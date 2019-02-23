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 Два человека погибли в результате подрыва микроавтобуса на противотанковой мине вблизи оккупированной Оленовки, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

На временно оккупированной территории вблизи блокпоста террористов РФ на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, в 50 метрах от контрольного пункта "Оленовка", где представители российско-оккупационных войск осуществляют пропуск граждан, 23 февраля в 12:30 произошел подрыв автомобиля.

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По предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине.

В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения.

Два человека погибли в результате подрыва микроавтобуса на противотанковой мине вблизи оккупированной Оленовки, - пресс-центр ООС 01

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Пользователь Twitter Gad Posledniy обубликовал снимки происшествия.

Два человека погибли в результате подрыва микроавтобуса на противотанковой мине вблизи оккупированной Оленовки, - пресс-центр ООС 02
Два человека погибли в результате подрыва микроавтобуса на противотанковой мине вблизи оккупированной Оленовки, - пресс-центр ООС 03
Два человека погибли в результате подрыва микроавтобуса на противотанковой мине вблизи оккупированной Оленовки, - пресс-центр ООС 04
Два человека погибли в результате подрыва микроавтобуса на противотанковой мине вблизи оккупированной Оленовки, - пресс-центр ООС 05

Смотрите также: "Минус один танк и укрытие с личным составом", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию российских террористов в Луганской области. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3113401
 
   
 Топ комментарии
 
У тебя есть деньги на отселение нескольких миллионов?
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если б не кричали "расея!" "путен спаси нас от хз каво !" 5 лет назад были бы живы. Два человека погибли в результате подрыва микроавтобуса на противотанковой мине вблизи оккупированной Оленовки, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 4721
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Пусть земля им будет стекловатой!
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если б не кричали "расея!" "путен спаси нас от хз каво !" 5 лет назад были бы живы. Два человека погибли в результате подрыва микроавтобуса на противотанковой мине вблизи оккупированной Оленовки, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 4721
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Так это они в Харькове кричали?
А я думаю кто же это был.
А это водитель микроавтобуса и пассажирка из Снежного.
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мені взагалі на цю новину насрати.
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Вопрос пете и гросе.
Что делают гражданские в зоне боевых действий на 5 году войны?
Уроды блин. Из за своей преступной бездеятельности и гибридного отношения к войне гробят народ.
За 5 лет могли бы и отселить постепенно. Даже ЕС и США помогли бы как в Грузии.
Но ведь надо же какому то быдлу работать на предприятиях ахметки и др любых друзив президента.
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Если это не наши. То так им и надо.
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У тебя есть деньги на отселение нескольких миллионов?
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Значит на премии Корчак и Коболева с медеджерами укрпочты и ярд в петин фонд деньги есть. А отселить за 5 лет граждан Украины из зоны боевых - нет.
Да вы урод Батенька. Вместе с гросей и Петей.
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А что в твоем понятии "отселить" ?
Вывезти на бричках в чистое поле?
В принципе отселить можно.
Всех кому не нравится петя отселить на территорию свободную от пети,а тех кто хочет жить в Украине отселить в Украину.
Обмен сделать.
Но вы же не поедете.
А насильно отселять ЕСПЧ не позволит.
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Те вопрос денег решён. И даже ты, которая перескакивает на другую тему это не опротестовываешь.
Факт - ты брэшэш и деньги есть.
Вывод - за 5 лет никто и не пытался не то что бы переселить граждан, но даже подключить ЕС и США к этой теме.
Ну ну.. Как будешь Петю и гросю отмазывать дальше.
Удиви меня аргументами и фактами.
Просто поржать хочу.
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Как вы себе представляете отселить людей из Снежного, Чистяково,Шахтерска, Макеевки? Вы хоть раз ездили туда? Советую. Сделайте себе пропуск здесь https://urp.ssu.gov.ua/ и вперед. Пообщайтесь с людьми на той стороне, научите их все нажитое непосильным трудом бросить и уехать в неизвестность.
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Ответьте на вопрос.
Кто то пытался отселить? У людей был опрос? Они отказались от будущих претензий к государству которое не оьеспечило им их конституционное право на жизнь?
Где можно ознакомиться с этими документами. Программами отселения.
Факты в студию. А не бла бла бла.
Меня от балабольства уже тошнит.
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Они отказались от будущих претензий к государству которое не оьеспечило им их конституционное право на жизнь?

От это сильно! А мож ватоголовым чучелам разуть глаза и посмотреть, кто и из какой страны нарушил их конституционное право на жизнь? B какой урод, выбраный ватоголовыми жителями лугандонов, довёл Украину до того состояния, что ей нечем было ответить на агрессию ( документально запрошенную именно тем уродом) тех, кто лишил ватоголовых лугандонов конституционного права на жизнь?
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Ты логику понимаешь. Я уже писал меня волнуют только наши граждане. На лугандонцев мне нас-ть.
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Так куда ты их предлагаешь отселить по своей программе?
В чистое поле?
Или США и ЕС дали денег на строительство второго Киева ,а петя с гросей все украли?
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Ты Брехло.
Дай ссылку на статьи бюджета на переселение.
На диалог с ЕС и США по теме средств на эти программы.
Ты урод сам только что подтвердил, что ни Петя ни правительство гроси них-на не сделало за 5 лет для спасения жизни граждан из зоны боевых.
Хотя деньги на миллионные премии и ярды в фонд презика есть.
Т. Е. согласно твоим словам - Петя и грося преступники, виновные в бездействии приведшим к гибелям и физ травмам граждан Украины в зоне боевых.
Твои кормильцы на тебя не обидятся?
Пытался отмазать, а в результате обвинил их в преступлении.
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По поводу "наши" поподробней. Я к чему. А много ли "наших" или "не наших в Киеве, Днепре, Херсоне? И как различить?
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А то тебе наши?
Поподробней пожалуйста.
Особенно если ты вдруг из под прокси из рашки или лугандона пишешь.
Тогда томбовские волки это твои!
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Вы в кресле сидите и задаете умные вопросы. Я относительно часто бываю там и общаюсь с людьми. Те у кого была возможность уже давно уехали.Многие вернулись. Здесь ,в моем горде, люди оттуда живут кто с 14-го, кто с 15-го. Переехали у кого были деньги или было к кому ехать. Некотрые пиобрели жилье, многие снимают. В основном бывшие шахтеры с хорошими (относительно местных) пенсиями плюс пособие, плюс регресс. Некотрые, повтоюсь, уехали назад, те у кого другой менталитет(было две семьи- побухать и слямзить что-нибудь у соседей и "я по телячи не понимаю"). А оттуда, даже мои проукраинские кумовья, уезжать ни за какие деньги не хотят. Некоторые и согласны бы но только, что-бы на все готовое, чтоб дом с мебелью или кывартира, асфальт на улице и недалеко от центра.
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На временно оккупированной территории Источник: https://censor.net.ua/p3113401 Вы точно новость прочитали, или коммент на условном рефлексе?
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Факт - граждане Украины до сих пор живут в зоне боевых.
Вы ведь не будете нагло врать что это не соответствует истине?
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В зоне боевых действий это Красногоровка, почти никого не осталось и Майорск тоже 10 семей.Еще Широкино тоже чуьт-чуть осталось.
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На временно оккупированной территории вблизи блокпоста террористов РФ на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских лиц.Источник:https://censor.net.ua/p3113401

Ты явно дебил! Написано НА ВРЕМЕННО ОКУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ!
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Как говорил твой кумир В.В. *****! Если бабушке половые органы дедушки. То вата всеравно накрывается половым органом бабушки!
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Ну если долго мучатся то что нибудь получиться. Чем бы дитя не тешилось лишбы не беременело!
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Ой. . Очередной ольгинский тролль спалился.
Шо. Любишь своего презика цитировать?
А ну клоун давай что то из жирика...
Повесели украинцев.
И можешь проксиком не пользоваться. Раз уже комин аут сделал.
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Нічого тупити, які громадянські особи на окупованій території?. Читати потрібно уважно! Частина їх відселиться на ДалекийСхід добровільно, ще не час.

На временно оккупированной территории вблизи блокпоста террористов РФ на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских лиц.Источник: https://censor.net.ua/p3113401 Двоє людей загинули через підрив мікроавтобуса на протитанковій міні поблизу окупованої Оленівки, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 7871
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Если это то что осталось от автобуса, то кто тогда выжил?
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Жесть,как раскидало.Там хоть что-то осталось от людей?
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По трассам когда то разминируют.
А на природу шашлык пожарить,грибы ,рыбалка - по полям лесам теперь наверное навсегда заминировано.
Где столько денег взять?
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Сєпарів пустимо там погуляти трохи... А за одно і попрацюють там задля загального блага...😕😕😕
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Бо там "русский мир, там Руссю дурно пахнет" Двоє людей загинули через підрив мікроавтобуса на протитанковій міні поблизу окупованої Оленівки, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 3796
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Табличка " Actung! Minen! 💀 " не на скрєпном язикє видно була написана...😕😕😕
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а скажут УкрДРГ сработала...
они ж свои ошибки не признают...им же легче кого-то обвинить в пофигизме
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Цензор постоянно неправильно пишет название этого нас. пункта.
На москальском оно звучит как Еленовка, на украинском - Оленівка. На каком языке в статье - не пойму.
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А в тюрьме сейчас ужин, макароны...
https://www.youtube.com/watch?v=FBBjTZz-R5U
пардон, военные Венесуэлы развернули войска у границы с Колумбией. «Выполняя инструкции нашего лидера Николаса Маудро, мы развернули наши войска на границе»,- говорится в сообщении Оперативного стратегического командования республики. «Это сделано для того, чтобы защитить людей после закрытия границы»,- заявили там.

Ранее власти Венесуэлы временно закрыли три моста на границе с Колумбией.
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Полудурков собралось на ветке, откуда вы знаете, кто там ехал, чтобы осуждать.
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Из Снежного пенсионеры, мужик 1959 года и его мать 1933 вроде бы. Водитель и бабуля погибли, сын ее в больнице.
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Пенсию хоть укрофожиздкую успели получить?

А то всякие солёные доктора развозят тут сопли. А 99% лугандонских пенсов не гнушаются с двух рук хавать и ничего посреди горла не встанет.
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Русский мир без смерти людей не жилец.
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И главное, посмотрите сколько следов от машин... "руssкая рулетка", блин
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Я насколько понимаю, то противотанковая не должна бы под легковушкой подрываться. А вот гружёный бусик уже что-то.
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Противотанковая мина ТМ-57

Чувствительность: 200-500 кг

Она и под запорожцем горбатым сработать может, как минимум под задним колесом.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДва человека погибли в результате подрыва микроавтобуса на противотанковой мине вблизи оккупированной Оленовки, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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