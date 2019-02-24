EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Фоторепортаж, За рубежом
  593  3
Все про:акция (1876) армия РФ (5727) Россия (72118) Санкт-Петербург (373) феминизм (22)

 "Рожай мясо": активистки под военкоматом в Санкт-Петербурге провели акцию с "окровавленными" свертками. ФОТО

В Санкт-Петербурге шесть женщин провели у военкомата Ленинградской области акцию против службы в армии и войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", они принесли к зданию на набережной реки Фонтанки свёртки, в которых под видом младенцев находилось сырое мясо с кровью.

Присутствовавший на акции фотограф Давид Френкель опубликовал фото.

"Феминистки принесли к военкомату грудных младенцев — правда в свертках оказалось сырое мясо "Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест. Сегодня мы говорим Нет давлению на женщин. Нет насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии. Нет войне", - написал он.

Рожай мясо: активистки под военкоматом в Санкт-Петербурге провели акцию с окровавленными свертками 01
Рожай мясо: активистки под военкоматом в Санкт-Петербурге провели акцию с окровавленными свертками 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пикеты против российской агрессии в отношении Украины прошли в Санкт-Петербурге. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3113434
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вобще бабы зажрались, их задача рожать новых рабов а они бунтуют, беспредел! путин введи вайска!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Рожай мясо": активистки под военкоматом в Санкт-Петербурге провели акцию с "окровавленными" свертками. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх