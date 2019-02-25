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 Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе. ФОТОрепортаж

23-24 февраля в киевском центре Veteran Hub проходила двухдневная встреча женщин-военных, принимавших или принимающих участие в войне на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе 01
Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе 02
Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе 03


Присоединились к слету Женского ветеранского движения как военнослужащие Вооруженных сил, так и представительницы добровольческих батальонов и Национальной гвардии Украины.

Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе 04

Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе 05

Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе 06

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В ходе мероприятия обсуждались проекты и наработки движения, проходили различные лекции, состоялся просмотр документального фильма об американских женщинах-военных.

Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе 07

Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе 08

Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе 09

Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе 10

Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе 11

Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе 12

Проходила такая встреча уже в третий раз.

Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе 13
Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе 14
Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе 15
Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе 16
Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе 17
Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе 18

Весной аналогичные мероприятия пройдут в других городах Украины - во Львове (16-17 марта), Краматорске (6-7 апреля) и Днепре (4-5 мая).


Сестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе 19

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Источник: https://censor.net.ua/p3113516
 
   
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Дівчатка і жіночки! Ви в нас найкращі!
Слава вам і слава Україні!
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У нас в батальоне была одна девушка.
Комбат запретил пускать её на ноль, сказав, что если её убьют, то нам надо будет застрелится от стыда.
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нужна новая С.Алексиевич. "у войны не женское лицо". да и "цинковые мальчики" тоже на многое открыли бы глаза.
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Слава Героям !!! Робіть партію до парламентських. Думаю підтримка буде не мала. Головне не скурвитись)
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Цензор.НЕТФотоОбществоСестры по оружию: В Киеве прошел слет женщин-ветеранов войны на Донбассе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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