 Полицейские в Киеве со стрельбой остановили внедорожник с пьяной женщиной за рулем. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Вартові.Еспресо" .

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. После нескольких попыток остановить авто с помощью голосовых и звуковых предупреждений полицейским пришлось применить оружие.

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После около 10 выстрелов авто остановилось, протаранив забор частного дома. К счастью, в это время вокруг не было прохожих, поэтому обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, водитель внедорожника находилась в состоянии алкогольного опьянения. На место событий прибыли 6 экипажей полиции, криминалисты и следственно-оперативная группа.











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