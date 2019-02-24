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 Ночью в ДТП в Одессе погибло два человека: ВАЗ влетел в электроопору, - Нацполиция. ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия в Одессе в ночь на воскресенье, 24 февраля, погибло два человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Одесской области.

"Предварительно установлено, что 38-летний водитель легковушки, выехав на перекресток, не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. В результате удара водитель и его 25-летний пассажир погибли на месте", – сообщает полиция.

В информации уточняется, что происшествие произошло около 03.00 на углу улиц Ивана и Юрия Лип и Инглези с участием автомобиля ВАЗ.

Ночью в ДТП в Одессе погибло два человека: ВАЗ влетел в электроопору, - Нацполиция 01

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: https://censor.net.ua/p3113432
 
 
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Именно это и собрался написать, отбор. Его никто не отменял.
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и где там опоры то чтобы достать столб... а там Т образный перекресток кстати регулируемый светофором и ночью там 1 машина в час.. надо было хорошо постараться скорей всего превысил скорость при маневре поворот и ...ГОЛОЛЕД минус 8 мороза по комфортности все минус 13 в Одессе.. так что глупость и спешка или невнимательность.... хотя гололед и не таких опытных обламывал... по фото ..."поймали столб" на Гайдара (Юрия та Ивана Лып) Инглези-- это бывшая 25 Чапаевской дивизии ... собелезную...
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Это ж на какой скорости надо было выехать на перекрёсток ?
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хтіли) електро опору)) обігнати, але вона різко зупинилася (((((((
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Ваз не виноват,так как за рулем был клоун.
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Когда-нибудь появятся приборы , которые смогут определять не только алкоголь и дурь в крови , но и наличие мозгов в голове .
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Хорошо, что на этот раз обошлось без Дронова.
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Вот **** опора перебегала в неположеном месте дорогу.Может подать на нее в суд?Наши суды охотно берутся за такие дела,а что не так?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью в ДТП в Одессе погибло два человека: ВАЗ влетел в электроопору, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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