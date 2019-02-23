 Два человека погибли в результате подрыва микроавтобуса на противотанковой мине вблизи оккупированной Оленовки, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, в 50 метрах от контрольного пункта "Оленовка", где представители российско-оккупационных войск осуществляют пропуск граждан, 23 февраля в 12:30 произошел подрыв автомобиля.
По предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине.
В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения.
Пользователь Twitter Gad Posledniy обубликовал снимки происшествия.
«Путин, приди! Народу помоги!» Жители Харькова отметили 8 марта митингом против киевских властей
В Харькове в субботу прошел масштабный митинг в поддержку сближения с Россией. Несколько тысяч человек потребовали признания нынешнего руководства Украины нелегитимным и проведения референдума по вопросу федерализации страны. Защитить интересы жителей юго-восточных регионов Украины, по мнению манифестантов, может только Москва. За ходом акции, участники которой в этот раз обошлись без штурма обладминистрации, следил в Харькове корреспондент "Ъ" ПАВЕЛ ТАРАСЕНКО.
https://www.kommersant.ru/gallery/2426074
А я думаю кто же это был.
А это водитель микроавтобуса и пассажирка из Снежного.
Что делают гражданские в зоне боевых действий на 5 году войны?
Уроды блин. Из за своей преступной бездеятельности и гибридного отношения к войне гробят народ.
За 5 лет могли бы и отселить постепенно. Даже ЕС и США помогли бы как в Грузии.
Но ведь надо же какому то быдлу работать на предприятиях ахметки и др любых друзив президента.
Да вы урод Батенька. Вместе с гросей и Петей.
Вывезти на бричках в чистое поле?
В принципе отселить можно.
Всех кому не нравится петя отселить на территорию свободную от пети,а тех кто хочет жить в Украине отселить в Украину.
Обмен сделать.
Но вы же не поедете.
А насильно отселять ЕСПЧ не позволит.
Факт - ты брэшэш и деньги есть.
Вывод - за 5 лет никто и не пытался не то что бы переселить граждан, но даже подключить ЕС и США к этой теме.
Ну ну.. Как будешь Петю и гросю отмазывать дальше.
Удиви меня аргументами и фактами.
Просто поржать хочу.
Кто то пытался отселить? У людей был опрос? Они отказались от будущих претензий к государству которое не оьеспечило им их конституционное право на жизнь?
Где можно ознакомиться с этими документами. Программами отселения.
Факты в студию. А не бла бла бла.
Меня от балабольства уже тошнит.
От это сильно! А мож ватоголовым чучелам разуть глаза и посмотреть, кто и из какой страны нарушил их конституционное право на жизнь? B какой урод, выбраный ватоголовыми жителями лугандонов, довёл Украину до того состояния, что ей нечем было ответить на агрессию ( документально запрошенную именно тем уродом) тех, кто лишил ватоголовых лугандонов конституционного права на жизнь?
В чистое поле?
Или США и ЕС дали денег на строительство второго Киева ,а петя с гросей все украли?
Дай ссылку на статьи бюджета на переселение.
На диалог с ЕС и США по теме средств на эти программы.
Ты урод сам только что подтвердил, что ни Петя ни правительство гроси них-на не сделало за 5 лет для спасения жизни граждан из зоны боевых.
Хотя деньги на миллионные премии и ярды в фонд презика есть.
Т. Е. согласно твоим словам - Петя и грося преступники, виновные в бездействии приведшим к гибелям и физ травмам граждан Украины в зоне боевых.
Твои кормильцы на тебя не обидятся?
Пытался отмазать, а в результате обвинил их в преступлении.
Поподробней пожалуйста.
Особенно если ты вдруг из под прокси из рашки или лугандона пишешь.
Тогда томбовские волки это твои!
Вы ведь не будете нагло врать что это не соответствует истине?
Ты явно дебил! Написано НА ВРЕМЕННО ОКУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ!
Шо. Любишь своего презика цитировать?
А ну клоун давай что то из жирика...
Повесели украинцев.
И можешь проксиком не пользоваться. Раз уже комин аут сделал.
На временно оккупированной территории вблизи блокпоста террористов РФ на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских лиц.Источник: https://censor.net.ua/p3113401
А на природу шашлык пожарить,грибы ,рыбалка - по полям лесам теперь наверное навсегда заминировано.
Где столько денег взять?
они ж свои ошибки не признают...им же легче кого-то обвинить в пофигизме
На москальском оно звучит как Еленовка, на украинском - Оленівка. На каком языке в статье - не пойму.
https://www.youtube.com/watch?v=FBBjTZz-R5U
пардон, военные Венесуэлы развернули войска у границы с Колумбией. «Выполняя инструкции нашего лидера Николаса Маудро, мы развернули наши войска на границе»,- говорится в сообщении Оперативного стратегического командования республики. «Это сделано для того, чтобы защитить людей после закрытия границы»,- заявили там.
Ранее власти Венесуэлы временно закрыли три моста на границе с Колумбией.
А то всякие солёные доктора развозят тут сопли. А 99% лугандонских пенсов не гнушаются с двух рук хавать и ничего посреди горла не встанет.
Чувствительность: 200-500 кг
Она и под запорожцем горбатым сработать может, как минимум под задним колесом.