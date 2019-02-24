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 "Бригада-200" пополнилась": В сети опубликовано фото ликвидированного на Донбассе террориста "ДНР" Пюры

В зоне проведения Операции Объединенных Сил на Донбассе был ликвидирован очередной наемник российско-оккупационных войск.

Как передает Цензор.НЕТ, фото наемника РФ опубликовал на странице в Facebook офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.

"Бригада-200" пополнилась очередным бойцом 21 февраля. Пюра Антон из Безыменное (Новоазовский район). Все будет Украина и победа за нами", – отметил офицер ВСУ.


Бригада-200 пополнилась: В сети опубликовано фото ликвидированного на Донбассе террориста ДНР Пюры 01
Бригада-200 пополнилась: В сети опубликовано фото ликвидированного на Донбассе террориста ДНР Пюры 02
Бригада-200 пополнилась: В сети опубликовано фото ликвидированного на Донбассе террориста ДНР Пюры 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Горить! Шось похоже на танка. Сворачуєм удочки!", - украинские воины подбили из ПТРК "Стугна-П" вражескую бронемашину на Донбассе. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/p3113452
 
   
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Героям Слава!
Смерть свинособакам!
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С языка просто сняли. Тоже хотел пошутить про пюре
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Відверто кажучи я теж спочатку так само подумав..😁

--- П'ємо до дна, аби думка завжди була одна!

Слава Україні !
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Это пюре не кошерное, отдайте его свиньям "Бригада-200" пополнилась": В сети опубликовано фото ликвидированного на Донбассе террориста "ДНР" Пюры - Цензор.НЕТ 5462
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...ехал сепар на машине -- весь подорванный на мине...
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Блін! А калорадка не помогла? Нє? Твою дівізію! І как же вєріть у бессмєртний полк?
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Сочинилось экспромтом (на мотив стихов-садюжек про маленького мальчика) "Бригада-200" пополнилась": В сети опубликовано фото ликвидированного на Донбассе террориста "ДНР" Пюры - Цензор.НЕТ 8808

Ватник поверил в ********** сказки
И нацепил колорадку на каску.
Взрыв прогремел, разлетелися клочья...
М-да, колорадка - защита не очень.
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В своё время (да и сейчас иногда) веселили машинные переводы с азиатских языков... Чё-то вспомнил ПРОРОЧЕСКИЙ перл из меню тайского ресторана.
Всё, что осталось от ихтамнета. Одни обугленные яйца
Единственное утешение - у чёткого пацанчика яйца даже после смерти чёткие )))

"Бригада-200" пополнилась": В сети опубликовано фото ликвидированного на Донбассе террориста "ДНР" Пюры - Цензор.НЕТ 4690
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Четкие йайца - всегда гремят ! Ведь не зря их в народе называют - бубенцы 😊
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У Енота сегодня вихадной ?
Не, без Енота я радоваться не буду .
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Пошла жара ! Пошёл Енот !
Я на радостях сама себя лайкнула ☺️
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Еноту постоянный лайк!Он заслужил.Каждый день прыгает.
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З Пюри зробили фарш для котлет. Буде тепер щурам та хробакам тиждень чим харчуватися.. Маю лише надію, що шкоди здоров'ю щурів від цієї козлородої нечисті не буде..😕😕😕

Слава Нації !
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слезы радости мешают мне скорбить вместе с ватным сообществом и совкодрочерами.
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от чистого сердца желаю крепкого здоровья ВСЕМ ПОГИБШИМ ЗА НЕДОРОСИЮ и ЛНР/ДНР-СОСИИ

АМИНЬ!
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Платоныч..,ну ты просто супер..,особенно вот это"... ВСЕМ ПОГИБШИМ ЗА НЕДОРОСИЮ и ЛНР/ДНР-СОСИИ

АМИНЬ!"..,до слёз,как говорила одна моя знакомая..,"я просто балдю".
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там проспиртовані так добрива - шо ще декілька років родити там нічого не буде
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Утилізаія біологічного сміття пройшла успішно! А це доволі таки не просте заняття- утилізація кацапських біовідходів. Тому шо дуже вже дохєра їх на нашій землі розвелося... Дай Боже- завтра тоже...
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Катька Колода засветилась в жалостях по дохлой мрази... увидите - гасите ей фонари сразу, иначе стуканет на вас и поедете на подвал.
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І москаля нема , немає москаля одна сира земля
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Я навіть згоден щоб їм земля була пухом,тільки одразу усім,у один день.
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приятная новость, но смущает одно-почему так мало-всего одно пюре
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Безыменнских рыбалок до войны фсб-ники как котят потопила. Теперь их односельчане за идеи той же фсб двухсотятся по окопам. Дебилов история не учит!
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Пришли в чужую страну для убийств и грабежей, если местного разлива, то предал свою страну для убийств и грабежей и мечтают о райских вратах открытых....Это шо, православие или м/патриархат так учит?
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Этот придурок местный,Безыменное это недалеко от Мариуполя.
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С пополнением в рядах безымянных удобрений!
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ну а шо?
АСИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ АМЕРИКЕ. ТОТ САМЫЙ
Бурятские шаманы сожгли пять верблюдов «для укрепления России»

https://www.facebook.com/irina.shrayber/videos/1765632793543149/
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После Захера, Киви, Моторыла, Бетмена, Дремова, Мозгового не так, конечно, впечатляет. Но, все равно, мелочь, а приятно
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Замечено - у каждого хероя новососии всегда на страницах в соцсетях присутствуют данила багров (т.н. "брат" ) и еще парочка умильных собачек бойцовских пород ...
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Вы представляете, насколько нас - украинцев , достала эта мразь русаковская, что мы радуемся смерти человека !
С одной стороны - это настораживает, но, с другой стороны - так им и надо . Ибо, нефиг шастать !
Если кто-то стесняется сказать, беру это на себя : " Сдохните все мрази с кацапстана ". И чем больше вас меньше , тем больше нам лучше .
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Ну вот я не постесняюсь.Пусть сдохнут все кацапы,включая и малолетних *********.
Там,априори, некого жалеть.
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Привык воображать бородатого орка , а тут молодая юная гнида . Цука а мог бы жить и жить..
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Да лучше бы он еще маленьким сдох.Неизвестно сколько эта мразота натворила горя.
Имхо,надо бы найти и ту старую свиноматку прибить,которая этого орка на свет высрала.Слово "родила"-это не о них.
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Нащадок мокшан пішов у пекло на фарш)) смерть ворогам України!!!
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дай Бог,чтоб не последний! ну,не чокаясь:
"Бригада-200" поповнилася": у мережі опубліковано фото ліквідованого на Донбасі терориста "ДНР" Пюри - Цензор.НЕТ 8073
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" Поховали москаля, як собаку. Видно ноги, видно роги - видно сраку.."
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"Бригада-200" поповнилася": у мережі опубліковано фото ліквідованого на Донбасі терориста "ДНР" Пюри - Цензор.НЕТ 5409
Тут на его странице вконтакте этого красавца в рай по скорому со сватали. Но мне шота кажется шо его "рай" будет выглядеть примерно так
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Крымско татарский активист умер Али Кадыров.В Крыму кацапы на его костях танцуют мрази.
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Ладно не стоит омрачать эту новость.Не для этого ее тут ввставили.Радуемся
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Сдох тварюка ! Дуже гарно !! Продовжуйте парні в том же духе чистити нашу Україну від ціх покидбкив ! .
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Война только начинается.Главное чтоб командование дало приказ на бой.Умирать за Украину не грех
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Шо самое интересное - этот тоже отдал концы за Украину. В некотором смысле.
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Выростила мать придурка, а он молодым и зажмурился. Надеюсь что навоз хоть из него получится хороший
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Бригада-200" пополнилась": В сети опубликовано фото ликвидированного на Донбассе террориста "ДНР" Пюры
 
 
 
 
 
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