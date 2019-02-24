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Все про:спорт (1692) гимнастика (55) Радивилов (4)

 Украинский гимнаст Радивилов выиграл этап Кубка мира в Австралии. ФОТО

Украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл золото этапа Кубка мира в Мельбурне, Австралия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Xsport, украинец показал лучший результат в опорном прыжке, набрав 14,949 балла.

Украинский гимнаст Радивилов выиграл этап Кубка мира в Австралии 01

На втором месте выступление завершил Лори Фраска из Франции, записав в свой актив 14,900 пункта. Бронзу соревнований добыл британец Доминик Каннингем, показавший результат 14,749 балла.

Украинский гимнаст Радивилов выиграл этап Кубка мира в Австралии 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинец Радивилов завоевал серебро на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. ВИДЕО

Напомним, что в ноябре прошлого года Радивилов также взял золото Кубка мира в опорном прыжке, но на турнире в Германии.

Источник: https://censor.net.ua/p3113441
 
   
 Топ комментарии
 
У вас там разнарядка?

Хотя я всегда восхищался барИгоборцунами в плане того, что они могут всунуть своё "ФЭ!" относительно Порошенка в казалось бы совершенно неподходящую новость.

Что тут скажешь? М А Л А Д Е Ц!
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Молодец, парень, искренние поздравления и так держать!!!
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Прошла зима , настало лето ****** БПП за это !
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У вас там разнарядка?

Хотя я всегда восхищался барИгоборцунами в плане того, что они могут всунуть своё "ФЭ!" относительно Порошенка в казалось бы совершенно неподходящую новость.

Что тут скажешь? М А Л А Д Е Ц!
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Разнарядка у нас, а по разнарядке про Пороха не в тему высрался почему-то ты?
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шо- ******** тебе солоденькии? а ти що думав в казку попав
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Заживо обеспечивай себе старость! Украинский гимнаст Радивилов выиграл этап Кубка мира в Австралии - Цензор.НЕТ 3570
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******** чим? Разрывом пукана Чуба на левой новсти? Да мне как-то... то ж его пукан.
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Молодец, парень, искренние поздравления и так держать!!!
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Молодец ! Так держать во Славу Украины ! Украинский гимнаст Радивилов выиграл этап Кубка мира в Австралии - Цензор.НЕТ 8686
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Вітаю!українці,займайтесь спортом,читайте,та ходіть у тир вчиться стріляти.
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у ********** спорты, без допинга, и ни туды и ни сюды...))
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не пойму чему все так рады. тут недавно биатлонистка украинская тоже выиграла, серебро что-ли, всем было приятно. а потом у неё взяли интервью и оказалось, что она ждет и надеется поехать на соревнования в Красноярск, что у нее замечательное отношение к россиянам и вообще, спорт вне политики. отака ***** малята...

победительница отбора на Евровидения с Усиком напару тоже "порадовали". боюсь, нам просто надо подождать интервью с новым победителем. сильно хочу ошибиться.
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинский гимнаст Радивилов выиграл этап Кубка мира в Австралии. ФОТО
 
 
 
 
 
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