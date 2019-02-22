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Все про:Днепропетровщина (1318) контрабанда (1689) лес (396) СБУ (13257)

 Хищение древесины занесенного в Красную книгу дуба на 2 млн гривен блокировано в Днепропетровской области, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали в Днепропетровской области хищения внесенных в Красную книгу ценных пород древесины лесного фонда государства.

 Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что группа, в состав которой входили жители Новомосковского района, незаконно вырубали черешчатый дуб на территории урочища "Толстое". Для нелегального вывоза лесоматериалов злоумышленники использовали три единицы специального грузового транспорта.

По информации СБУ, столетние дубовые насаждения злоумышленники планировали продать за пределами территории нашей страны. По предварительным данным, стоимость древесины на "черном рынке" составляет более 2 млн гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 185 (Кража) и ст. 246 (Незаконная порубка леса) Уголовного Кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправным действиям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ пресекла нелегальную продажу древесины и учетных чипов чиновниками лесхоза на Одесчине. ФОТО

Хищение древесины занесенного в Красную книгу дуба на 2 млн гривен блокировано в Днепропетровской области, - СБУ 01
Хищение древесины занесенного в Красную книгу дуба на 2 млн гривен блокировано в Днепропетровской области, - СБУ 02
Хищение древесины занесенного в Красную книгу дуба на 2 млн гривен блокировано в Днепропетровской области, - СБУ 03
Хищение древесины занесенного в Красную книгу дуба на 2 млн гривен блокировано в Днепропетровской области, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3113340
 
 
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Шо значит "блокировали" или фото вообще левые ?
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они потом деревья обратно прибинтовали
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Всем управлением по Днепропетровской области небось брали? Ордена и медали в студию!
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И что, деревья то спилены !!!!!! Хоть два миллиона гривне нарисуйте, хоть 20. деревьям это уж как то поможет.....
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Дуб-кругляк сортовой, Украина, цена 3000грн куб. это они на трёх лесовозах 666 кубов леса вывозили? Это приблизительно 480 тонн кругляка. На кого эта туфта рассчитана?
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Показательные выступления спецслужб!!! В самом городе скоро все живые взрослые деревья на древесину выпилят . Остается только сухостой, который не трогают пока когото не привалит
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Щоб дерева не пиляли - набийте в стовбур цвяхів 2-соток під кутом 45 градусів. Дереву шкоди не буде, а браконьєри уграють пару бензопилок - надовго бажання відпаде! Так "Свободівці" пару років назад боролися з незаконною вирубкою паркових зон. Помогло.
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Если дальше отопление газом будет не соответствовать зарплатам, то через пару лет и садов не будет, не говоря о лесах.
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Это наверно конкуренты!
Вон в Карпатах даже в охраняемых зонах вырубают. На спутнике - проплешены все растут.
И ни гу гу.... Только гады журналюги под ногами мешаются.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажХищение древесины занесенного в Красную книгу дуба на 2 млн гривен блокировано в Днепропетровской области, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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