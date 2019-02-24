 "Вече достоинства за чистые выборы" прошло на Майдане Незалежности в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
"Объединенные силы националистов объявляют масштабную кампанию противодействия подкупу во время президентских и парламентских выборов, которые стартуют в этом году. Мы будем жестко преследовать тех, кто организует массовую "скупку" голосов", - заявляют организаторы акции.
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Выборы, как инструмент народовластия, должны быть "чистыми" - без "гречкосеев", "лавочек" и финансовых поощрений для избирателей, считают участники акции.
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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТИсточник: https://censor.net.ua/p3113450
Это как пчелы будут бороться против меда.
Сколько существует демократия, выборы, в большей или меньшей мере столько же будет существовать и подкуп избирателей.
Ці гроші можна було б використати на щось корисне та зосередитися на виборах до ВР. Але складається враження, що хтось їх смикає за ниточку і змушує постійно брати участь у безперспективних виборах президента.
Тільки повний ідіот піде на фейкшоу під назвою-вибори.
а ти її захищав..
Вам там поп привет передавал,тот что Вас с церкви за тот палец вытаскал...
Лишь тогда станет не выгодно вбухивать миллиарды в рекламу, подкупы, схемы и фальсификации.
А так Пеца Свинорыл за следующие 5 лет успеет отбить с лихвой вложенные бабки и на третий срок припасётся скарбом.
на тв показували як в першій декаді 2000х в рамках передвиборчої кампанії на сході люля обіцяла людям російську мову, а на заході з надривом у голосі те саме казала про українську.
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ация: намечается, что президентом может стать В.Зеленский, председателем Верховной
Рады П.Порошенко, премьер - министром В.Гройсман. Может произойти то, чего так сильно
боялся великий украинский поэт Т.Г.Шевченко. Тогда под угрозу может стать само сущест-вование Украины. Так что над Украиной нависла смертельная опасность. Что тут могут сделать националисты? Это большой вопрос.
Щас они с радостью его б вернули шоб било с кем бороться, бо петро цука все их лозунги скопипастил)
Сам за них голосував.
Проводили віче інші люди може повірив а так вони давно давно вже просрали до себе довіру
Народне Віче на Майдані
На всех прошлых "вече" я был.
И я тебе уже говорил. Картинки у тебя тупые но, когды ты начинаешь писать ...уж лучше картинки. Двух слов связать не способно