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 Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Для курсантов выпускных курсов Национальной академии сухопутных войск начался этап усиленной практической подготовки, цель которого - закрепить знания и навыки, полученные во время обучения.

Первыми в Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии отправились курсанты-выпускники, которые осваивают специальность командиров механизированных подразделений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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В современных учебно-тренировочных комплексах, на тактических полях, военных стрельбищах и танкодроме они совершенствуют свои навыки.

Один из элементов, который осваивают будущие офицеры на полигоне, - стрельба из гранатометов и вооружения БМП с закрытых огневых позиций на большие расстояния.

Курсанты-пехотинцы также овладевают ведением огня с закрытых огневых позиций из вооружения БМП и автоматического станкового гранатомета АГС-17.

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"Особенности стрельбы из закрытых огневых позиций состоит в том, что экипажи боевых машин или гранатометные расчеты не видят цели. Поэтому необходимо заранее осуществить привязку на местности, а именно ориентирование происходит с помощью топографических карт. Также могут использоваться данные с беспилотных летательных аппаратов", - рассказывают офицеры-преподаватели.

Интенсивное полевое обучение для курсантов-выпускников Национальной академии сухопутных войск продлится несколько недель.

Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 01
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 02

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Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 03
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 04
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 05
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 06
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 07

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Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 08
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 09
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 10
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 11
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 12

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Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 13
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 14
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 15
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 16
Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны 17

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Источник: https://censor.net.ua/p3113473
 
   
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бережи вас Боженька!
(гарненько навчайтесь, синочки... та хай би вам ніколи не воювати...)
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Вадим троллит наших зрадофилов Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2448
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как кардинально изменилась Армия.. я помню, как сосед по улице покупал своему сыну-призывнику военную форму в 2007г. и проплачивал комроты "доброжелательное отношение" на пол года..
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як хто? солдати в окопах...а на фото зольдатен НАТИ...
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бережи вас Боженька!
(гарненько навчайтесь, синочки... та хай би вам ніколи не воювати...)
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как кардинально изменилась Армия.. я помню, как сосед по улице покупал своему сыну-призывнику военную форму в 2007г. и проплачивал комроты "доброжелательное отношение" на пол года..
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я и сам когда-то был курсантом, так что я различаю призывника от курсанта..
я просто поделился воспоминаниями..
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А кацапські курсанти здають випускні іспити на Донбасі - чому наші так не роблять ? Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4729
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Не вірте в деякі ідіотські новини! Інформація про кацапських курсантів, що здають екзамени на Донбасі, саме із такої категорії. Керівництво РФ - мерзотники, але не ідіоти...
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Чтоб они все повыздыхали людоеды рашистские ! На сафари приехали тренироваться !Подыхайте с педофилом-нелюдем в страшных муках Адиннарод ! Каннибалы-живодеры
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Як так - раз на солдат вчаться - треба воюють. Нічого все життя горлянку коньяком дубити, а потім в штани пісяти як кацапа бачать.
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Цензор.НЕТФотоОбществоЛьвовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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