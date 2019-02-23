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 На Одесчину после выполнения боевых задач в зоне ООС вернулись бойцы 28-й ОМБр. ФОТОрепортаж

В пункт постоянной дислокации пгт Черноморское Одесской области вернулась из зоны проведения операции Объединенных сил 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На Одесчину после выполнения боевых задач в зоне ООС вернулись бойцы 28-й ОМБр 01

В течение восьми месяцев воины этой механизированной бригады успешно выполняли боевые задачи на Донецком направлении. Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Тарамчук - все эти населенные пункты были под защитой украинских военнослужащих. Все попытки пророссийских боевиков обострить ситуацию на участке обороны бригады жестко пресекались имеющимися силами и средствами.

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На Одесчину после выполнения боевых задач в зоне ООС вернулись бойцы 28-й ОМБр 02
На Одесчину после выполнения боевых задач в зоне ООС вернулись бойцы 28-й ОМБр 03

Командующий оперативного командования "Юг" Сухопутных войск генерал-майор Олег Вишневский обращаясь к личному составу бригады, отметил высокий боевой дух бойцов, которые за четыре года войны получили огромный боевой опыт в противостоянии с коварным врагом. По его словам, именно этот опыт является определяющим фактором эффективных действий против российских оккупационных войск.

За проявленное мужество и воинскую доблесть военнослужащим бригады были вручены награды Президента Украины, Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины.

На Одесчину после выполнения боевых задач в зоне ООС вернулись бойцы 28-й ОМБр 04

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На Одесчину после выполнения боевых задач в зоне ООС вернулись бойцы 28-й ОМБр 05

После прохождения торжественным маршем под боевым знаменем, личный состав и гости почтили минутой молчания своих боевых товарищей, отдавших жизнь в боях с российскими агрессорами и возложили цветы к памятнику погибших за Украину воинов части.

На Одесчину после выполнения боевых задач в зоне ООС вернулись бойцы 28-й ОМБр 06

Также смотрите: Воины 28-й ОМБр вернулись из зоны ООС на ротацию на Одесчину. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3113386
 
   
 Топ комментарии
 
Слава Воинам и Защитникам нашей земли!
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Ты и сюда, лугандон дрысливый Петро приплести смог.Армия накормлена,одета,вооружена-плохо тебе от этого ))
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Без гидранта приехали?
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Ты и сюда, лугандон дрысливый Петро приплести смог.Армия накормлена,одета,вооружена-плохо тебе от этого ))
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Бульба, ты уверен за всю украинскую армию? Может, знаешь что-то и об украинском народе, как он живет при Педро? Тоже не знаешь? Тогда облизывай остатки яиц у своего лидера. так как от ягодиц его уже давно ничего не осталось, благодаря тебе подобным. И не суйся сюда со своей картошкой!
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Не пали ты так галоши,а то куйло в рай босиком не возьмёт.
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я это к тому шо шановний пепе не упускает случая попиарить запухшую рожу на малейшем боле-менее заметном событии или ротации, не забыв отсечь гражданских и поддев пару броников.злые языки говорят что и памперсы там шелестят.
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Несколько раз просмотрел все фотки, Порошенко там не увидел.
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Надо отличать пиар и реальные достижения,которых не смогли сделать ни попередники,ни нынешние балаболки Стодневки и ШОУполковники......
1.Армия 2014-голая босая,Дзякуй волонтерам.......Армия 2019-кацапам отсосать только
2.Безвиз,благодаря чему украинцы могут во время войны зарабатывать и кормить семьи....
3.Томос-рпцщный попов с яблони вниз головой.
4.Санкции в задницу лаптеногим,сотнями ЛИЧНЫХ встреч и уговоров жирных еврокотов продажных типа шрёдеров,********,курцев.земанов и берлускоников... до макарошек и хер без соли под елочкой.
==========
И в ЕС и НАТО приблизит Украину именно Он.А те кто этого не сделал пусть поливают Петро Киевского-их жаба душит,что не ОНИ....они войдут в историю Украину-как политические ЛУЗЕРЫ.
Слава Украине!!!
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***

А я вірю - ти будеш жити,
а я вірю повернешся скоро!
Нам ще стільки треба зробити,
нам би сил пережити цей морок!

Нам ще стільки стрічати світанків,
в нас ще стільки непрожитих днів
Ти ще маєш доньку вінчати
я ж тобі обіцяла синів…

Нам ще двом сивиною укритими
онуків бавити , в гості чекати
Ми ж життя відкладали на потім…
Як би ж знали.. Як би ж то те знати…

Ти не взнаєш, як серце сжалось,
я тепер не живу… не сміюся
Мені тільки молитись зосталося
що хвилини за Тебе молюся

Я так скучили за тобою..
за любимим сяйвом очей
Моє серце німіє від болю
я не спала жодну з ночей…

Так далеко від тебе зараз,
та ти вір - завжди поруч я!
Лише тіло моє тут зосталось
біля тебе ж душа моя!

Я благаю - живим зостанься!!!
Я молю - бережи себе…
Я чекатиму! Повертайся…
Ті ж мій Воїн… життя моє…
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как приятно изменилась Армия!..
С возвращением домой!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНа Одесчину после выполнения боевых задач в зоне ООС вернулись бойцы 28-й ОМБр. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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