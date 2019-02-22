 Хищение древесины занесенного в Красную книгу дуба на 2 млн гривен блокировано в Днепропетровской области, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что группа, в состав которой входили жители Новомосковского района, незаконно вырубали черешчатый дуб на территории урочища "Толстое". Для нелегального вывоза лесоматериалов злоумышленники использовали три единицы специального грузового транспорта.

По информации СБУ, столетние дубовые насаждения злоумышленники планировали продать за пределами территории нашей страны. По предварительным данным, стоимость древесины на "черном рынке" составляет более 2 млн гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 185 (Кража) и ст. 246 (Незаконная порубка леса) Уголовного Кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправным действиям.

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