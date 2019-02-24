 Украинский гимнаст Радивилов выиграл этап Кубка мира в Австралии. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Xsport, украинец показал лучший результат в опорном прыжке, набрав 14,949 балла.

На втором месте выступление завершил Лори Фраска из Франции, записав в свой актив 14,900 пункта. Бронзу соревнований добыл британец Доминик Каннингем, показавший результат 14,749 балла.

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Напомним, что в ноябре прошлого года Радивилов также взял золото Кубка мира в опорном прыжке, но на турнире в Германии.