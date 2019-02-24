 Львовские курсанты проходят интенсивное полевое обучение, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Первыми в Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии отправились курсанты-выпускники, которые осваивают специальность командиров механизированных подразделений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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В современных учебно-тренировочных комплексах, на тактических полях, военных стрельбищах и танкодроме они совершенствуют свои навыки.

Один из элементов, который осваивают будущие офицеры на полигоне, - стрельба из гранатометов и вооружения БМП с закрытых огневых позиций на большие расстояния.

Курсанты-пехотинцы также овладевают ведением огня с закрытых огневых позиций из вооружения БМП и автоматического станкового гранатомета АГС-17.

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"Особенности стрельбы из закрытых огневых позиций состоит в том, что экипажи боевых машин или гранатометные расчеты не видят цели. Поэтому необходимо заранее осуществить привязку на местности, а именно ориентирование происходит с помощью топографических карт. Также могут использоваться данные с беспилотных летательных аппаратов", - рассказывают офицеры-преподаватели.

Интенсивное полевое обучение для курсантов-выпускников Национальной академии сухопутных войск продлится несколько недель.





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