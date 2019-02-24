 Подготовка военнообязанных подразделений территориальной обороны проходит на Тернопольщине. ФОТОрепортаж

Мероприятие оргядра подразделений теробороны проходило в рамках программы "Единого стрелкового дня", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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По словам командира бригады территориальной обороны ОК "Запад" полковника Олега Дидиченко, участники учений выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного стрелкового оружия, усовершенствовали тактическую, тактико-специальную и военно-медицинскую подготовку.

"Данные учения помогают организовываться, ориентироваться, а также быть готовыми к различным ситуациям, и в первую очередь к чрезвычайным ситуациям военного характера", - отметил полковник Олег Дидиченко.

В случае необходимости военнообязанные будут привлекаться к охране и обороне наиболее важных государственных объектов коммуникаций на территории области.

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Фото: mil.gov.ua