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Все про:Метрополитен (584) протест (4398) Харьков (4172) цены (2080)

 Тарифный протест в Харькове: от Кернеса требуют не повышать цены на городской транспорт. ФОТОрепортаж

Более тысячи харьковчан вышли сегодня на митинг против повышения стоимости проезда в городском транспорте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Insider News.

Тарифный протест в Харькове: от Кернеса требуют не повышать цены на городской транспорт 01

Возмущенные повышением цен на проезд в городском электротранспорте и метро горожане пришли выразить свой протест "виновникам банкета", сообщает издание.

Среди митингующих депутаты городского совета от оппозиционных мэру Харькова политических сил, партийные функционеры ряда политсил, гражданские активисты, молодежь и люди старшего возраста. Плакаты, обвиняющие Кернеса в манипуляциях, держат несколько десятков митингующих.

Тарифный протест в Харькове: от Кернеса требуют не повышать цены на городской транспорт 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Активисты в Харькове заблокировали турникеты метро и пропускают пассажиров по 5 гривен вместо 8. ВИДЕО

Тарифный протест в Харькове: от Кернеса требуют не повышать цены на городской транспорт 03

После выступлений ораторов, протестующие собираются пройти практически через весь центр Харькова к гостинице "Националь", в которой живет мэр города Геннадий Кернес.

Как известно, 6 февраля в Харькове исполнительный комитет городского совета одобрил решение о повышение тарифов на проезд в электротранспорте – метро, троллейбусах и трамваях. Цена проезда в Харьковском метрополитене повысилась до 8 грн, а билеты в трамваях и троллейбусах подорожали до 6 грн.

Тарифный протест в Харькове: от Кернеса требуют не повышать цены на городской транспорт 04

Также читайте: В харьковских метро, трамваях и троллейбусах вернут старый тариф за проезд, - решение суда

19 февраля Харьковский окружной административный суд приостановил решение исполкома Харьковского горсовета о новых тарифах в трамваях, троллейбусах и метро.

20 февраля исполком Харьковского горсовета в закрытом режиме принял новое решение о повышении цены проезда в городском транспорте. Согласно документам, опубликованным в реестре актов горсовета, исполком внес изменения в свои же решения от 6 февраля: 6 грн за поездку в трамвае или троллейбусе и 8 грн – за метро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Харьковская прокуратура расследует невыполнение решения суда о приостановке повышения стоимости проезда в электротранспорте

Источник: https://censor.net.ua/p3113391
 
   
 Топ комментарии
 
Бєзлєр був головою охорони Артура Герасимова,голови фракції БПП у Веховній Раді України,та саме Бєзллєру Крищенко здав Горлівку,за що і отримав посаду Головного мусара Київа.
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Влечет повышение зарплат руководству
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Саме час вийти Гєпє,та сказати---Голосуйте за Петра Порошенко,йому немає альтернативи!!!!
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а ещё всех брюнетов и тех, чей рост меньше среднего
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Повышение тарифов влечёт повышение зарплаты работникам метрополитена.
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украл миллионы, а судят за похощение людей, хотя он весь Харьков похитил Тарифный протест в Харькове: от Кернеса требуют не повышать цены на городской транспорт - Цензор.НЕТ 7606
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4 года "судят". Значит это кому-то нужно.
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Саме час вийти Гєпє,та сказати---Голосуйте за Петра Порошенко,йому немає альтернативи!!!!
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Бєзлєр був головою охорони Артура Герасимова,голови фракції БПП у Веховній Раді України,та саме Бєзллєру Крищенко здав Горлівку,за що і отримав посаду Головного мусара Київа.
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крищенко зі своїм замом притулою єдині зі зброєю захищали горлівську ментуру.пісатель
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Вдвоем? На весь Донбасс два патриота оказывается?
Крищенко и зам???
И как, защитили от охранника БПП Безлера?
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то в миру,
а на форуме он каждый день из нового города
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Не зовсім коректна назва. Мітингарі вимагають від Кернеса виконувати закони України і рішення українського суду, а "не підвищувати тарифи" до розгляду справи по суті вимагає від нього ухвала суду, яка винесена іменем України.
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А чого у суботу?, треба протестувати коли сесія міськради а вона по середам проходить.
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Да спасибо, что хоть в субботу вышли. Я вообще фигею: на миллионный город вышли тысяча. Остальных, видимо, всё устраивает.
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У остальных льготы или бесплатный проезд
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какой процент льготников в Харькове по сравнению с теми кто должен оплачивать?
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пенсіонери - а їх просто не міряно
мєнти , судді - прокурори ...
різноманітні ветерани і т.д ...
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а скільки там на Майдан Конституції влізе? Там місця не так багато, це ж не площа Свободи.
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автоперевозчики харькова.снижайте цену за проезд,нефть подешевела на 20 процентов.анекдот
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вимагати негайної відставки Гєпи - пригадати йому все - від харківської тітушні і до польотів в Москву до ***** з Ахмєтовим !
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Він по завданню Петруся літав.
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и наполеон по заданию петруся на англию напал ?
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після його "польоту" в Харкові почалася ХНР із тітушками і боєвикамиз РФїі - Моторила вперше засвітився саме в Харкові в березні 2014 ... але в СБУ , до Гєпи , жодних запитань ? Тоді навіщо нам таке СБУ і решта "силовиків" , які не здатні захистити інтереси України ?
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Так харьковчане как раз по поводу полетов и сепаратизма не выходят, а выходят за 2 гривны
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Гепло домовилось з пєтєй за вибори. І саме тому воно хоче здерти останню шкуру з харків"ян! Коли вже цю потвору калясочну хтось прибере нах ?! Тарифный протест в Харькове: от Кернеса требуют не повышать цены на городской транспорт - Цензор.НЕТ 2948
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ИМХО - слідом за Офшоренком і Гєпа з Труханови полетять ... Не дарма ж Аваков проти них виступив - Порошенко организовал подкуп избирателей за счет госбюджета, объем ресурсов до 1,5 млрд грн, - Аваков
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так аваков уже не гнобитель патриотов ?
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да перестаньте пугать отого Гепу, бо знову оседлает кресло-каталку и прикинется ********!

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митинг проплаченный бабой юлей!! уверен, ГЕННАДИЙ АДОЛЬФОВИЧ умножит все это быдло кремлевское на ноль!
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Генадій Адольфович гарний математик. Ти вже помножений давно.
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Cыну Адольфа твоему место в тюрме! Власть напёрсточников!!
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по разведанным запасам нефти и ее сегодняшнего потребления хватит всего на 50 лет
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нах она вообще нужна, лучше бы сейчас закончилась. Все эти ДВС сговор автокорпораций, VW только после появления Теслы в ЕС начала шевелиться, через три года половина машин будут с электромотором новых продаваться в Европе. В Норвегии уже такое есть, а ещё запреты с 2025 года Двс.....
Вопрос что в электрических авто почти нечему обслуживаться, пока фактор цены сильно играет роль
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якийсь хитрий план підняти тариф на 50 % за місяць до виборів і знали що викличе невдоволення таке різке здорожчання тарифу. А у Харкові 1,5 млн населення та більше 1 млн виборців.
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Порошенко даст команду отменить повышение цены на проезд -- вот и весь план.
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Просто спущена разнарядка на выборную петину компанию. Гепе забадло свои отдавать , вот и решил с населения содрать.
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юля заберет барабашовский рынок и будет всем праздник.путин знает что делает
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шо ти несеш... це ж треба в кожній новині Юлю згадувати,давай Ще про Зе, про полковника... Які ви нікчеми -- порохоботи...
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їм , за постійний флуд про ЮВТ , по 25 коп за пост платять - уявіть СКІЛЬКИ їм треба пахати Тарифный протест в Харькове: от Кернеса требуют не повышать цены на городской транспорт - Цензор.НЕТ 9880 ....))
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С какого хрена у Фельдмана который подерживал Юлю заберут рынок, по факту они все друзья, и их родители. Это всё на людях борьба
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Зробимо все щоб ці рюські ***..ді не поїхали на Євробачення.

Тарифный протест в Харькове: от Кернеса требуют не повышать цены на городской транспорт - Цензор.НЕТ 1544
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холодная война путина и порошенко закончится в марте.санкции конгресса отменят,порошенко признает крым и донбасс это россия.в нато без этих предателей.
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А зачем санкции отменять? Они ж на пользу.
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А гэпа за прокат своей коляски платит? "Инвалид" х@енов. Вот бы эта акция превратилась в публичное линчевание этого отморозка.
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Зарабатываю 8 700 . Комуналка 6250 . Автомат на черном рынке 6300 . Догадайтесь шо сделаю .
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мабуть проголосуєш за Петра і БПП...
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что сделаешь? пойдешь в школу, изучать математику. НЕТ таких тарифов на коммуналку в Украине!!! или ты что то неправильно умножаешь, или ты живешь на парашке, а там за 3х комнатную именно столько! и купить ты можешь только автомат для приготовления сока из репы, репоед!.
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8 грн за метро с 5! Более чем на 50 % ! С чего вдруг?? ЖЫты па новому уже всех ********
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Вданому разі, вимагають виконання рішення суду. Volens-nolens, а виконувати його треба.
Шахрай-"кернес" одразу після відомої ухвали суду, видав нове "рішення" щодо підвищення. Але так не може бути, бо для підвищення тарифів на перевезення треба пройти повну процедуру. Звісно, що він про це знає. Я припускаю, що різницю між новим та старим тарифом він покладе собі в кишеню, пославшись на те, що після суду був чинним старий тариф.
Я за ринкову ціну на все. Але українських монополістів треба тримати в такій вуздечці, щоб у них і думки не виникало щодо шахрайства.
Скажімо, розповідав мені відповідальний працівник одного з містечок, що в калькуляції вартості перевезення майже кожного перевізника закладено мало не щомісячну заміну акумулятора. Це лише одне з надуживань монопольним становищем.
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русская весна заканчивается.по просу вциом россии путину доверяют 32 процента россиян.приплыла подлодка курск.сливай воду
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у меня за м3 комнатную квартиру коммуналка 3 200 с копейками,откуда у тебя 6 автоматчик?
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У нас тоже глобальные забастовки начались -- поднять зарплату, минимум на 200 евро!
От медиков, до транспортников... ...школьники тоже бунтуют!

Гепа точно не потянет... ...пассажиры не те...*)
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У нас тоже глобальные забастовки начались -- поднять зарплату, минимум на 200 евро!
От медиков, до транспортников... ...школьники тоже бунтуют !

А в Україні ніхто не бунтує - вочевидь тут життя краще , а ніж в бідній Німеччині ... Тарифний протест у Харкові: від Кернеса вимагають не підвищувати ціни на міський транспорт - Цензор.НЕТ 9562
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-- надо исходить из того, что выборы, это не жизнь.

Тут тоже -- не горюй -- последние выборы Доярки: подставили ей в конкуренты явно не проходного. И где он щас? Это факт фака! И всем всё видно...
А шо по Украине? -- мне просто смешно, что никто не видит, что Зеленский, это простой пылесос из двух дырок -- Юлиной и Петеной. Он не претендет -- это ж ясен хрен... ...а может и видит кто, да молчит -- а я знаю?
Порох, в первом туре, как дети в садик и в школу, пройдёт!
...Зленского тоже не обидит нихто -- всем помог...*)
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судя по "многочисленности" протеста, харьковчан все устраивает. у них в голову не может прийти мысль, что Карлсон их нае@ал. там так-катают дорогу, это Карлсон, он молодец, началась плохая, ямы, лужи-это Пэтя виноват! в Харькове профицит бюджета! депутаты все ручные. если захотели бы, то даже на тепло кинули дотацию, и не повышали, это для бюджета понты.
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Как вы думаете почему Гепа остался мэром, после лавочек в метро по 8 тысяч долларов, куда идут деньги выделенные на две станции метро 320 миллионов евро в 2018 году
Тарифний протест у Харкові: від Кернеса вимагають не підвищувати ціни на міський транспорт - Цензор.НЕТ 8599
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Кернес Адольфовіч зі своєю командою опупєл конкрєтно.
На пенсію йому треба піти, а може і допоможуть бо міський транспорт це завжди збитковий проект і існує на налоги харків ян, тому треба питати харків ян, підвищувати ціну на проїзд у міськтранспорті чи ні. Проїзд не коштує цих грошей як і 9 гр. у іржавих маршрутках - скотовозках.
Це знову його якась мутна схема)
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кстати от боксера тоже требуем через суд Тарифний протест у Харкові: від Кернеса вимагають не підвищувати ціни на міський транспорт - Цензор.НЕТ 6831
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Наши власти в Мариуполе вообще озверели, с 1 марта маршрутки и коммунальные автобусы по 8 грн трамваи и тралики по 7 грн, а с 1 августа вообще по 9 грн.
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Цензор.НЕТФотоОбществоТарифный протест в Харькове: от Кернеса требуют не повышать цены на городской транспорт. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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