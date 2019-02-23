 На Одесчину после выполнения боевых задач в зоне ООС вернулись бойцы 28-й ОМБр. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В течение восьми месяцев воины этой механизированной бригады успешно выполняли боевые задачи на Донецком направлении. Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Тарамчук - все эти населенные пункты были под защитой украинских военнослужащих. Все попытки пророссийских боевиков обострить ситуацию на участке обороны бригады жестко пресекались имеющимися силами и средствами.
Командующий оперативного командования "Юг" Сухопутных войск генерал-майор Олег Вишневский обращаясь к личному составу бригады, отметил высокий боевой дух бойцов, которые за четыре года войны получили огромный боевой опыт в противостоянии с коварным врагом. По его словам, именно этот опыт является определяющим фактором эффективных действий против российских оккупационных войск.
За проявленное мужество и воинскую доблесть военнослужащим бригады были вручены награды Президента Украины, Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины.
После прохождения торжественным маршем под боевым знаменем, личный состав и гости почтили минутой молчания своих боевых товарищей, отдавших жизнь в боях с российскими агрессорами и возложили цветы к памятнику погибших за Украину воинов части.
1.Армия 2014-голая босая,Дзякуй волонтерам.......Армия 2019-кацапам отсосать только
2.Безвиз,благодаря чему украинцы могут во время войны зарабатывать и кормить семьи....
3.Томос-рпцщный попов с яблони вниз головой.
4.Санкции в задницу лаптеногим,сотнями ЛИЧНЫХ встреч и уговоров жирных еврокотов продажных типа шрёдеров,********,курцев.земанов и берлускоников... до макарошек и хер без соли под елочкой.
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И в ЕС и НАТО приблизит Украину именно Он.А те кто этого не сделал пусть поливают Петро Киевского-их жаба душит,что не ОНИ....они войдут в историю Украину-как политические ЛУЗЕРЫ.
Слава Украине!!!
А я вірю - ти будеш жити,
а я вірю повернешся скоро!
Нам ще стільки треба зробити,
нам би сил пережити цей морок!
Нам ще стільки стрічати світанків,
в нас ще стільки непрожитих днів
Ти ще маєш доньку вінчати
я ж тобі обіцяла синів…
Нам ще двом сивиною укритими
онуків бавити , в гості чекати
Ми ж життя відкладали на потім…
Як би ж знали.. Як би ж то те знати…
Ти не взнаєш, як серце сжалось,
я тепер не живу… не сміюся
Мені тільки молитись зосталося
що хвилини за Тебе молюся
Я так скучили за тобою..
за любимим сяйвом очей
Моє серце німіє від болю
я не спала жодну з ночей…
Так далеко від тебе зараз,
та ти вір - завжди поруч я!
Лише тіло моє тут зосталось
біля тебе ж душа моя!
Я благаю - живим зостанься!!!
Я молю - бережи себе…
Я чекатиму! Повертайся…
Ті ж мій Воїн… життя моє…
С возвращением домой!