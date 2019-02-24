 Одесские таможенники помешали вывозу из Украины старинной монеты, стоимостью 45 тыс. долл., - ГФС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"Во время совместного таможенно-пограничного контроля среди личных вещей в косметичке в полиэтиленовом пакете было обнаружено значительное количество монет россыпью. При более детальном осмотре выяснилось, что это монеты советских времен, которые не представляют культурной или исторической ценности. Но среди них таможенники нашли серебряную монету номиналом "1 рубль" 1796 года в хорошем состоянии", - говорится в сообщении.

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Это так называемый 1 рубль Павла I из пробного тиража. Масса монеты - 24 грамма, диаметр - 39 мм.

Как утверждают эксперты, история возникновения первого серебряного рубля при императоре Павле I началась в ноябре 1796 года, когда на Санкт-Петербургском монетном двора был произведен штемпель для серебряного рубля. Но дизайн монеты, представленной пробным тиражом, не понравился императору. Поэтому в конце в 1796 году в обращение было выпущено 1 серебряный рубль, чеканный с другого штемпеля.

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Именно небольшой тираж значительно увеличивает ценность обнаруженной одесскими таможенниками монеты, которая на нумизматическом рынке имеет высокую цену - примерно 45 тыс долл.

По факту незаконного перемещения культурной ценности с сокрытием от таможенного контроля в отношении гражданина Молдовы составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.