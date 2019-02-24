EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  474  4
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7634) Донбасс (18016) разруха (209) СЦКК (487)

 Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Сегодня, 24 февраля, примерно в 5:00 утра, российско-оккупационные войска осуществили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС 01

Мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев. Напуганные люди едва успевали прятаться от взрывов.

Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ в присутствии наблюдателей миссии

Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС 03
Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС 04

Также смотрите: Террористы обстреляли из запрещенного оружия жилой дом в Зайцево, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС 05

"Жена схватила нашу трехлетнюю дочь и мы хотели выбежать, но последующим взрывом выбило двери и мы упали, - говорит житель Золотого Дмитрий. - Из-за пережитого моя дочь перестала разговаривать ... Что нам делать, я не знаю".

Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС 06
Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС 07

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ритуальный автобус с людьми попал под обстрел оккупантов в Чермалыке, пострадавших нет, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС 08

Сейчас на месте преступления российских оккупационных войск работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательную базу террористического акта против мирного населения Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3113443
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пропоную тих, хто вважають кацапів братами селити в такі населені пункти для поглибленого пізнання братськоі любові....
 показать весь комментарий
 
 
обострение у свинособак началось - весна, выборы в Украине!... Окупанти з мінометів обстріляли житлові будинки Золотого та Новоолександрівки, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 9372
 показать весь комментарий
 
 
ОБСЕ и ООН так шокированы что даже озабоченность не выражают.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если бы не бендэровцы, то и обстрэлов небыло бы)))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияОккупанты из минометов обстреляли жилые дома Золотого и Новоалександровки, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх