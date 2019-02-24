 Одесские таможенники помешали вывозу из Украины старинной монеты, стоимостью 45 тыс. долл., - ГФС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
"Во время совместного таможенно-пограничного контроля среди личных вещей в косметичке в полиэтиленовом пакете было обнаружено значительное количество монет россыпью. При более детальном осмотре выяснилось, что это монеты советских времен, которые не представляют культурной или исторической ценности. Но среди них таможенники нашли серебряную монету номиналом "1 рубль" 1796 года в хорошем состоянии", - говорится в сообщении.
Это так называемый 1 рубль Павла I из пробного тиража. Масса монеты - 24 грамма, диаметр - 39 мм.
Как утверждают эксперты, история возникновения первого серебряного рубля при императоре Павле I началась в ноябре 1796 года, когда на Санкт-Петербургском монетном двора был произведен штемпель для серебряного рубля. Но дизайн монеты, представленной пробным тиражом, не понравился императору. Поэтому в конце в 1796 году в обращение было выпущено 1 серебряный рубль, чеканный с другого штемпеля.
Именно небольшой тираж значительно увеличивает ценность обнаруженной одесскими таможенниками монеты, которая на нумизматическом рынке имеет высокую цену - примерно 45 тыс долл.
По факту незаконного перемещения культурной ценности с сокрытием от таможенного контроля в отношении гражданина Молдовы составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
а свои проверь или сам чеканишь, раз так уверен что копии?
За 500 р купил лет 10 назад на блошином рынке. Большая красивая монета.
а сам не подумал, николаевскую монету и всего за 500 р. серебром хоть разжился.
Нужно быть высококвалифицированным специалистом в этом деле,
чтобы сделать классную подделку.
кстати, если нет бумажки, что купил, там-то и у кого-то, мужик попал.
а если есть, то извинятся прийдется.
Киллер: Не клади её в карман.
Продавец: Сэр?
Киллер: Не клади её в карман. Это твой счастливый четвертак.
Продавец: А куда мне её положить?
Киллер: Куда угодно, только не в карман. Иначе она смешается с другими и станет просто монетой. Чем она и является.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=FHaGc6snWZk
Их нашли при раскопке котлована на озере Лебедином в Киеве метро Харьковская..
Мне их предлагал купить по 500 гривень за штуку разнорабочий,который выкопал их в какомто холсте и вытер их...
У меня 5.000 гривень с собой не было..
Он был готов и по 300 продать но...я не успел его перехватить на районе...он был в робе Киевэнерго
Это по фото очевидно, это даже не серебро.
Если бы она была такая ценная, ее бы никогда в общую кучу не кинули. Такие монеты берегут. Ну и монету такой цены хозяин бы нашел куда спрятать хорошо.