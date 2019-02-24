 Литургию памяти Небесной Сотни отслужили в Стамбуле, - консульство. ФОТОрепортаж

Об этом в Facebook сообщило генеральное консульство Украины в Стамбуле, информирует Цензор.НЕТ.
Службу провели в храме Святого Николая в стамбульском районе Фатих, говорится в сообщении. Этот православный храм расположен в квартале Фанар (Фенер), недалеко от комплекса зданий Вселенского патриархата.
"Участие в богослужении приняли представители генконсульства Украины в Стамбуле и украинское общество. Украинская община подарила Храмовые "Ангелы памяти", изготовленные детьми в украинском субботней школе", - отмечают в консульстве.
а что у нас церковь связана с властью как НА РАИСЕ???
Кто по твоему должен был церковные свечки держать??? Порох? Климник? Может ТИМОХА???
Баба Жуля ведь тоже власть...
У НАС ПАРЛАМЕНТСКО-ПРЕЗИДЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА!!!
Д..БЫ!!!!
Так шо власть даже сраный Бойко...с Рабиновичем!!!
Именно ВРУ и КМУ несет ответственность шо у вас бакланов на столе ПОЖРАТЬ!!!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Украина
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2465405.html