет передано в Международный уголовный суд", - добавили в пресс-службе ГПУ.







Фото: сайт ГПУ