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 Память Небесной Сотни почтили в Венгрии. ФОТОрепортаж

Украинцы, живущие в Будапеште, возложили цветы и венки к памятнику Тарасу Шевченко и почтили память павших минутой молчания.

Об этом написала в Facebook посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, сообщает Цензор.НЕТ.

Именно поэтому "Сегодня мы вспоминаем и о тех, кто боролся и борется за нашу страну, и о тех, кто в этой борьбе отдал жизнь. Вспоминаем о Героях Небесной Сотни, обо всех погибших в противодействии российской агрессии. Вспоминаем обо всех украинских узниках Кремля и о наших пленных военных моряках, за освобождение которых мы продолжаем бороться", – написала Непоп.

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К участникам мероприятия также обратился заслуженный деятель искусств, "Голос Майдана" Владимир Гонский, который исполнил "Плине кача..." в память о погибших за будущее Украины.

В конце присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

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Источник: https://censor.net.ua/p3113351
 
 
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Хорошо.
Пора войну прекращать.
И жить в мире и добре.
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Трудно жить в мире и добре когда расеянцы желают смерти всем украинцам и ликвидации Украины как государственного образования.
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Я желаю мира и добра Украине.
Украинцы - мои братья.
А я - русский из Германии.
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Да хоть с Марса, запомни, вы некогда небыли и не будете нам братьями. И когда слышыш что мы братья от вас, не важно, адекватный вы или нет, то хочется просто пристрелить.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомПамять Небесной Сотни почтили в Венгрии. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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