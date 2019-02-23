 Тарифный протест в Харькове: от Кернеса требуют не повышать цены на городской транспорт. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Insider News.
Возмущенные повышением цен на проезд в городском электротранспорте и метро горожане пришли выразить свой протест "виновникам банкета", сообщает издание.
Среди митингующих депутаты городского совета от оппозиционных мэру Харькова политических сил, партийные функционеры ряда политсил, гражданские активисты, молодежь и люди старшего возраста. Плакаты, обвиняющие Кернеса в манипуляциях, держат несколько десятков митингующих.
После выступлений ораторов, протестующие собираются пройти практически через весь центр Харькова к гостинице "Националь", в которой живет мэр города Геннадий Кернес.
Как известно, 6 февраля в Харькове исполнительный комитет городского совета одобрил решение о повышение тарифов на проезд в электротранспорте – метро, троллейбусах и трамваях. Цена проезда в Харьковском метрополитене повысилась до 8 грн, а билеты в трамваях и троллейбусах подорожали до 6 грн.
19 февраля Харьковский окружной административный суд приостановил решение исполкома Харьковского горсовета о новых тарифах в трамваях, троллейбусах и метро.
20 февраля исполком Харьковского горсовета в закрытом режиме принял новое решение о повышении цены проезда в городском транспорте. Согласно документам, опубликованным в реестре актов горсовета, исполком внес изменения в свои же решения от 6 февраля: 6 грн за поездку в трамвае или троллейбусе и 8 грн – за метро.
Крищенко и зам???
И как, защитили от охранника БПП Безлера?
а на форуме он каждый день из нового города
мєнти , судді - прокурори ...
різноманітні ветерани і т.д ...
да перестаньте пугать отого Гепу, бо знову оседлает кресло-каталку и прикинется ********!
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Вопрос что в электрических авто почти нечему обслуживаться, пока фактор цены сильно играет роль
Шахрай-"кернес" одразу після відомої ухвали суду, видав нове "рішення" щодо підвищення. Але так не може бути, бо для підвищення тарифів на перевезення треба пройти повну процедуру. Звісно, що він про це знає. Я припускаю, що різницю між новим та старим тарифом він покладе собі в кишеню, пославшись на те, що після суду був чинним старий тариф.
Я за ринкову ціну на все. Але українських монополістів треба тримати в такій вуздечці, щоб у них і думки не виникало щодо шахрайства.
Скажімо, розповідав мені відповідальний працівник одного з містечок, що в калькуляції вартості перевезення майже кожного перевізника закладено мало не щомісячну заміну акумулятора. Це лише одне з надуживань монопольним становищем.
От медиков, до транспортников... ...школьники тоже бунтуют!
Гепа точно не потянет... ...пассажиры не те...*)
От медиков, до транспортников... ...школьники тоже бунтуют !
А в Україні ніхто не бунтує - вочевидь тут життя краще , а ніж в бідній Німеччині ...
Тут тоже -- не горюй -- последние выборы Доярки: подставили ей в конкуренты явно не проходного. И где он щас? Это факт фака! И всем всё видно...
А шо по Украине? -- мне просто смешно, что никто не видит, что Зеленский, это простой пылесос из двух дырок -- Юлиной и Петеной. Он не претендет -- это ж ясен хрен... ...а может и видит кто, да молчит -- а я знаю?
Порох, в первом туре, как дети в садик и в школу, пройдёт!
...Зленского тоже не обидит нихто -- всем помог...*)
На пенсію йому треба піти, а може і допоможуть бо міський транспорт це завжди збитковий проект і існує на налоги харків ян, тому треба питати харків ян, підвищувати ціну на проїзд у міськтранспорті чи ні. Проїзд не коштує цих грошей як і 9 гр. у іржавих маршрутках - скотовозках.
Це знову його якась мутна схема)