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 В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят "Вече достоинства за чистые выборы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят акцию "Вече достоинства за чистые выборы", выступая против практик подкупа избирателей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы 01

"Объединенные силы националистов объявляют масштабную кампанию противодействия подкупу во время президентских и парламентских выборов, которые стартуют в этом году. Мы будем жестко преследовать тех, кто организует массовую "скупку" голосов", - заявляют организаторы акции.

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, - Аваков

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы 03
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы 04
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы 05
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если вы будете продолжать драться за власть, бросая под ноги врагу наше государство, придут другие, которые вынесут вас на свалку истории, - Ярош обратился к участникам избирательной кампании

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы 07

Выборы, как инструмент народовластия, должны быть "чистыми" - без "гречкосеев", "лавочек" и финансовых поощрений для избирателей, считают участники акции.

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы 08
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы 09
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы 10

Читайте также: Большинство открытых производств о подкупе избирателей касаются штаба Тимошенко, - ШкирякВ Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы 11

Фото и видео  - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3113450
 
 
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Народ у нас не дураки, давно уже поняли, что настощий патриот не тот, кто как дурень с писаной торбой носится с церковной грамотой, а тот, кто бореться с корупцией и воровством; не тот кто пустопорожне разглагольствует об армии, а тот, кто не допускает взрывов на хранилищах техники и боеприпасов и жестко наказывает виновных; не тот кто кричит геть выд москвы, при этом ежегодно наращивает с этой самой москвой обьемы товарооборота и два с половиной года платит налоги в бюджет агрессора, а тот, кто разрывает с оккупантом все отношения и делает реальную, а не фейковую, реформу в армии. Поэтому соевому гуану абсолютно ничего на честных выборах не светит, вся надежда на фальсификации
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Кошулинский - нормальный кандидат. Но Белецкий его не поддержал - он не поддерживает стремление к европейским ценностям?
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Бесплатная акция?
Злоба дня, так сказать...
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националисты не подкупает? а ведь не трудно устроить и обвенить именно их, полезные идиоты есть во всех партиях.
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Шо,опять?! По скільки платять цього разу?!
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Мося тоже называет себя националистом, чередуя это с видным госдетелем В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят "Вече достоинства за честные выборы" - Цензор.НЕТ 8998
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Честные выборы при диабетике, это нонсенс, это анриал
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Возьмите петра ляксеича в оборот,при нынишних расскладах это нужно только ему,чтоб любой ценой залезть во второй тур,ведь начиналось все как красиво в одинтур))))
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А пэтя придёт? В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят "Вече достоинства за честные выборы" - Цензор.НЕТ 8912Или он стоит в очереди за билетом до Ростова..
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он сейчас ставит свечку в церкви, шоб его попустило, после "украинских оккупантов"
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Кошулинський Гідна Людина,нажаль в нього немає шансів на перемогу.Головне прибрати Баригу.
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да всё равно честно или не честно лишь бы Петро был избран.
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- Кому тут еще, ***, реформ не хватает? - сердито спросил Порошенко, подъезжая к собравшимся на бульдозере, который он бережно хранил еще со времен Майдана. - Может, мне поискать способ, как отреагировать на вашу неудовлетворенность?©

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За честные выборы - значит против Порохряка - значит рука масквы!
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Вече...Я же говорил - съезд партии Свобода. Агитационное мероприятие одного из кандидатов.
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Пофиг кто приде к власти.Главное не предавать идеалы Майдана-Дорога в Европу.
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Ніяке Віче не стане гарантією чесних виборів, як і не достукається до совісті тих, хто вже запланував і здійснює заходи для приходу до влади, або утриминня її за будь-яку ціну. Такі мають виправдання - "переможців не судять". І це правда. У нас переможці судять. Тому сама влада - це приз. А деколи і порятунок від в'язниці. І завжди - поліпшення умов життя і ведення бізнесу для переможців. Це буде продовжуватися доти, доки бізнес не буде повністю і без будь-яких умов відокремлений від влади. І віче потрібно проводити саме під такими гаслами, а не під гаслами проведення чесних виборів. У нас при владі великий бізнес. А великий бізнес великим не може бути, якщо буде чесним у наших теперішніх умовах.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят "Вече достоинства за чистые выборы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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