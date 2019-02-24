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Все про:акция (1876) Киев (17216) националисты (381) подкуп (418) Богачук Олег (805)

 В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят "Вече достоинства за чистые выборы" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят акцию "Вече достоинства за чистые выборы", выступая против практик подкупа избирателей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 01

"Объединенные силы националистов объявляют масштабную кампанию противодействия подкупу во время президентских и парламентских выборов, которые стартуют в этом году. Мы будем жестко преследовать тех, кто организует массовую "скупку" голосов", - заявляют организаторы акции.

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, - Аваков

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 03
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 04
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 05
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если вы будете продолжать драться за власть, бросая под ноги врагу наше государство, придут другие, которые вынесут вас на свалку истории, - Ярош обратился к участникам избирательной кампании

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 07

Выборы, как инструмент народовластия, должны быть "чистыми" - без "гречкосеев", "лавочек" и финансовых поощрений для избирателей, считают участники акции.

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 08
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 09
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 10

Читайте также: Большинство открытых производств о подкупе избирателей касаются штаба Тимошенко, - ШкирякВ Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 11

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 12
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 13

В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 14
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 15
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 16
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 17
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 18
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 19

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В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 20
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В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 29

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В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 37

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В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 38
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят Вече достоинства за чистые выборы (обновлено) 39

Фото и видео  - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3113450
 
   
 Топ комментарии
 
Народ у нас не дураки, давно уже поняли, что настощий патриот не тот, кто как дурень с писаной торбой носится с церковной грамотой, а тот, кто бореться с корупцией и воровством; не тот кто пустопорожне разглагольствует об армии, а тот, кто не допускает взрывов на хранилищах техники и боеприпасов и жестко наказывает виновных; не тот кто кричит геть выд москвы, при этом ежегодно наращивает с этой самой москвой обьемы товарооборота и два с половиной года платит налоги в бюджет агрессора, а тот, кто разрывает с оккупантом все отношения и делает реальную, а не фейковую, реформу в армии. Поэтому соевому гуану абсолютно ничего на честных выборах не светит, вся надежда на фальсификации
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Возьмите петра ляксеича в оборот,при нынишних расскладах это нужно только ему,чтоб любой ценой залезть во второй тур,ведь начиналось все как красиво в одинтур))))
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- Кому тут еще, бля, реформ не хватает? - сердито спросил Порошенко, подъезжая к собравшимся на бульдозере, который он бережно хранил еще со времен Майдана. - Может, мне поискать способ, как отреагировать на вашу неудовлетворенность?©
В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят "Вече достоинства за честные выборы" - Цензор.НЕТ 7073
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Когда же вас попустит? Они все одна банда думайте головой, а не жопой.
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Бляха-муха,набігло коментаторів,прадажные нацики,ахенты фесебе,щось нове вже вигадай дегенерат шоколадный)
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так спочатку Юлю топили, потім Зе та пана Анатолія. Тепер вже й тих, хто в другому десятку по рейтингу, щоб для вірного. От буде стаття про Бойко_Вілкул_Мураєва, то там і пів сотні коментарів не буде У Києві на Майдані Незалежності націоналісти проводять "Віче гідності за чисті вибори" (оновлено) - Цензор.НЕТ 4586 І ніби правильно, бо чого об багно руки марати, але щось зовсім не так...
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Как сказали бы свиноботы: якщо вибори будуть чесними - то Путiн нападе.
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В Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят акцию "Вече достоинства за чистые выборы", выступая против практик подкупа избирателей.
Это как пчелы будут бороться против меда.

Сколько существует демократия, выборы, в большей или меньшей мере столько же будет существовать и подкуп избирателей.
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Отакі "націоналісти": знаючи. що ґарантовано не матимуть перемоги на президентських виборах, все одно викидають купу грошей щоб "промацати" свій електорат перед виборами до ВР. Це позиція банальних постсовкових "політиків", а не націоналістів.
Ці гроші можна було б використати на щось корисне та зосередитися на виборах до ВР. Але складається враження, що хтось їх смикає за ниточку і змушує постійно брати участь у безперспективних виборах президента.
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Вот именно, не имея перспектив, необходимо поддержать одного из кандидатов, не забывая при этом критиковать его, хотя... тогда станет ясно - что они за националисты...
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Треба прямо казати: вибори без вибору.
Тільки повний ідіот піде на фейкшоу під назвою-вибори.
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На выборы должны пойти все, тогда они будут максимально честными. Кое кому очень выгодно, чтоб на выборы пришло как можно меньше избирателей. В некоторых странах за неявку на избирательный участок штрафуют серьезно.
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Проголосуй за Ригованова. Тобі все одно, а людині з таким призвіщем кожен голос в радість.
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Щось дивно правда? Мітинг у центрі Києва, а охорони я не бачу. Як так?
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"націоналісти" за путінські рублі
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А може це кишенькові націоналісти? І географія тут не до чого. В Москві до слова своїх націоналістів теж не охороняють на відміну від опозиційних, хоча після вбивства Немцова там немає нормальної опозиції.
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Шота со смолоскыпами хороводы водить их приходит гоооооораздо больше, чем поддержать "чистые выборы". У Києві на Майдані Незалежності націоналісти проводять "Віче гідності за чисті вибори" (оновлено) - Цензор.НЕТ 7677 Не удивлюсь, если никакой "масштабной кампании противодействия подкупу" от них мы не увидим. Самое большее, на что они способны- делать мелкие пакости на митингах оппозиции за бабки барыжной власти.
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Вообще в Украине нужно делать выборы каждый год. И президента, и парламента.
Лишь тогда станет не выгодно вбухивать миллиарды в рекламу, подкупы, схемы и фальсификации.
А так Пеца Свинорыл за следующие 5 лет успеет отбить с лихвой вложенные бабки и на третий срок припасётся скарбом.
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А продажні "націоналісти" їм підтанцьовують
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ви тут наблаблали і без жоднісінького доказу.
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чудовий жарт У Києві на Майдані Незалежності націоналісти проводять "Віче гідності за чисті вибори" (оновлено) - Цензор.НЕТ 7385
на тв показували як в першій декаді 2000х в рамках передвиборчої кампанії на сході люля обіцяла людям російську мову, а на заході з надривом у голосі те саме казала про українську.
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Ахмєтов уже не приховує, що Ляшко - його кандидат. Можна так не ховатися вже У Києві на Майдані Незалежності націоналісти проводять "Віче гідності за чисті вибори" (оновлено) - Цензор.НЕТ 1980 А ви здивовані?

Наш телеграмУ Києві на Майдані Незалежності націоналісти проводять "Віче гідності за чисті вибори" (оновлено) - Цензор.НЕТ 2211: https://t.me/stopgnida У Києві на Майдані Незалежності націоналісти проводять "Віче гідності за чисті вибори" (оновлено) - Цензор.НЕТ 1096
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Это хорошее дело делают националисты. Но дело в том, сейчас складывается такая ситу-
ация: намечается, что президентом может стать В.Зеленский, председателем Верховной
Рады П.Порошенко, премьер - министром В.Гройсман. Может произойти то, чего так сильно
боялся великий украинский поэт Т.Г.Шевченко. Тогда под угрозу может стать само сущест-вование Украины. Так что над Украиной нависла смертельная опасность. Что тут могут сделать националисты? Это большой вопрос.
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А ви впевнені, що ця мізерна частинка з прапорами є націоналістами? Я не дуже.
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ПО не народний депутат, тому спікерство йому не світить ні зараз, а восени - тим більше. Хоча рокіровку з Гройсманом провести може. Але прем'єр - то так низько для ГЕТЬМАНА!
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Так націоналісти можуть принаймі то сказати...як сказали Ви...А то вони бачать ватники,а ярмолок чомусь в упор не помічають...
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Кошулинський, напевно, самий порядний і достойний кандидат, але через невеликий рейтинг, на жаль, може стати могилою відданих за нього голосів. Це вирок нашому суспільству. Скільки своєї крові вже пролили націоналісти за Україну, а вдячності від народу України годі й чекати.
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Проблема Свободи що вони владу розглядають як якийсь приз - боролись, мовляв, віддавайте "Укрспирт")
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Золотое время "Свободи" било при федориче - 15% в ВР.
Щас они с радостью его б вернули шоб било с кем бороться, бо петро цука все их лозунги скопипастил)
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Так партія "Свобода" була у Янека на утриманні. А зараз у пуйла
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Побачив Тягнибока то усе зразу стало на свої місця то все запроданець за бабло вивів народ зразу спектакль потім гроші.
Проводили віче інші люди може повірив а так вони давно давно вже просрали до себе довіру
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Якби вони мали стільки ж фінансування і доступу до ЗМІ як бют чи бпп, то їхня перемога буда би безальтернативною. А так... навряд.
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З'їзд ВО Свобода на Майдані Незалежності.

У Києві на Майдані Незалежності націоналісти проводять "Віче гідності за чисті вибори" (оновлено) - Цензор.НЕТ 5478
Народне Віче на Майдані У Києві на Майдані Незалежності націоналісти проводять "Віче гідності за чисті вибори" (оновлено) - Цензор.НЕТ 7913
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По барабану Пэте эти виче. Бабло свое дело делает, выборы куплены! Если люди промолчат и простят это барыге, то они достойны своего барыги-кровопийца............
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мне по барабану этот съезд партии свобода в моем городе. Своей ярко выраженной партийной принадлежностью они дискредитируют те правильные идеи которые будут там сказаны, как само "вече" в целом.
На всех прошлых "вече" я был.
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а я думаю,что-то сегодня не банят...а оказывается Бутусов занят чутка..
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щоб вибори були чесні без потрясінь і майданів треба щоб влада була не шахрайська і не бандитська. те що вибори перетворюються в кризу показує справжнє обличчя влади.
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Найкращий засіб від фальсифікації виборів - направити в КОЖНУ ДВК своїх представників. Хоча б по одному члену ДВК і одному спостерігачу.
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среди вас порохобот вроде как затисался,не верите? -фотофакт!У Києві на Майдані Незалежності націоналісти проводять "Віче гідності за чисті вибори" (оновлено) - Цензор.НЕТ 6244
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*"Среди вас"-это я националистов имею ввиду
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Бутусов в националисты записался ?!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Киеве на Майдане Незалежности националисты проводят "Вече достоинства за чистые выборы" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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