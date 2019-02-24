 Украинский гимнаст Радивилов выиграл этап Кубка мира в Австралии. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Xsport, украинец показал лучший результат в опорном прыжке, набрав 14,949 балла.
На втором месте выступление завершил Лори Фраска из Франции, записав в свой актив 14,900 пункта. Бронзу соревнований добыл британец Доминик Каннингем, показавший результат 14,749 балла.
Напомним, что в ноябре прошлого года Радивилов также взял золото Кубка мира в опорном прыжке, но на турнире в Германии.
Хотя я всегда восхищался барИгоборцунами в плане того, что они могут всунуть своё "ФЭ!" относительно Порошенка в казалось бы совершенно неподходящую новость.
Что тут скажешь? М А Л А Д Е Ц!
победительница отбора на Евровидения с Усиком напару тоже "порадовали". боюсь, нам просто надо подождать интервью с новым победителем. сильно хочу ошибиться.