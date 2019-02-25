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Все про:корабль (1139) Одесса (5347) США (14686) Черное море (510)

 Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" USS Donald Cook зашел в порт Одессы. ФОТОрепортаж

Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75), вошедший 19 февраля в Черное море, в понедельник прибыл в Одессу

Американский эсминец, несущий крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, пришвартовался у пирса вблизи Одесского морского вокзала. Корабль пробудет в Одессе до 27 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

DDG75 впервые появился в Черном море в июле 2007 года, тогда же в первый раз зашел в Одессу. В последний раз заходил в наш порт в сентябре 2015 года для участия в совместных украинско-американских учениях "Си Бриз-2015". В апреле 2014 года, в разгар российского захвата Крыма, находился в румынской Констанце.

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Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами Томагавк USS Donald Cook зашел в порт Одессы 01
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами Томагавк USS Donald Cook зашел в порт Одессы 02
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами Томагавк USS Donald Cook зашел в порт Одессы 03
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами Томагавк USS Donald Cook зашел в порт Одессы 04
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами Томагавк USS Donald Cook зашел в порт Одессы 05
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами Томагавк USS Donald Cook зашел в порт Одессы 06
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами Томагавк USS Donald Cook зашел в порт Одессы 07
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами Томагавк USS Donald Cook зашел в порт Одессы 08

Это уже второй заход эсминца в Черное море в этом году. В конце января "Дональд Кук" пять дней гостил в грузинском порту Батуми.

USS Donald Cook (DDG75) относится к раннему типу эсминцев класса "Арли Берк". Введен в строй в августе 1998 года. Длина 154 метра, ширина 20, осадка девять метров. Полное водоизмещение около 9000 тонн. Скорость 32 узла. Имеет на борту 90 пусковых установок для ракет "Томагавк", "Асрок" и "Стандарт-2", а также противокорабельные ракеты "Гарпун". Несет разнообразное артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение.

Источник: https://censor.net.ua/p3113521
 
   
 Топ комментарии
 
Ласкаво просимо, американські брати.
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Одесские кацапы напряглись. Пакуют чемоданы в тундру. Патаму что все алени должны жить в тундре.
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І наніс удар по мосту через Керченський пролив, ура
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КубаньНаш і містНаш!
А от маскву 1600км накриє з запасом.
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дальность стрельбы-до столицы кацапетовки-моцьковобаду..Друзья,стрельните разок по московии.
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"Томагавк" С Одессы до Москвы достанет...
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Тактико-технические характеристики- Вес - 1 тыс. 600 кг со стартовым ускорителем, 1 тыс. 300 кг без ускорителя; - длина - 6 м 25 см (с ускорителем), 5 м 56 см (без ускорителя); - диаметр - 531 мм, 518 мм (в зависимости от модификации); - размах крыльев - 2 м 67 см; - скорость - 890 км/ч; - дальность - от 870 км (Block II TLAM-D) до 2 тыс. 500 км (Block II TLAM-A); - БЧ - неядерная, весом до 450 кг; - система наведения, в зависимости от модификации: инерциональная, радиолокационная, оптико-электронная по цифровым картам местности (начиная с Block II), с использованием системы коррекции TERCOM ("Терком"), координат GPS (начиная с Block III). TLAM-E в полете может быть перенацелена на любую из 15-ти заранее запрограммированных целей.Носители
По состоянию на 2017 г. "Томагавки" размещаются на атомных подводных
лодках (АПЛ) ВМС США типа Los Angeles ("Лос-Анджелес"), Ohio ("Огайо"), Seawolf ("Сивулф"), Virginia ("Вирджиния"); АПЛ ВМФ Великобритании типа Trafalgar ("Трафальгар") и Astute ("Эстьют"); эсминцах ВМС США типа Arleigh Burke ("Арли Брк") и Zumwalt ("Замволт"), а также ракетных крейсерах ВМС США типа Ticonderoga ("Тайкондерога").
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Одесские кацапы напряглись. Пакуют чемоданы в тундру. Патаму что все алени должны жить в тундре.
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Чи до чого ця новина подається як важлива?
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Отлично! А вот когда Зумвальт зайдет - кацапня говном захлебнется.
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С чего это вдруг? Американцы за тебя воевать будут?
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Дивно, чому немає повідомлень про хресний хід від секти РПЦ в Україні, від стурбованх совкодрочерів з плакатими "Далой НАТА"? Де вся ця шушера? Чи вона безплатно не ходить? А платити нічим, бо всі гроші на вибори пішли? А як же ідеали?
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Ватанки местные будут брать на таран американских моряков, если тех пустят на берег, чтобы заработать доллары, который вот-вот превратятся в простые бумажки на фоне окрепшего рубля...
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Постоит, заправится дешёвой российской солярой и уплывёт восвоясе.
Ура-Ура
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Супер!!! Вот с ним и идти в Керченську протоку, как прикрытие наших кораблей!
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если они снова сдаватся он не пойдет Есмінець ВМС США з крилатими ракетами "Томагавк" USS Donald Cook зайшов у порт Одеси - Цензор.НЕТ 4335
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Я щось на тих фотках не бачу лише "смотрящего" Ваньку Орєхозуєвского.. Невже "орли" Дональда Трамповича йому по дорозі ласти склеїли, доки плили Українським морем до славного міста Одеси!?.. 😁
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Предлагаю создать петицию на портале госдепа о переименовании Томагавков в "Джордано Бруно". Если с их помощью на России узнают что Земля круглая, почему бы нет?
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Адеситы!, возьмите себя таки в руки , и не отпускайте этот Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" в эту Амерыку, нечего там ему делать, а в Чорном море дел по самые гланды! Фирочка моя , золотце, не даст сврать. Бонус:
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Жаль . что колонна кораблей не будет прохощдить под керченским мостом . Ху лу пофиг на такие учения . которые его не тревожат .
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЭсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" USS Donald Cook зашел в порт Одессы. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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