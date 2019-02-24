 "Бригада-200" пополнилась": В сети опубликовано фото ликвидированного на Донбассе террориста "ДНР" Пюры

Как передает Цензор.НЕТ, фото наемника РФ опубликовал на странице в Facebook офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.

"Бригада-200" пополнилась очередным бойцом 21 февраля. Пюра Антон из Безыменное (Новоазовский район). Все будет Украина и победа за нами", – отметил офицер ВСУ.













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