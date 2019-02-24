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 Фоторепортаж, За рубежом
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 Литургию памяти Небесной Сотни отслужили в Стамбуле, - консульство. ФОТОрепортаж

В крупнейшем городе Турции Стамбуле отслужили божественную литургию на увековечение памяти Героев Небесной Сотни по благословению Вселенского патриарха Варфоломея.

Об этом в Facebook сообщило генеральное консульство Украины в Стамбуле, информирует Цензор.НЕТ.

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Службу провели в храме Святого Николая в стамбульском районе Фатих, говорится в сообщении. Этот православный храм расположен в квартале Фанар (Фенер), недалеко от комплекса зданий Вселенского патриархата.

"Участие в богослужении приняли представители генконсульства Украины в Стамбуле и украинское общество. Украинская община подарила Храмовые "Ангелы памяти", изготовленные детьми в украинском субботней школе", - отмечают в консульстве.

Литургию памяти Небесной Сотни отслужили в Стамбуле, - консульство 01

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Литургию памяти Небесной Сотни отслужили в Стамбуле, - консульство 02
Литургию памяти Небесной Сотни отслужили в Стамбуле, - консульство 03
Литургию памяти Небесной Сотни отслужили в Стамбуле, - консульство 04
Литургию памяти Небесной Сотни отслужили в Стамбуле, - консульство 05

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Литургию памяти Небесной Сотни отслужили в Стамбуле, - консульство 06
Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

Источник: https://censor.net.ua/p3113475
 
   
 Топ комментарии
 
На такій темі стільки бруду лити це ГРІХ. А за літургію велика подяка. Царство небесне нашим героям.
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Про этот фейк писали 4-ре года назад( вот боты твари, мерзкие
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А нащо щ церква треба? Щоб літургії співати.
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Треба було усіх в католики Порошенку переводити. А від ще однієї ортодоксальної церкви ніякої користі, окрім літургії.
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А от "нашей" власти кто то хоть присутствовал.
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он нашей власти))))
а что у нас церковь связана с властью как НА РАИСЕ???
Кто по твоему должен был церковные свечки держать??? Порох? Климник? Может ТИМОХА???
Баба Жуля ведь тоже власть...
У НАС ПАРЛАМЕНТСКО-ПРЕЗИДЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА!!!
Д..БЫ!!!!
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ПАРЛАМЕНТСКО-ПРЕЗИДЕНТСКАЯ!!!
Так шо власть даже сраный Бойко...с Рабиновичем!!!
Именно ВРУ и КМУ несет ответственность шо у вас бакланов на столе ПОЖРАТЬ!!!
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ну це вже ти перегнув. Тобто, крокодил годує рибок, а не рибки крокодила?
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Админ, тисни статейку про идиота лезущего в президенты. Дыбил Зе поздравил украинцев с несуществующим « праздником» который отмечает только рашистские оккупанты )))

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2465405.html
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Какого года фотка? EXIF удален, вообще-то
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Про этот фейк писали 4-ре года назад( вот боты твари, мерзкие
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На такій темі стільки бруду лити це ГРІХ. А за літургію велика подяка. Царство небесне нашим героям.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЛитургию памяти Небесной Сотни отслужили в Стамбуле, - консульство. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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