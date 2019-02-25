 Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.











Присоединились к слету Женского ветеранского движения как военнослужащие Вооруженных сил, так и представительницы добровольческих батальонов и Национальной гвардии Украины.

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В ходе мероприятия обсуждались проекты и наработки движения, проходили различные лекции, состоялся просмотр документального фильма об американских женщинах-военных.





Проходила такая встреча уже в третий раз.

















Весной аналогичные мероприятия пройдут в других городах Украины - во Львове (16-17 марта), Краматорске (6-7 апреля) и Днепре (4-5 мая).









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