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 Создан первый каталог мест памяти о погибших на Донбассе от рук оккупантов РФ. ФОТОрепортаж

Каталог-справочник памятников и других знаков, установленных в честь погибших от российских оккупантов на Донбассе украинских воинов и мирных жителей, опубликовали в Краматорске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Донецкого областного краеведческого музея, который сейчас работает в Краматорске.

"Донецкий областной краеведческий музей издал каталог-справочник "Героям слава!", в котором собрано около сотни фотографий с описаниями обелисков, монументов, часовен, стел, мемориальных досок и других памятников, установленных в честь погибших героев и гражданских лиц, а также граффити, порожденных войной", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, каталог на сегодняшний день уникальный, издан он тиражом 300 экземпляров. Он будет распространен по городским и школьным библиотекам, общественным организациям. В электронном виде справочник можно посмотреть на сайте Донецкого областного краеведческого музея.

Идею создания каталога еще год назад предложил старший научный сотрудник музея, начальник сектора охраны памятников археологии, истории и культуры Виталий Цимиданов. Для проведения археологических разведок ему приходилось ездить по всей Донецкой области, и почти везде он видел памятные знаки, установленные в честь погибших украинских бойцов, и других свидетельствах войны.

В этот сборник вошли не все места памяти погибших в результате российской агрессии на Донбассе, поэтому работа над каталогом будет продолжена, констатировали в музее.

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Создан первый каталог мест памяти о погибших на Донбассе от рук оккупантов РФ 01
Создан первый каталог мест памяти о погибших на Донбассе от рук оккупантов РФ 02
Создан первый каталог мест памяти о погибших на Донбассе от рук оккупантов РФ 03
Создан первый каталог мест памяти о погибших на Донбассе от рук оккупантов РФ 04
Создан первый каталог мест памяти о погибших на Донбассе от рук оккупантов РФ 05
Фото: акмц.укр

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Источник: https://censor.net.ua/p3113411
 
   
 Топ комментарии
 
вечная память гкроям антикацапской войны
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Не прощать россиянам. Просто не прощать. Не забывать издевки, телевизионный ад, Тузлу, Институт стран СНГ, Брат-2, запреты на ввоз, удары в спину, брызганье слюной, "на Украине", потопленные наши корабли, "недоязык", Мишу Леоньтева, "квази-нацию", Латынину, псевдострану", доктора Лизу, голодомор, книги АСТ, 18 рублей за пост, ненависть, высокомерие, трусость, трусость, трусость и подлость, подлость, подлость.

Не прощать не из-за злобы или ненависти, нет. А только для того, чтобы избежать повторения уже пройденного. Холодно и прагматично не прощать, без ярости или причитаний.

Или вы думаете, что, когда мы победим в войне, а у них наконец-то сдохнет (прости меня, Господи) Моль, все вдруг расцветет братской любовью?

О да. Канешна. Сначала мы услышим "мы не знали", "нас обманули", "мы не виноваты". Катя Андреева придет на работу в сине-желтой блузке, Валерия споет "Червону руту", а Кобзон извинится за "западенских отморозков".

А потом все вернется на круги своя. Или попытается вернуться. Потихоньку, по чуть-чуть, и все-таки опять все снова начнется. Появятся новые Мамонтовы и новые Соловьевы, и телепланктон будет внимать им с открытым от изумления и радости ртом.

Для того, чтобы это не произошло снова - ничего не прощайте. Ничего не забывайте. Когда те, кто вчера поливал мою и вашу страну грязью, вдруг начнут клясться в вечной дружбе, не забывайте.

Наших детей, вытряхивающих копейки из своих копилок.

Женщин, отдающих последнее на пункты сбора помощи.

Безруких и безногих двадцатилетних пацанов в госпитале.

Или когда-нибудь нашей стране придется в третий раз сражаться с фашизмом.﻿

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вечная память гкроям антикацапской войны
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Не прощать россиянам. Просто не прощать. Не забывать издевки, телевизионный ад, Тузлу, Институт стран СНГ, Брат-2, запреты на ввоз, удары в спину, брызганье слюной, "на Украине", потопленные наши корабли, "недоязык", Мишу Леоньтева, "квази-нацию", Латынину, псевдострану", доктора Лизу, голодомор, книги АСТ, 18 рублей за пост, ненависть, высокомерие, трусость, трусость, трусость и подлость, подлость, подлость.

Не прощать не из-за злобы или ненависти, нет. А только для того, чтобы избежать повторения уже пройденного. Холодно и прагматично не прощать, без ярости или причитаний.

Или вы думаете, что, когда мы победим в войне, а у них наконец-то сдохнет (прости меня, Господи) Моль, все вдруг расцветет братской любовью?

О да. Канешна. Сначала мы услышим "мы не знали", "нас обманули", "мы не виноваты". Катя Андреева придет на работу в сине-желтой блузке, Валерия споет "Червону руту", а Кобзон извинится за "западенских отморозков".

А потом все вернется на круги своя. Или попытается вернуться. Потихоньку, по чуть-чуть, и все-таки опять все снова начнется. Появятся новые Мамонтовы и новые Соловьевы, и телепланктон будет внимать им с открытым от изумления и радости ртом.

Для того, чтобы это не произошло снова - ничего не прощайте. Ничего не забывайте. Когда те, кто вчера поливал мою и вашу страну грязью, вдруг начнут клясться в вечной дружбе, не забывайте.

Наших детей, вытряхивающих копейки из своих копилок.

Женщин, отдающих последнее на пункты сбора помощи.

Безруких и безногих двадцатилетних пацанов в госпитале.

Или когда-нибудь нашей стране придется в третий раз сражаться с фашизмом.﻿

.
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Если начнёт пробиваться слово жалость к стране-твари,или начнут уговаривать "сердобольные" пусть смотрят это.....сразу приводит в чувство.И по каналам чаще вспоминать.Героям Слава....

Похороны киборга. Украина. Пусть тебе земля будет пухом ...

https://www.youtube.com/watch?v=dV5fovDA6Aw





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СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!!!

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кабзон,задорнов,дохтор лиза,"брат" вже в аду варяться та чекають на путіна!
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Психологічно важко саме зараз збирати свідоцтва війни, яка продовжується. Потім будуть з'являтися фейки про цю війну, які підготівали російські спецслужби. Саме тому така робота дуже важлива сьогодні, хоча більше це будуть цінувати наші майбутні покоління.
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Він звинувачується у військових злочинах, передбачених статтями щодо жорстоких вбивств і епізодів тортур заручників, розповів генпрокурор України Юрій Луценко, передає "24".Слідчим вдалося встановити, що в окупованій бойовиками Горлівці Безлер влаштовував справжні катівні. Полонені ЗСУ, правоохоронці та цивільні піддавалися жорстоким тортурам, деякі були вбиті."Полонених тримали у непридатних для цього умовах, отримували обмежену кількість їжі, води, були позбавлені можливості нормально справляти фізіологічні потреби і отримувати медичну допомогу", - сказав Луценко.За безпосередньої участі Безлера або за його наказом окупанти проводили так звані "допити", а насправді страшні тортури, говорить генпрокурор."Людям прострілювали ноги, ламали кістки молотками, катували струмом і розпеченим паяльником. Полонених душили, кастрували і знімали із них скальп", - повідомив він.Свідки зазначають, що підлеглі "Біса" щовечора шикували полонених і розстрілювали кожного п'ятого. Їх також змушували ходити по замінованому полю - у результаті чого загинули десятки людей. Один зі свідків був присутній під час розстрілу понад 30 полонених.
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Сколько боли и скорби....
Горите в аду, московитские паскуды! Проклинаю вас!
Никогда мы не будем братьями....
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Бабло на памятники потратьте на обучение и снарягу для ССО . И тогда памятники будут ставить наши враги
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типичная кацапская деревня
срань, рвань, пьянь и дрянь
и вот єти обосцание балалаешники и обосранци питаются впихнуть украинцев в свой "руцкий мир"
они не умеют созидать, они могут только рушить



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Такие ВСЕ жилища, из которых ушли люди.... Фанзы, ютры , вигвамы , дома и даже украинские хаты.Не стоит именно ТАК , на беде, говорить о рашке, это унижает Украинцев.
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Цензор.НЕТФотоОбществоСоздан первый каталог мест памяти о погибших на Донбассе от рук оккупантов РФ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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