 Два человека погибли в результате подрыва микроавтобуса на противотанковой мине вблизи оккупированной Оленовки, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, в 50 метрах от контрольного пункта "Оленовка", где представители российско-оккупационных войск осуществляют пропуск граждан, 23 февраля в 12:30 произошел подрыв автомобиля.

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По предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине.

В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения.

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Пользователь Twitter Gad Posledniy обубликовал снимки происшествия.









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