 "Бригада-200" пополнилась": В сети опубликовано фото ликвидированного на Донбассе террориста "ДНР" Пюры

Как передает Цензор.НЕТ, фото наемника РФ опубликовал на странице в Facebook офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.
"Бригада-200" пополнилась очередным бойцом 21 февраля. Пюра Антон из Безыменное (Новоазовский район). Все будет Украина и победа за нами", – отметил офицер ВСУ.
--- П'ємо до дна, аби думка завжди була одна!
Слава Україні !
Смерть свинособакам!
Ватник поверил в ********** сказки
И нацепил колорадку на каску.
Взрыв прогремел, разлетелися клочья...
М-да, колорадка - защита не очень.
Всё, что осталось от ихтамнета. Одни обугленные яйца
Единственное утешение - у чёткого пацанчика яйца даже после смерти чёткие )))
Не, без Енота я радоваться не буду .
Я на радостях сама себя лайкнула ☺️
Слава Нації !
АМИНЬ!
АМИНЬ!"..,до слёз,как говорила одна моя знакомая..,"я просто балдю".
https://www.youtube.com/watch?v=SkCKNdqkjbA
АСИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ АМЕРИКЕ. ТОТ САМЫЙ
Бурятские шаманы сожгли пять верблюдов «для укрепления России»
https://www.facebook.com/irina.shrayber/videos/1765632793543149/
С одной стороны - это настораживает, но, с другой стороны - так им и надо . Ибо, нефиг шастать !
Если кто-то стесняется сказать, беру это на себя : " Сдохните все мрази с кацапстана ". И чем больше вас меньше , тем больше нам лучше .
Там,априори, некого жалеть.
Имхо,надо бы найти и ту старую свиноматку прибить,которая этого орка на свет высрала.Слово "родила"-это не о них.
Тут на его странице вконтакте этого красавца в рай по скорому со сватали. Но мне шота кажется шо его "рай" будет выглядеть примерно так