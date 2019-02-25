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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Полицейские в Киеве со стрельбой остановили внедорожник с пьяной женщиной за рулем. ФОТОрепортаж

В ночь на 25 февраля в Киеве полицейские обстреляли внедорожник KIA, который не остановился по требованию правоохранителей. За рулем автомобиля была пьяная женщина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Вартові.Еспресо" .

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. После нескольких попыток остановить авто с помощью голосовых и звуковых предупреждений полицейским пришлось применить оружие.

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После около 10 выстрелов авто остановилось, протаранив забор частного дома. К счастью, в это время вокруг не было прохожих, поэтому обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, водитель внедорожника находилась в состоянии алкогольного опьянения. На место событий прибыли 6 экипажей полиции, криминалисты и следственно-оперативная группа.

Полицейские в Киеве со стрельбой остановили внедорожник с пьяной женщиной за рулем 01
Полицейские в Киеве со стрельбой остановили внедорожник с пьяной женщиной за рулем 02
Полицейские в Киеве со стрельбой остановили внедорожник с пьяной женщиной за рулем 03
Полицейские в Киеве со стрельбой остановили внедорожник с пьяной женщиной за рулем 04
Полицейские в Киеве со стрельбой остановили внедорожник с пьяной женщиной за рулем 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульные составили уже свыше 4000 протоколов за пьяное вождение с начала года

Источник: https://censor.net.ua/p3113494
 
 
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Боже, храни Королеву от мести,
От быстро-невольно потерянной чести.
От грубой ненужной и приторной лести.
Боже, храни Королеву от мести.
Боже, храни...
Боже, храни Королеву от судей.
Боже, храни Королеву от судей.
Нелепых оценок и длинных прелюдий.
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Неужели жалко вызвать водителя из службы " Пьяный водитель" и потратить на это 5-10 долларов?
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Она не финофата, искала службу "бухая водительша"...Не нашла. Вот так вот пришлось тётке....
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надо было ей искать услугу "я - каралева")))))
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Так она такую услугу и заказала. Сначала приехал Игорь Николаев и предложил выпить за любовь. Потом оказалось, что дельфин и русалка - ни разу не пара. А потом приехал Тарзан в одних плавках и там такое началось... Полицейские в Киеве со стрельбой остановили внедорожник с пьяной женщиной за рулем - Цензор.НЕТ 912
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неужели наташка королева ворвалась? Полицейские в Киеве со стрельбой остановили внедорожник с пьяной женщиной за рулем - Цензор.НЕТ 6062 а нашей героини пришлось скрываться ну и т.д.
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Спасибо за искрометный юмор! Болит живот от смеха.
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услуга "Пьяный водитель" не поможет если тело включило режим "******** водитель". Ну и 5-10 долларов это вы сильно скромно, обычно 1 км в таком режиме обходится в 30-50 грн, но в любом случае это дешевле и проще.
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В Одессе в января отдали 230 грн из центра до 5 станции Люстдорфской, не обеднели.
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Мне трудно представить расстояние, не знаю ваших расценок, но в Киев за 130-270 грн. разве что на соседнюю улицу. Но, в любом случае, это дешевле и проще.
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все вірно, а як це буратіна) і в дровах, в не адекваті, тоді от такі випадки! Полицейские в Киеве со стрельбой остановили внедорожник с пьяной женщиной за рулем - Цензор.НЕТ 6973
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телефон 0503138942, будите в Одессе, попадете в такую ситуацию - обращайтесь ( не реклама) Поліцейські в Києві зі стріляниною зупинили позашляховик із п'яною жінкою за кермом - Цензор.НЕТ 2142
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Это не по панятиям "уважаемых людей"...
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Номера машин копов есть, а номера алконавтши постеснялись выставить ?
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тоже на это обратил внимание, только по дверям, и вообще, если бы не проклятый забор, то вообще бы не остановили Полицейские в Киеве со стрельбой остановили внедорожник с пьяной женщиной за рулем - Цензор.НЕТ 8889
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Хорошо, что на ее пути не оказалось Дронова.
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Дроновы - уже фамилия нарицательная.
Они меняют траектории машин Зайцевых.
А погибают пешеходы на тротуаре.
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зайка) і інші мажори, оні-же-діти, їх треба на 100 років на розмінування відправляти! Полицейские в Киеве со стрельбой остановили внедорожник с пьяной женщиной за рулем - Цензор.НЕТ 783
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однозначно!
саме страшне - не тверезі воділи і шумахери) без рук і голови!
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Какой суд над Зайкой - такие и последовательницы
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точно, воно, колесо рухалося)))), от і не влучили! Полицейские в Киеве со стрельбой остановили внедорожник с пьяной женщиной за рулем - Цензор.НЕТ 5292
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Представь себе, как оно быстро крутилось...
Попробуй попади.
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они стреляют тока по колесам трамваев
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у копа голова закружилась, вот и начал шмалять куда не попадя слава богу люди не пострадали, а все потому что она была без пассажиров.
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За то что выпил и за рулем в Украине можно УБИВАТЬ? ...жуть .....
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Если честно, меня, как водителя и пешехода, эти Зайцедроновы уже достали.
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А в это время в Питере внедорожник сбил пешеходов раскидав их как кегли, водитель под наркотой отключился за рулем. 2 погибли, 3 ранено. Среди погибших гражданин США. ВИДЕО:
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то она и была, у нее суд только завтра, девочка решила развеяться.
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Если бы не гражданин США, то пешеходы должны быть однозначно виноваты...А так скрепоноцам прийдется решать вопрос
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выдадут паспорт ему задним числом с пропиской в тамбове и будет "свой" Поліцейські в Києві зі стріляниною зупинили позашляховик із п'яною жінкою за кермом - Цензор.НЕТ 4922
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Молодцы, что остановили, но судя по попаданиям гатили в тетку, а должны были в колесо.
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а по колесах то за що?? Вони ж не бухали... Вони то якраз і невинні, ті автоколеса..
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"солнышко" просто разговаривало по телефону и не слышало выстрелов..
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Баба за кермом та ще і п'яна ?!!! - "НЕ ВЕРЮ !" ( К.С. Станиславсий ) 😕😕😕
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолицейские в Киеве со стрельбой остановили внедорожник с пьяной женщиной за рулем. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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