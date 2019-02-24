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 В центре Праги прошел флешмоб "Крым - это Украина". ФОТОрепортаж

В историческом центре столицы Чехии Праги, на Староместской площади состоялась акция по случаю Дня крымскотатарского сопротивления российской оккупации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В центре Праги прошел флешмоб Крым - это Украина 01

Участники акции установили доску с именами и портретами украинских политзаключенных в России и в Крыму, агитационными призывами "Putin go home!", "Stop Russian occupation" и принесли с собой крымскотатарский и украинский символику.

В центре Праги прошел флешмоб Крым - это Украина 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В честь столетия Акта объединения ЗУНР и УНР украинцы образовали живую цепь на Карловом мосту в Праге, - посольство. ФОТОрепортаж

В центре Праги прошел флешмоб Крым - это Украина 03

Около 30 человек выстроились в цепь с буквами и образовали надпись "Крым - это Украина".

В центре Праги прошел флешмоб Крым - это Украина 04

Акция, организованная посольством Украины в Чехии, состоялась в рамках еженедельного "Пражского Майдана".

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День сопротивления оккупации Крыма отмечаю в Украине 26 февраля. В этот день в 2014 году возле здания Верховного Совета Автономной Республики Крым состоялся многотысячный митинг крымскотатарских активистов в поддержку территориальной целостности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3113468
 
   
 Топ комментарии
 
Чудово, що є небайдужі люди.
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А хтось визнав Крим російським ? Не чула.
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это хорошо что мыслить начинаете, свинособаки...)
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А хтось визнав Крим російським ? Не чула.
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Вы игнорируете официальные издания Венесуэлы, КНДР, Никарагуа, Сирии и Афганистана?!

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які ще небайдужі люди? пів-чехії заробітчан, і буде ще більше. сам готую документи на євакуацію з пеціної панщини.
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Так справді братні чехи це і так знають і визнають. За винятком дегенерата Земана і ще декількох дегенератів, що воювали за ДНЛР. Ті, правда, теж знали, але визнавати не хотіли. Як на мене, такі флеш-моби потрібно проводити у країнах так званої Старої Європи - Німеччині, Італії, Франції. Особливо Італії, де дотепер судять нашого нацгвардійця, який захищав свою батьківщину і Німеччині, яка з кацапським Північним потоком-2 носиться, як з писаною торбою.
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Молодцы! Спасибо!
... В Чехии дохрена и местной, и мацковской ваты. Портреты путена в той же Праге в каждой сувенирной лавке. Круг любителей руцкаго мира пополнился ещё и "беженцами с наваросии" , которые чёт не поехали в расейскую тайгу, а рванули в гейскую Европу...
Так что, подобные акции, как говаривал Свирид Голохвастов, очень и очень В центре Праги прошел флешмоб "Крым - это Украина" - Цензор.НЕТ 7303
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Всегда задаюсь вопросом, местное население на таких сходках бывает?
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это хорошо что мыслить начинаете, свинособаки...)
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а так же имперцы и федерасты https://www.youtube.com/watch?v=SmFFYvr9x2M&t=23s
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Как бы тони было, флешмоб в честь рашки, пройдет только в одном случае.
Когда она накроется медным тазом.
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Честно поднадоела эта показуха. Флэшмобами войны не выигрывают.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ центре Праги прошел флешмоб "Крым - это Украина". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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