 Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Первыми в Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии отправились курсанты-выпускники, которые осваивают специальность командиров механизированных подразделений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
В современных учебно-тренировочных комплексах, на тактических полях, военных стрельбищах и танкодроме они совершенствуют свои навыки.
Один из элементов, который осваивают будущие офицеры на полигоне, - стрельба из гранатометов и вооружения БМП с закрытых огневых позиций на большие расстояния.
Курсанты-пехотинцы также овладевают ведением огня с закрытых огневых позиций из вооружения БМП и автоматического станкового гранатомета АГС-17.
"Особенности стрельбы из закрытых огневых позиций состоит в том, что экипажи боевых машин или гранатометные расчеты не видят цели. Поэтому необходимо заранее осуществить привязку на местности, а именно ориентирование происходит с помощью топографических карт. Также могут использоваться данные с беспилотных летательных аппаратов", - рассказывают офицеры-преподаватели.
Интенсивное полевое обучение для курсантов-выпускников Национальной академии сухопутных войск продлится несколько недель.
(гарненько навчайтесь, синочки... та хай би вам ніколи не воювати...)
я просто поделился воспоминаниями..