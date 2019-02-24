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 Одесские таможенники помешали вывозу из Украины старинной монеты, стоимостью 45 тыс. долл., - ГФС. ФОТО

1 рубль серебром, датированный 1796 годом, пытался с сокрытием от таможенного контроля вывезти из Украины гражданин Молдовы. Из Одессы в Кишинев он следовал на автомобиле через пункт пропуска "Паланка".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Одесские таможенники помешали вывозу из Украины старинной монеты, стоимостью 45 тыс. долл., - ГФС 01

"Во время совместного таможенно-пограничного контроля среди личных вещей в косметичке в полиэтиленовом пакете было обнаружено значительное количество монет россыпью. При более детальном осмотре выяснилось, что это монеты советских времен, которые не представляют культурной или исторической ценности. Но среди них таможенники нашли серебряную монету номиналом "1 рубль" 1796 года в хорошем состоянии", - говорится в сообщении.

Смотрите: Гражданин Молдовы пытался вывезти в РФ скрипку Stradivarius, - ГФС. ФОТО

Это так называемый 1 рубль Павла I из пробного тиража. Масса монеты - 24 грамма, диаметр - 39 мм.

Одесские таможенники помешали вывозу из Украины старинной монеты, стоимостью 45 тыс. долл., - ГФС 02

Как утверждают эксперты, история возникновения первого серебряного рубля при императоре Павле I началась в ноябре 1796 года, когда на Санкт-Петербургском монетном двора был произведен штемпель для серебряного рубля. Но дизайн монеты, представленной пробным тиражом, не понравился императору. Поэтому в конце в 1796 году в обращение было выпущено 1 серебряный рубль, чеканный с другого штемпеля.

Одесские таможенники помешали вывозу из Украины старинной монеты, стоимостью 45 тыс. долл., - ГФС 03

Смотрите также: Партию старинных монет и банкнот изъяли пограничники в ПП "Устилуг". ВИДЕО

Именно небольшой тираж значительно увеличивает ценность обнаруженной одесскими таможенниками монеты, которая на нумизматическом рынке имеет высокую цену - примерно 45 тыс долл.

По факту незаконного перемещения культурной ценности с сокрытием от таможенного контроля в отношении гражданина Молдовы составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3113466
 
 
 Топ комментарии
 
Одеська таможня легко може не побачити коли вивозять, наприклад, ліс вартістью 450 тисяч доларів, а монету яку не продаси і за 10 тисяч- спіймали!
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А настоящий ли он? У меня тоже есть 12 рублей на серебро, 1834 года. Были бы настоящими - стоили бы не на много меньше. Так явно копия . И выглядит примерно так же. (новая, не побитая)
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А настоящий ли он? У меня тоже есть 12 рублей на серебро, 1834 года. Были бы настоящими - стоили бы не на много меньше. Так явно копия . И выглядит примерно так же. (новая, не побитая)
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это пробная монета, не бывшая в обращении.
а свои проверь или сам чеканишь, раз так уверен что копии?
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Да чего проверять... Мой тоже пробный. Он должен быть из платины. А у меня - из серебра.

За 500 р купил лет 10 назад на блошином рынке. Большая красивая монета.
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такие только на фото видел, будет сувенир.
а сам не подумал, николаевскую монету и всего за 500 р. серебром хоть разжился.
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Розбиратись потрібно. Доки в руки не візьмеш, не зрозумієш.
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Да ..попал чувак... Одеські митники завадили вивезенню з України старовинної монети, вартістю $45 тис., - ДФС - Цензор.НЕТ 2411 Ради такого дела рублика мог и в одно место засунуть Одеські митники завадили вивезенню з України старовинної монети, вартістю $45 тис., - ДФС - Цензор.НЕТ 3828
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Эта монета из пробного тиража, а их там всего ничего, вот поэтому и цена такая.
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Любой нумизмат отличит новодел от оригинала.
Нужно быть высококвалифицированным специалистом в этом деле,
чтобы сделать классную подделку.
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запомнился как прыгал с ветки на ветку и кричал термос-термос!
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стоить может и гораздо дороже, от состояния зависит, по фото не скажешь, но вроде неплохо выглядит.
кстати, если нет бумажки, что купил, там-то и у кого-то, мужик попал.
а если есть, то извинятся прийдется.
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никто извиняться не будет, раритет нужно декларировать и платить госпошлины.
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Можно сказать семейная реликвия с тех времен.
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Одеська таможня легко може не побачити коли вивозять, наприклад, ліс вартістью 450 тисяч доларів, а монету яку не продаси і за 10 тисяч- спіймали!
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po mojemu eta moneta podelka.Nado na ekspertizu podat i budet jasno.
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Оказывется одесситы могут работать на таможне, когда захоят.
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молдованин какой-то голубой с косметичкой оказался )) То е п1дозр1ло.
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а шо не можно было просто в карман положить
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Так, навеяло:

Киллер: Не клади её в карман.

Продавец: Сэр?

Киллер: Не клади её в карман. Это твой счастливый четвертак.

Продавец: А куда мне её положить?

Киллер: Куда угодно, только не в карман. Иначе она смешается с другими и станет просто монетой. Чем она и является.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=FHaGc6snWZk
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они там на таможне что уже и экспертизу сделали ? Китайская монета как вариант ?
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Очень похоже на копию. Хотя х/з, может есть любители так портить раритеты Одеські митники завадили вивезенню з України старовинної монети, вартістю $45 тис., - ДФС - Цензор.НЕТ 526
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на алиэкспресс или цигане и алкаши раньше носили такие монеты царских времен.
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после цифры 6 на оригинале в пробной версии неможет быть никакого дополнительного рельефа. а то может на таможне этого незнают
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Нужно таможенников научить пользоваться алиэкспресс. Они будут удивлены что такую монету можно купить за 44 гривны с бесплатной доставкой в Украину.
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Четыре месяца назад я держал в руках две такие монеты плюс восемь монет того же периода но другие..но я их хорошо рассмотрел и даже искал на нумезматических сайтах и нашол....
Их нашли при раскопке котлована на озере Лебедином в Киеве метро Харьковская..
Мне их предлагал купить по 500 гривень за штуку разнорабочий,который выкопал их в какомто холсте и вытер их...
У меня 5.000 гривень с собой не было..
Он был готов и по 300 продать но...я не успел его перехватить на районе...он был в робе Киевэнерго
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Я так упустив срєбрєник Святослава... років 20 пройшло, а досі жаба давить...
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Mne s Ukrainy nedavno pryslali podarok monet jubilejnix,tak nasa tomoznia pricepilos po pocte.Napisal im sto podarok i otpustyli,tam ********** eti monety i byli.
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Кстати да, отличаются. А что у него на шее? Крест магистра Мальтийского ордена?
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А завозить в Украину предметы старины тоже нельзя оказывается с целью защиты отечественного производителя. Щютка канэшна.
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Копия, причем низкого качества.
Это по фото очевидно, это даже не серебро.
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Глупости это.
Если бы она была такая ценная, ее бы никогда в общую кучу не кинули. Такие монеты берегут. Ну и монету такой цены хозяин бы нашел куда спрятать хорошо.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОдесские таможенники помешали вывозу из Украины старинной монеты, стоимостью 45 тыс. долл., - ГФС. ФОТО
 
 
 
 
 
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